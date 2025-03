Kürzlich las ich einen Artikel in der Huffington Post über den Plan des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden für Klimagerechtigkeit, der fast die Hälfte der Gewinne aus den vorgeschlagenen Investitionen in saubere Elektrizität in Höhe von 2 Billionen Dollar an arme Gemeinden und Minderheiten weiterleiten würde. Dies ist sicherlich ein nobler Plan.

Abgesehen von den Debatten über den Klimawandel hat mich am meisten beeindruckt, wie kompliziert, unorganisiert und verwirrend der Prozess war, den die beiden Gremien des Staates New York (die mit der Umsetzung und Messung des Plans beauftragt wurden) durchlaufen mussten.

Warum ich diesen Artikel erwähne, fragen Sie sich? Um Ihnen zu zeigen, wie Terminplanung, etwas, das mühelos und schnell gehen sollte, leicht kompliziert und langwierig werden kann und im schlimmsten Fall wichtige Pläne wie Bidens Plan für Klimagerechtigkeit völlig zum Scheitern bringt. Um Eddie Bautista, den Geschäftsführer der New York City Environmental Justice Alliance, zu zitieren: "It's Doodle poll Hell."

Weil die Planungshölle" genau der Grund für die Existenz von Doodle ist, haben wir einen weiteren Schritt unternommen, um die Planung von Meetings so reibungslos wie möglich zu gestalten und gleichzeitig allen Beteiligten zu helfen, bessere Ergebnisse aus diesen Meetings zu erzielen. Niemand hat im Moment Zeit zu verschwenden. Deshalb ist es wichtig, dass Meetings konzentrierter und produktiver ablaufen. Ein großer Teil davon besteht darin, die notwendigen Informationen, Erkenntnisse und Rückmeldungen der Teilnehmer*innen vor der Besprechung zu sammeln, damit die Besprechungen nicht vom Thema abschweifen.

Wie Sie wissen, ist Bookable Calendar eine unserer fortschrittlichen Funktionen, mit der Sie einen personalisierten Planungslink erstellen können, der Ihre Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigt. Dies ist ein Geschenk des Himmels für viele Menschen, die ihre Termine mit Kunden, Partnern und Bewerbern schneller wahrnehmen möchten. Außerdem wird der Prozess automatisiert, da Sie Tausende von personalisierten buchbaren Kalenderlinks erstellen können (einrichten und vergessen).

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Benutzerdefinierte Fragen als neue Funktion in Buchbarer Kalender hinzugefügt haben. Jedes Mal, wenn Sie Ihren buchbaren Kalender öffnen, können Sie benutzerdefinierte Fragen eingeben, die Ihre Gäste beantworten müssen (optional oder obligatorisch), bevor sie einen Termin bei Ihnen buchen. Dies bringt Sie einen Schritt näher an zielgerichtete, effektive Besprechungen heran. Und ich kann mir vorstellen, dass dies für die Gremien des Bundesstaates New York, die derzeit in der "Planungshölle" feststecken, um Bidens Plan für Klimagerechtigkeit in die Tat umzusetzen, äußerst hilfreich sein wird.

Sie fragen sich also, welche Vorteile die Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Fragen in Ihre Bookable Calendar-Links einzufügen? Es gibt unzählige Vorteile, aber lassen Sie mich drei konkrete Gründe nennen, warum Sie benutzerdefinierte Fragen in Ihrem Bookable Calendar verwenden sollten.

Bessere Nutzung der Zeit der Teilnehmer *** während * Sitzungen:**

Vermeiden Sie Verwirrung und Missverständnisse:

Bessere Ergebnisse aus Meetings erzielen:

Wenn Sie keinen buchbaren Kalender haben, erfahren Sie mehr darüber auf der Seite für den buchbaren Kalender.

Buchbarer Kalender ist jetzt Buchungsseite.