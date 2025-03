As palavras 'trabalho remoto' e 'reuniões virtuais' estão em todos os lugares que eu olho. Quando verifico meu noticiário diário, o trabalho remoto aparece em quase todas as histórias. Quando recebo mensagens de grupo de minha família sobre o Whatsapp ultimamente, um de nós costuma compartilhar links para artigos de notícias relacionados ao coronavírus e seu impacto na economia, nos locais de trabalho e nas pessoas.

Como estou curioso por natureza, decidi me aprofundar no que estamos vendo entre nossos usuários premium do Doodle - e se a situação atual levou a uma mudança drástica de reuniões presenciais para reuniões virtuais. Quando olhei pela primeira vez para os dados, fiquei chocado. Mas vamos investigar os números e você verá por quê.

Para fins deste blog, analisamos os dados de nossa plataforma relacionados a nossos usuários Premium (em todo o mundo) e nos concentramos no período de 1 a 20 de março (em comparação com o mesmo período em fevereiro).

A loucura de março tem um significado totalmente novo, com um salto maciço em reuniões virtuais.

Em março, vimos um aumento de 42% no número de reuniões virtuais - incluindo tanto Reuniões de grupo e 1:1 reuniões* - criadas pelos usuários premium da Doodle em comparação com o mesmo período em fevereiro. Isto faz sentido, dado que a maioria de nossos usuários premium são profissionais de negócios.

Plus, um total de 1.309.165 minutos de reuniões foram reservados no Doodle este mês.

Dado o clima atual e o fato de que quase todas as empresas passaram para um modelo operacional totalmente remoto, incluindo nós mesmos, é lógico que o número de reuniões virtuais continuará a crescer - e rapidamente. Estaremos monitorando isto durante as próximas semanas e meses para ver como as coisas mudam - e informaremos aqui com atualizações.

Os funcionários estão reservando tempo para mais reuniões virtuais um-a-um para se manterem produtivos e dentro do objetivo de crescimento dos negócios.

Achei particularmente interessante ver que o número de reuniões virtuais 1:1 em março aumentou em 33% mês após mês*. Por que isto é tão interessante, você pode perguntar? Quando as pessoas trabalham remotamente, pode ser difícil manter o foco e a produtividade. Como tal, as pessoas freqüentemente se distraem com as muitas coisas em suas casas (geladeira, TV, parceiros, crianças). E em alguns casos, as pessoas podem estar inclinadas a cancelar reuniões 1:1 para poder fazer o que precisam fazer (ou seja, alimentar seus filhos com almoço, crianças da escola em casa enquanto ainda trabalham de casa, etc.). Mas nossos dados indicam que os funcionários estão, na verdade, cuidando mais de uma vez com os membros de sua equipe, colegas, gerentes, clientes, parceiros e outros que são vitais para desempenhar suas funções.

As reuniões do grupo virtual são o antídoto perfeito para a solidão do 'distanciamento social'.

Não sou estranha a um trabalho remoto a longo prazo. Em uma função anterior, vivi em Londres e trabalhei à distância em tempo integral (enquanto nosso escritório no Reino Unido estava sediado em Stansted). Nos primeiros meses, senti-me novo, refrescante e libertador para trabalhar à distância em tempo integral. Mas depois a excitação inicial acabou e o homem se sentiu solitário. Portanto, sei em primeira mão o que muita gente está sentindo neste momento.

Mas o que eu não tinha era um sistema de apoio - praticamente - entre os membros da equipe, colegas, gerentes, clientes e parceiros. Como nossos dados revelam, é uma situação diferente para trabalhadores remotos atualmente afetados pelo surto de coronavírus. Em março, por exemplo, vimos um aumento de 48% no número de reuniões de grupo virtual criadas pelos usuários premium da Doodle, em comparação com o mesmo período em fevereiro.

O que é especialmente interessante é o enorme pico que estamos vendo no número de reuniões de grupo virtual sendo agendadas com o único propósito de 'socialização digital' para combater a solidão do 'distanciamento social'. Em março, por exemplo, houve um aumento de 44% no número de reuniões de grupo marcadas especificamente para jogos virtuais, trivialidades e noites de quiz. Estes tipos de reuniões de grupo social também estão sendo marcadas por funcionários aqui na Doodle. (Nós adoramos um bom jogo).

Neste mês, também vimos um aumento de 100% no número de reuniões de grupo reservadas especificamente para yoga virtual, dança, exercícios, exercícios físicos, fitness, aeróbica, sessões de pilates. Além disso, vimos um aumento de 296% no número de reuniões de grupo reservadas como happy hours apenas virtuais, horas de coquetel e socials de vinho/cerveja/bebida em março, em comparação com o mês anterior. Basta olhar para essas taxas de crescimento - 100% e 296%, respectivamente. Fala muito sobre a atitude positiva e a mentalidade dos trabalhadores remotos - e dos funcionários em geral. Apesar de estarem presas dentro de casa e, em alguns casos, presas por fechaduras em todo o país, as pessoas estão explorando o poder do digital e de grupos para se motivarem umas às outras - e permanecerem em forma, ativas, mentalmente engajadas e motivadas.

As pessoas estão sendo mais protetoras de seu tempo e praticando melhores habilidades de gerenciamento de tempo.

De acordo com nossos dados, as reuniões virtuais 1:1 programadas em março foram, em média, 6% mais curtas em duração do que no mês anterior. Isto pode ser atribuído ao fato de que as pessoas estão sendo mais protetoras de seu tempo e praticando melhores habilidades de gerenciamento de tempo (ou seja, mantendo a duração das reuniões na quantidade de tempo que é realmente necessário para atingir as metas). Isto é algo extremamente importante neste momento - quanto melhor estivermos administrando nosso tempo, mais focados e produtivos seremos. E quanto mais nos sentirmos realizados em nosso trabalho e mantivermos o ímpeto de desenvolvimento de nossa carreira.