Niedawno przeczytałem artykuł artykuł w „Huffington Post” dotyczący planu sprawiedliwości klimatycznej kandydata na prezydenta USA Joe Bidena, który przewiduje przeznaczenie prawie połowy korzyści wynikających z proponowanej inwestycji w czystą energię elektryczną o wartości 2 bilionów dolarów na rzecz społeczności ubogich i mniejszościowych. Jest to z pewnością szlachetny plan.

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Pomijając dyskusje na temat zmian klimatycznych, największe wrażenie wywarło na mnie to, jak skomplikowany, chaotyczny i zagmatwany okazał się proces organizowania spotkań dwóch komisji stanu Nowy Jork (którym powierzono zadanie opracowania sposobu wdrożenia i oceny planu).

Zapytacie pewnie, dlaczego przytaczam ten artykuł? Aby pokazać wam, jak planowanie spotkań, co powinno przebiegać bez wysiłku i szybko, może łatwo stać się skomplikowane, przeciągać się, a w najgorszym przypadku całkowicie zniweczyć ważne plany, takie jak plan Bidena dotyczący sprawiedliwości klimatycznej. Jak powiedział Eddie Bautista, dyrektor wykonawczy organizacji New York City Environmental Justice Alliance: „To jest Ankieta Doodle „Piekło.”

Ponieważ „piekło” związane z ustalaniem terminów spotkań jest właśnie powodem, dla którego powstał Doodle, zrobiliśmy kolejny krok, aby proces ten przebiegał jak najsprawniej, pomagając jednocześnie wszystkim uczestnikom osiągać lepsze wyniki podczas tych spotkań. W dzisiejszych czasach nikt nie ma czasu do stracenia. Dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by spotkania były bardziej ukierunkowane i produktywne. W dużej mierze sprowadza się to do zebrania niezbędnych informacji, spostrzeżeń i opinii od uczestników przed spotkanie, aby dyskusje podczas spotkania nie zboczyły z tematu.

Kalendarz rezerwacji, jak wiadomo, jest jedną z naszych zaawansowanych funkcji i pozwala na utworzenie spersonalizowanego linku do kalendarza, który pokazuje Twoją dostępność w czasie rzeczywistym. Dla wielu osób okazało się to prawdziwym wybawieniem, pozwalającym skrócić czas potrzebny na umawianie spotkań z klientami, partnerami i kandydatami. Funkcja ta automatyzuje również ten proces, umożliwiając tworzenie tysięcy spersonalizowanych linków do kalendarza z możliwością rezerwacji (wystarczy raz skonfigurować i nie trzeba się już tym zajmować).

Z radością informujemy więc, że dodaliśmy Pytania niestandardowe jako nowa funkcja w Kalendarz rezerwacji. Za każdym razem, gdy otwierasz swój kalendarz Bookable, możesz wprowadzić własne pytania, na które zaproszeni goście będą musieli odpowiedzieć (opcjonalnie lub obowiązkowo) przed zarezerwowaniem terminu spotkania z Tobą. Dzięki temu zbliżysz się o krok do prowadzenia bardziej ukierunkowanych i efektywnych spotkań. Wydaje mi się, że będzie to niezwykle pomocne dla komisji stanu Nowy Jork, które obecnie borykają się z „piekłem planowania”, aby zrealizować plan Bidena dotyczący sprawiedliwości klimatycznej.

Zapytacie więc: jakie są zalety możliwości dodawania własnych pytań do linków do kalendarza Bookable? Korzyści jest mnóstwo, ale pozwólcie, że przedstawię trzy konkretne powody, dla których warto zacząć korzystać z funkcji „Własne pytania” w kalendarzu Bookable.

Lepiej wykorzystaj czas uczestników w trakcie spotkania: Nie ma nic gorszego niż siedzenie na spotkaniu i ciągłe spoglądanie na zegar – w oczekiwaniu, kiedy to „straszne” spotkanie w końcu się skończy. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ spotkanie jest chaotyczne, brakuje mu jasnego celu, zbacza z tematu i w rezultacie wymaga zorganizowania kolejnych spotkań w celu podjęcia decyzji, które powinny zostać podjęte już podczas pierwszego spotkania. Zamiast tracić czas na proszenie o informacje „kontekstowe” lub dodatkowe podczas samego spotkania, skorzystaj z funkcji „Pytania niestandardowe”, aby zapytać uczestników przed spotkanie. Zdecyduj, czy odpowiedzi są opcjonalne, czy obowiązkowe. Jeśli spotkanie nie mogłoby się odbyć bez kluczowych informacji, ustaw je jako obowiązkowe. Dzięki temu zaoszczędzisz czas podczas spotkania.

Aby uniknąć nieporozumień i błędów w komunikacji: Podczas pracy w grupach, która w miejscach pracy ma miejsce niemal codziennie, nieporozumienia mogą prowadzić do błędów w realizacji projektów oraz podważać zaufanie między zespołami, klientami i partnerami. Wpisując pytania w kalendarzu Bookable, pracownicy mogą uniknąć niejasności i nieporozumień.

Jak osiągać lepsze wyniki podczas spotkań: Nieproduktywne spotkania stały się zmorą naszego życia. Głównym celem spotkań jest wymiana informacji, zebranie opinii od kluczowych interesariuszy, wyznaczenie jasnego kierunku działania oraz podejmowanie decyzji, które pozwolą na skuteczny postęp projektów i inicjatyw oraz osiągnięcie znakomitych wyników. Często jednak tak się nie dzieje z powodu złego planowania oraz braku komunikacji i wymiany informacji. przed odbywają się spotkania.

Jeśli nie masz kalendarza z funkcją rezerwacji, dowiedz się więcej na ten temat na stronie strona z kalendarzem rezerwacji.

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