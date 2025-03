J'ai récemment lu un article du Huffington Post sur le plan de justice climatique de Joe Biden, candidat à la présidence des États-Unis, qui prévoit de faire bénéficier les communautés pauvres et minoritaires de près de la moitié des bénéfices de son investissement de 2 000 milliards de dollars dans l'électricité propre. Il s'agit certainement d'un plan noble.

Mais au-delà des débats sur le changement climatique, ce qui m'a le plus frappé, c'est la complexité, la désorganisation et la confusion qui ont entouré la réunion des deux groupes d'experts de l'État de New York (chargés de mettre en œuvre et de mesurer le plan).

Pourquoi est-ce que j'évoque cet article, me demandez-vous ? Pour vous montrer comment la planification des réunions, quelque chose qui devrait être facile et rapide, peut facilement devenir compliqué, long et, dans le pire des cas, faire complètement dérailler des plans importants comme le plan de justice climatique de Biden. Pour citer Eddie Bautista, le directeur exécutif de la New York City Environmental Justice Alliance : "C'est le sondage Doodle l'enfer."

Parce que l'enfer de la planification est la raison d'être de Doodle, nous avons pris une nouvelle mesure pour rendre la planification des réunions aussi simple que possible, tout en aidant toutes les parties concernées à obtenir de meilleurs résultats de ces réunions. Personne n'a de temps à perdre en ce moment. Il est donc essentiel que les réunions soient plus ciblées et plus productives. Pour ce faire, il est essentiel de recueillir les informations, les idées et les commentaires des participants avant la réunion, afin d'éviter que les discussions ne s'égarent.

Le Bookable Calendar, comme vous le savez, est l'une de nos fonctionnalités avancées et vous permet de créer un lien de programmation personnalisé qui indique votre disponibilité en temps réel. C'est une aubaine pour de nombreuses personnes qui souhaitent accélérer le temps nécessaire à l'organisation de réunions avec des clients, des partenaires et des candidats. Elle automatise également le processus en vous permettant de créer des milliers de liens personnalisés de calendrier réservable (définissez-le et oubliez-le).

Nous sommes donc ravis de vous annoncer que nous avons ajouté les Questions personnalisées en tant que nouvelle fonctionnalité de Annuaire Bookable. Chaque fois que vous ouvrez votre agenda Bookable, vous pouvez saisir des questions personnalisées auxquelles les invités doivent répondre (facultatif ou obligatoire) avant de réserver un rendez-vous avec vous. Cette fonctionnalité vous permettra d'organiser des réunions plus ciblées et plus efficaces. Et je pense que cela pourrait être extrêmement utile pour les groupes d'experts de l'État de New York, actuellement coincés dans l'enfer du calendrier, pour faire du plan de justice climatique de Biden une réalité.

Quels sont les avantages de la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à vos liens Bookable Calendar ? Ils sont innombrables, mais permettez-moi de vous présenter trois raisons spécifiques pour lesquelles vous voudrez commencer à utiliser les questions personnalisées dans votre calendrier Bookable.

Bookable Calendar est maintenant appelé Booking Page.