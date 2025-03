Ordene "fjernarbejde" og "virtuelle møder" er overalt, hvor jeg kigger. Når jeg tjekker mit daglige nyhedsfeed, dukker fjernarbejde op i næsten alle historier. Når jeg på det seneste har modtaget gruppemeddelelser fra min familie på Whatsapp, er der som regel en af os, der deler links til nyhedsartikler om coronavirus og dets indvirkning på økonomien, arbejdspladserne og mennesker.

Da jeg er nysgerrig af natur, besluttede jeg mig for at grave dybere ned i, hvad vi ser blandt vores Doodle premium-brugere - og om den nuværende situation har ført til et drastisk skift fra møder ansigt-til-ansigt til virtuelle møder. Da jeg først kiggede på dataene, blev jeg chokeret. Men lad os grave i tallene, så vil du se hvorfor.

Med henblik på denne blog analyserede vi vores platformsdata vedrørende vores Premium-brugere (på verdensplan) og fokuserede på tidsperioden 1.-20. marts (i forhold til samme periode i februar).

Marts galskab har fået en helt ny betydning med en massiv stigning i antallet af virtuelle møder.

I marts har vi oplevet en 42% stigning i antallet af virtuelle møder - inklusive både ] (https://doodle.com/en/features/) - oprettet af Doodle premium-brugere sammenlignet med samme periode i februar. Dette giver mening, da størstedelen af vores premium-brugere er professionelle erhvervsfolk.

Plus, der er i alt blevet booket møder for 1 309 165 minutter på Doodle i denne måned.

I betragtning af det nuværende klima og det faktum, at næsten alle virksomheder er gået over til en fuldt ud fjernbetjent driftsmodel, os selv inklusive, står det klart, at antallet af virtuelle møder fortsat vil stige - og det hurtigt. Vi vil overvåge dette i løbet af de næste par uger og måneder for at se, hvordan tingene ændrer sig - og vi vil rapportere tilbage her med opdateringer.

Medarbejderne afsætter tid til flere virtuelle en-til-en-møder for at forblive produktive og holde sig i mål med virksomhedens vækst.

Jeg fandt det særligt interessant at se, at antallet af virtuelle 1:1-møder i marts steg med 33 % måned-til-måned. Hvorfor er det så interessant, spørger du måske? Når folk arbejder eksternt, kan det være svært at holde fokus og være produktivt. Derfor bliver folk ofte distraheret af de mange ting i deres hjem (køleskab, tv, partnere, børn). Og i nogle tilfælde kan folk være tilbøjelige til at aflyse 1:1-møder for at kunne gøre det, de skal gøre (f.eks. give deres børn frokost, give dem hjemmeundervisning, mens de stadig arbejder hjemme osv.) Men vores data viser, at medarbejderne rent faktisk tager sig mere tid til en-til-en-møder med deres teammedlemmer, kolleger, ledere, kunder, partnere og andre, som er vigtige for at udføre deres opgaver.

Virtuelle gruppemøder er den perfekte modgift mod den ensomhed, som "social distancering" medfører.

Jeg er ikke fremmed for langvarigt fjernarbejde. I en tidligere stilling boede jeg i London og arbejdede på fuld tid på fjernarbejde (mens vores kontor i Storbritannien var baseret i Stansted). I de første par måneder føltes det nyt, forfriskende og befriende at arbejde på fuld tid på afstand. Men så forsvandt den første begejstring, og mand, hvor blev det ensomt. Så jeg ved på første hånd, hvad mange mennesker føler lige nu.

Men hvad jeg ikke havde, var et støttesystem - virtuelt - blandt teammedlemmer, kolleger, ledere, kunder og partnere. Som vores data afslører, er situationen anderledes for fjernarbejdere, der i øjeblikket er ramt af udbruddet af coronavirus. I marts måned har vi f.eks. set en stigning på 48 % i antallet af virtuelle gruppemøder oprettet af Doodle premium-brugere sammenlignet med samme periode i februar.

Det er især interessant, at vi ser en enorm stigning i antallet af virtuelle gruppemøder, der planlægges med det ene formål at "socialisere digitalt" for at bekæmpe ensomheden som følge af "social distancering". I marts har der f.eks. været en 44 % stigning i antallet af gruppemøder, der er booket specifikt til virtuelle spil, trivia- og quizaftener. Disse typer sociale gruppemøder bookes også af medarbejdere her hos Doodle. (Vi elsker et godt spil).

I denne måned har vi også oplevet en 100 % stigning i antallet af gruppemøder, der er booket specifikt til virtuelle yoga-, danse-, motions-, trænings-, fitness-, aerobic- og pilates-sessioner. Desuden har vi oplevet en 296 % stigning i antallet af gruppemøder, der er booket som virtuelle happy hours, cocktailtimer og vin/øl/drinkselskaber i marts sammenlignet med den foregående måned. Se blot på disse vækstrater - henholdsvis 100 % og 296 %. Det taler sit tydelige sprog om den positive holdning og tankegang hos fjernarbejdere - og medarbejdere generelt. På trods af at de er fanget indendørs og i nogle tilfælde er fanget af landsdækkende lockdowns, udnytter folk den digitale kraft og gruppers evne til at motivere hinanden - og holde sig i form, aktive, mentalt engagerede og motiverede.

Folk er mere opmærksomme på deres tid og praktiserer bedre tidsstyring.

Ifølge vores data har virtuelle 1:1-møder planlagt i marts måned i gennemsnit været 6 % kortere i varighed end den foregående måned. Dette kan tilskrives det faktum, at folk er mere opmærksomme på deres tid og praktiserer bedre tidsstyring (dvs. at de holder mødernes varighed til den tid, der faktisk er nødvendig for at nå målene). Dette er noget, der er ekstremt vigtigt lige nu - jo bedre vi er til at forvalte vores tid, jo mere fokuserede og produktive vil vi være. Og jo mere vil vi alle kunne føle os tilfredse med vores arbejde og holde vores karriereudvikling i gang.