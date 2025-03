Jeg læste for nylig en artikel i Huffington Post om det amerikanske præsidentkandidat Joe Bidens plan for klimaretfærdighed, som ville lede næsten halvdelen af fordelene ved den foreslåede investering i ren elektricitet på 2 billioner dollars til fattige samfund og minoriteter. Det er bestemt en ædel plan.

Bortset fra debatten om klimaændringer er det, der slog mig mest, hvor kompliceret, uorganiseret og forvirrende processen har været for de to paneler i staten New York (som har fået til opgave at undersøge, hvordan planen skal gennemføres og måles) at mødes.

Hvorfor bringer jeg denne artikel frem, spørger du? For at vise dig, hvordan planlægning af møder, noget, der burde være ubesværet og hurtigt, nemt kan blive kompliceret, langvarigt og i værste fald fuldstændig afspore vigtige planer som Bidens plan for klimaretfærdighed. For at citere Eddie Bautista, den administrerende direktør for New York City Environmental Justice Alliance: "Det er Doodle poll Hell."

Fordi planlægning af "helvede" er den præcise grund til, at Doodle eksisterer, har vi taget endnu et skridt for at gøre planlægning af møder så gnidningsfri som muligt og samtidig hjælpe alle involverede med at få bedre resultater ud af disse møder. Ingen har tid at spilde lige nu. Så det er vigtigt at holde møderne mere fokuserede og produktive. En stor del af det handler om at indsamle de nødvendige oplysninger, indsigter og feedback fra deltagerne før mødet, så mødediskussionerne ikke kører af sporet.

Bookable Calendar er som bekendt en af vores avancerede funktioner og giver dig mulighed for at oprette et personligt planlægningslink, der viser din tilgængelighed i realtid. Dette har været en gave fra himlen for mange mennesker, der ønsker at fremskynde den tid, det tager at få booket møder med kunder, partnere og kandidater. Det automatiserer også processen ved at lade dig oprette tusindvis af personlige Bookable Calendar links (sæt det og glem det).

Så vi er glade for at kunne fortælle, at vi har tilføjet Custom Questions som en ny funktion i Bookable Calendar. Når du åbner din Bookable Calendar, kan du skrive brugerdefinerede spørgsmål, som de inviterede skal besvare (valgfrit eller obligatorisk), før de booker tid hos dig. Dette bringer dig et skridt tættere på at få mere fokuserede og effektive møder. Og jeg kan se, at dette kan være yderst nyttigt for de paneler i staten NY, der i øjeblikket sidder fast i "planlægningshelvede" for at gøre Bidens plan for klimaretfærdighed til en realitet.

Så hvad er fordelene ved at kunne tilføje brugerdefinerede spørgsmål i dine Bookable Calendar-link, spørger du? Der er utallige fordele, men lad mig dele tre specifikke grunde til, at du ønsker at begynde at bruge brugerdefinerede spørgsmål med din Bookable Calendar.

Gør bedre brug af deltagernes tid *** under * møder:**

Forebyg forvirring og fejlkommunikation:

Driv bedre resultater ud af møder:

Hvis du ikke har en bookbar kalender, kan du få mere at vide om det på ](https://doodle.com/en/features/booking-page/).

Bookable Calendar er nu Booking Page.