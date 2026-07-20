Jag läste nyligen en artikel i Huffington Post om den amerikanske presidentkandidaten Joe Bidens plan för klimaträttvisa, som innebär att nästan hälften av vinsterna från den föreslagna investeringen på 2 biljoner dollar i ren el skulle gå till fattiga och minoritetsgrupper. Det är utan tvekan en ädel plan.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Om man bortser från debatterna om klimatförändringarna är det som slagit mig mest hur komplicerad, oorganiserad och förvirrande processen har varit för de två arbetsgrupperna i delstaten New York (som fått i uppdrag att ta fram hur planen ska genomföras och utvärderas) när de har träffats.

”Varför tar jag upp den här artikeln?”, undrar du kanske? För att visa dig hur planera möten, något som borde gå smidigt och snabbt, kan lätt bli komplicerat, dra ut på tiden och, i värsta fall, helt omintetgöra viktiga planer som Bidens plan för klimaträttvisa. För att citera Eddie Bautista, verkställande direktör för New York City Environmental Justice Alliance: ”Det är Doodle-omröstning ”Fan.”

Eftersom ”schemaläggningshelvetet” är just anledningen till att Doodle finns har vi tagit ytterligare ett steg för att göra mötesplaneringen så smidig som möjligt, samtidigt som vi hjälper alla inblandade att få ut bättre resultat av mötena. Ingen har tid att slösa bort just nu. Därför är det avgörande att mötena blir mer fokuserade och produktiva. En stor del av detta handlar om att samla in nödvändig information, insikter och feedback från deltagarna innan mötet, så att diskussionerna inte spårar ur.

Bokningskalender, som ni vet, är en av våra avancerade funktioner och gör det möjligt för er att skapa en personlig bokningslänk som visar er tillgänglighet i realtid. Detta har varit en riktig välsignelse för många som vill snabba upp bokningen av möten med kunder, samarbetspartners och kandidater. Det automatiserar också processen genom att du kan skapa tusentals personliga länkar till den bokningsbara kalendern (ställ in den en gång och glöm den sedan).

Vi är därför glada att kunna berätta att vi har lagt till Anpassade frågor som en ny funktion i Bokningskalender. Varje gång du öppnar din Bookable-kalender kan du skriva in egna frågor som de inbjudna ska besvara (valfria eller obligatoriska) innan de bokar en tid hos dig. Detta tar dig ett steg närmare mer fokuserade och effektiva möten. Och jag kan se att detta skulle vara oerhört hjälpsamt för panelerna i delstaten New York som för närvarande befinner sig i ett ”schemaläggningshelvete” för att förverkliga Bidens plan för klimaträttvisa.

”Vilka är då fördelarna med att kunna lägga till egna frågor i länkarna till din Bookable Calendar?”, undrar du kanske. Det finns otaliga fördelar, men låt mig nämna tre specifika skäl till varför du bör börja använda egna frågor i din Bookable Calendar.

Utnyttja deltagarnas tid bättre under möten: Det finns inget värre än att sitta i ett möte och hela tiden titta på klockan – och längta efter att det ”fruktade” mötet äntligen ska ta slut. Detta beror oftast på att mötet är oorganiserat, saknar fokus, spårar ur och i slutändan kräver fler möten för att fatta beslut som borde ha fattats redan under det första mötet. Istället för att slösa tid på att be om ”kontextuell” eller bakgrundsinformation under själva mötet, använd anpassade frågor för att ställa frågor till deltagarna innan mötet. Bestäm sedan om svaren ska vara frivilliga eller obligatoriska. Om mötet inte kan genomföras utan viktig information bör du göra svaren obligatoriska. Det sparar tid under mötet.

Undvik förvirring och missförstånd: När man arbetar i grupp, vilket är något som sker nästan dagligen på arbetsplatser, kan missförstånd leda till fel i projekten och undergräva förtroendet mellan team, kunder och samarbetspartner. Genom att skriva in frågor i Bookable Calendar kan medarbetarna undvika förvirring och missförstånd.

Få ut bättre resultat av mötena: Oproduktiva möten har blivit en plåga i vår vardag. Hela syftet med möten är att dela information, få synpunkter från viktiga intressenter, ge en tydlig riktning och fatta beslut som gör att projekt och initiativ kan drivas framåt på ett effektivt sätt och ge goda resultat. Men så blir det ofta inte på grund av dålig planering och bristande kommunikation och informationsutbyte. innan möten hålls.

Om du inte har en Bookable-kalender kan du läsa mer om den på sidan ”Bokningsbar kalender”.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

”Bookable Calendar” heter nu ”Booking Page”.