मैंने हाल ही में एक पढ़ा हफ़िंगटन पोस्ट में लेख अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन की जलवायु न्याय योजना के बारे में, जो अपने प्रस्तावित 2 ट्रिलियन डॉलर के स्वच्छ बिजली निवेश के लगभग आधे लाभों को गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को निर्देशित करेगी। यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट योजना है।

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जलवायु परिवर्तन की बहसों को एक तरफ रख दें, तो मुझे जो सबसे अधिक चौंका गया वह यह था कि न्यूयॉर्क राज्य की दो पैनलों (जिन्हें इस योजना को लागू करने और मापने का काम सौंपा गया है) की बैठक के लिए प्रक्रिया कितनी जटिल, अव्यवस्थित और भ्रमित करने वाली रही है।

आप पूछते हैं कि मैं यह लेख क्यों ला रहा हूँ? आपको यह दिखाने के लिए कि कैसे बैठकों का समय तय करना, कुछ ऐसा जो सहज और त्वरित होना चाहिए, आसानी से जटिल, लंबा खिंच सकता है और, सबसे बुरे मामलों में, बाइडेन की जलवायु न्याय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। न्यूयॉर्क सिटी एनवायरनमेंटल जस्टिस अलायंस के कार्यकारी निदेशक एडी बौटिस्टा के शब्दों में: "यह Doodle पोल नर्क।

क्योंकि शेड्यूलिंग 'नर्क' ही Doodle के अस्तित्व का असली कारण है, हमने बैठकों को यथासंभव सहज बनाने के लिए एक और कदम उठाया है, साथ ही इसमें शामिल सभी को उन बैठकों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद की है। अभी किसी के पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इसलिए बैठकों को अधिक केंद्रित और उत्पादक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसका एक बड़ा हिस्सा प्रतिभागियों से आवश्यक जानकारी, अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया इकट्ठा करने पर निर्भर करता है। पहले बैठक को ताकि बैठक की चर्चाएँ पटरी से न उतरें।

आरक्षण योग्य कैलेंडर, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी उन्नत सुविधाओं में से एक है और आपको एक व्यक्तिगत शेड्यूलिंग लिंक बनाने की अनुमति देता है जो वास्तविक समय में आपकी उपलब्धता दिखाता है। यह उन कई लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जो ग्राहकों, भागीदारों और उम्मीदवारों के साथ बैठकें बुक करने में लगने वाले समय को कम करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया को स्वचालित भी कर देता है, जिससे आप हजारों व्यक्तिगत बुक करने योग्य कैलेंडर लिंक बना सकते हैं (एक बार सेट करें और भूल जाएं)।

तो, हमें यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने जोड़ा है अनुकूलित प्रश्न में एक नई सुविधा के रूप में बुक करने योग्य कैलेंडर. जब भी आप अपना बुक करने योग्य कैलेंडर खोलते हैं, तो आप निमंत्रितों के लिए (वैकल्पिक या अनिवार्य) उत्तर देने हेतु कस्टम प्रश्न टाइप कर सकते हैं, इससे पहले कि वे आपके साथ समय बुक करें। यह आपको अधिक केंद्रित और प्रभावी बैठकों के आयोजन के एक कदम और करीब लाएगा। और मुझे लगता है कि यह एनवाई राज्य के उन पैनलों के लिए बेहद मददगार होगा जो वर्तमान में बाइडेन की जलवायु न्याय योजना को वास्तविकता बनाने के लिए 'शेड्यूलिंग की दुविधा' में फंसे हुए हैं।

तो आप पूछते हैं कि अपने बुकएबल कैलेंडर लिंक में कस्टम प्रश्न जोड़ने के क्या लाभ हैं? अनगिनत लाभ हैं, लेकिन मैं तीन विशिष्ट कारण बताता हूँ कि आप अपने बुकएबल कैलेंडर में कस्टम प्रश्न का उपयोग क्यों शुरू करना चाहेंगे।

प्रतिभागियों के समय का बेहतर उपयोग करें के दौरान बैठकें: बैठक में बैठकर लगातार घड़ी की ओर देखना – यह सोचते हुए कि यह 'भयावह' बैठक कब खत्म होगी – इससे बुरा कुछ नहीं। यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि बैठक अव्यवस्थित होती है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता, विषय से भटक जाती है और अंत में उन निर्णयों के लिए और बैठकें करनी पड़ती हैं जो प्रारंभिक बैठक में ही हो जाने चाहिए थे। बैठक में ही 'संदर्भगत' या पृष्ठभूमि जानकारी मांगकर समय बर्बाद करने के बजाय, प्रतिभागियों से प्रश्न पूछने के लिए कस्टम प्रश्न का उपयोग करें। पहले बैठक। और चुनें कि प्रतिक्रियाएँ वैकल्पिक हों या अनिवार्य। यदि बैठक महत्वपूर्ण जानकारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसे अनिवार्य बना दें। इससे बैठक के दौरान समय की बचत होती है।

भ्रम और गलत संचार को रोकें: समूहों में काम करते समय, जो कार्यस्थलों में लगभग रोज़ाना होता है, गलत संचार परियोजनाओं में त्रुटियों का कारण बन सकता है और टीमों, ग्राहकों और भागीदारों के बीच विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है। बुकएबल कैलेंडर में प्रश्न टाइप करके कर्मचारी भ्रम और गलत संचार से बच सकते हैं।

बैठकों से बेहतर परिणाम प्राप्त करें: अफला-फालतू बैठकें हमारे अस्तित्व की अभिशाप बन चुकी हैं। बैठकों का पूरा उद्देश्य जानकारी साझा करना, महत्वपूर्ण हितधारकों से सुझाव लेना, एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना और ऐसे निर्णय लेना है जो परियोजनाओं/पहलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और ठोस परिणाम देने में सक्षम बनाएं। लेकिन अक्सर खराब योजना और संचार/जानकारी साझा करने की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता। पहले बैठकें होती हैं।

यदि आपके पास बुक करने योग्य कैलेंडर नहीं है, तो इसके बारे में और जानें। बुक करने योग्य कैलेंडर पृष्ठबिंदु

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