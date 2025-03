Di recente ho letto un articolo sull'Huffington Post sul piano di giustizia climatica di Joe Biden, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che indirizzerebbe quasi la metà dei benefici dei 2.000 miliardi di dollari di investimenti in elettricità pulita alle comunità povere e minoritarie. Si tratta certamente di un piano nobile.

A parte i dibattiti sul cambiamento climatico, ciò che mi ha colpito di più è quanto sia stato complicato, disorganizzato e confuso il processo di incontro tra i due gruppi di lavoro dello Stato di New York (che sono stati incaricati di definire le modalità di attuazione e misurazione del piano).

Perché ho citato questo articolo, vi chiederete? Per mostrarvi come programmare gli incontri, qualcosa che dovrebbe essere semplice e veloce, può facilmente diventare complicato, lungo e, nel peggiore dei casi, far deragliare completamente piani importanti come quello di Biden sulla giustizia climatica. Per citare Eddie Bautista, direttore esecutivo della New York City Environmental Justice Alliance: "È l'inferno Doodle poll".

Poiché la programmazione di questo "inferno" è l'esatto motivo per cui Doodle esiste, abbiamo fatto un altro passo per rendere la programmazione delle riunioni il più semplice possibile, aiutando allo stesso tempo tutte le parti coinvolte a ottenere risultati migliori da queste riunioni. Nessuno ha tempo da perdere in questo momento. È quindi fondamentale che le riunioni siano più mirate e produttive. Una parte importante di questo aspetto consiste nel raccogliere le informazioni, le intuizioni e i feedback necessari dai partecipanti prima della riunione, in modo che le discussioni non vadano fuori strada.

Il Bookable Calendar, come sapete, è una delle nostre funzioni avanzate e vi permette di creare un link di pianificazione personalizzato che mostra la vostra disponibilità in tempo reale. È stata una manna dal cielo per molte persone che vogliono accelerare i tempi di prenotazione delle riunioni con clienti, partner e candidati. Inoltre, automatizza il processo consentendo di creare migliaia di link personalizzati al Calendario prenotabile (imposta e dimentica).

Siamo quindi lieti di annunciare che abbiamo aggiunto le Domande personalizzate come nuova funzione di Calendario prenotabile. Ogni volta che si apre il Calendario prenotabile, è possibile digitare domande personalizzate a cui gli invitati dovranno rispondere (facoltative o obbligatorie) prima di prenotare un appuntamento con voi. In questo modo si potrà fare un passo avanti per avere riunioni più mirate ed efficaci. E vedo che questo è estremamente utile per i gruppi di lavoro dello Stato di New York, attualmente bloccati nell'"inferno della programmazione" per trasformare in realtà il piano di giustizia climatica di Biden.

Quali sono i vantaggi di poter aggiungere domande personalizzate ai link del Calendario prenotabile? I vantaggi sono innumerevoli, ma lasciatemi condividere tre motivi specifici per cui vorrete iniziare a usare le domande personalizzate con il vostro Calendario prenotabile.

Utilizzare meglio il tempo dei partecipanti *** durante * le riunioni:**

Prevenire la confusione e la cattiva comunicazione.

Migliorare i risultati delle riunioni

Se non disponete di un calendario prenotabile, potete trovare maggiori informazioni su la pagina del calendario prenotabile**.

Il Calendario prenotabile è ora la Pagina di prenotazione.