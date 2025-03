Recentemente li um artigo no Huffington Post sobre o plano de justiça climática do presidente americano Joe Biden que direcionaria quase metade dos benefícios de seu investimento proposto de US$ 2 trilhões em eletricidade limpa para as comunidades pobres e minoritárias. Este é certamente um plano nobre.

À parte os debates sobre mudança climática, o que mais me impressionou foi como o processo tem sido complicado, desorganizado e confuso para os dois painéis estaduais de Nova York (que foram encarregados de como implementar e medir o plano) se reunirem.

Por que estou trazendo este artigo à tona, você pergunta? Para mostrar como agendar reuniões, algo que deve ser sem esforço e rápido, pode facilmente se tornar complicado, arrastado e, nos piores casos, descarrilar completamente planos importantes como o plano de justiça climática de Biden. Para citar Eddie Bautista, o diretor executivo da New York City Environmental Justice Alliance: "É pesquisa Doodle Inferno".

Como o 'inferno' é a razão exata da existência do Doodle, demos mais um passo para tornar as reuniões agendadas o mais sem atritos possível, ao mesmo tempo em que ajudamos todos os envolvidos a obter melhores resultados com essas reuniões. Ninguém tem tempo a perder neste momento. Portanto, manter as reuniões mais focadas e produtivas é fundamental. Uma grande parte disso se resume à coleta de informações necessárias, insights e feedback dos participantes antes da reunião, para que as discussões da reunião não se desviem do caminho.

(https://doodle.com/en/features/booking-page/), como você sabe, é uma de nossas características avançadas e permite que você crie um link de agendamento personalizado que mostra sua disponibilidade em tempo real. Esta tem sido uma dádiva de Deus para muitas pessoas que querem agilizar o tempo necessário para agendar reuniões com clientes, parceiros e candidatos. Ele também automatiza o processo, permitindo que você crie milhares de links de agenda personalizada (estabeleça e esqueça).

Portanto, estamos entusiasmados em compartilhar que acrescentamos Perguntas Personalizadas como um novo recurso em Calendário de Livros*. Sempre que você abrir seu Calendário Reservável, você pode digitar perguntas personalizadas para os convidados responderem (opcional ou obrigatório) antes de reservarem a tempo com você. Isto o aproximará um passo para ter reuniões mais focadas e eficazes. E eu posso ver isso sendo extremamente útil para os painéis do estado de NY atualmente presos no 'inferno da programação' para fazer do plano de justiça climática de Biden uma realidade.

Então quais são os benefícios de poder adicionar perguntas personalizadas em seus links de Calendário Reservável, você pergunta? Há inúmeros benefícios, mas deixe-me compartilhar três razões específicas para que você comece a usar as Perguntas Personalizadas com seu Calendário Reservável.

Fazer melhor uso do tempo dos participantes *** durante * meetings:**

Prevenir confusão e mal-entendidos:

Conduzir melhores resultados a partir das reuniões:**

Se você não tiver um Calendário Reservável, saiba mais sobre ele em a página do Calendário Reservável.

O Calendário Reservável é agora Página de Reserva.