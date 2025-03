2020 har været interessant, i mangel af et bedre ord. Og det er et år, som mange af os er glade for at se i bakspejlet. Men på trods af de forretningsmæssige udfordringer og pandemiens følelsesmæssige omkostninger er der stadig meget at være taknemmelig for.

For os i Doodle har vi været velsignet med at opleve stærk vækst og nå flere milepæle i 2020. Her er et tilbageblik på dette år - hvad vi har lavet, og hvilke forbedringer vi har kunnet give vores brugere over hele verden.

Doodle gik sammen med Zoom for at gøre det lettere at booke online-møder

I april tilføjede vi en ny Zoom-integration. Da virtuelle møder er blevet den nye normalitet, var det en selvfølge at bringe Zoom og Doodle sammen for at forenkle, automatisere og optimere planlægningsprocessen.

I løbet af de sidste par år er Zoom nemt blevet det foretrukne videokonferenceværktøj i erhvervslivet. Ifølge rapporten 2020 Business @ Work fra Okta er Zoom i løbet af de sidste tre år vokset med 876 procent. Det er 785 procent mere end den nærmeste konkurrent.

Ved at indstille Zoom som dit standardvideokonferenceværktøj i Doodle vil der automatisk blive indsat et Zoom-link i kalenderinvitationen, når du planlægger dine gruppemøder eller 1:1-møder.

Du behøver ikke at bekymre dig om at glemme at tilføje Zoom-linket i dine kalenderinvitationer. Desuden har deltagerne alle de oplysninger, de har brug for, lige fra starten, og møderne kan få en produktiv start. Det er en gevinst for alle parter i vores øjne.

Doodle blev fuldt tilsluttet Microsoft Outlook

Med over 400 millioner brugere på verdensplan er det ikke underligt, at Microsoft Outlook er blevet et af de mest anvendte kommunikationsværktøjer på arbejdspladser verden over.

Fordi vi ønsker at hjælpe medarbejderne med at spare tid, være mere produktive og reducere kontekstskift, vidste vi, at Microsoft Outlook var det sted, hvor Doodle skulle være. Derfor lancerede vi Doodle add-in til Microsoft Outlook.

Hvorfor er dette så godt for Doodle- og Microsoft Outlook-brugere? Lad mig fortælle dig det.

Du kan få et øjebliksbillede af alle dine møder direkte i Microsoft Outlook.

Du kan få adgang til alle dine bookbare kalenderlinks med det samme - og sende dem direkte fra din Outlook-mail.

Du kan undgå at skifte frem og tilbage mellem Doodle og Microsoft Outlook - du kan gøre det hele lige der, hvor du allerede er.

Hvis alt det lyder godt for dig (det gør det i hvert fald for mig), kan du lære at bruge Doodle-plugin til Outlook ved at følge disse instruktioner.

Doodle Bot fik et AI-drevet boost med Book it!

Slack er langt det mest populære interne kommunikationsværktøj for virksomheder over hele verden. Tallene beviser det - det havde over 12 millioner brugere i 2020.

Vi havde allerede Doodle Bot tilgængelig i Slack og har fundet ud af, at den er enormt nyttig og populær blandt erhvervsbrugere. Fordi innovation og teknologi er kernen i alt, hvad vi laver, ønskede vi at udvide Doodle Bot's funktionalitet til at bruge AI-drevne forslag. Det var sådan, at Book it! funktionen blev skabt i Doodle Bot i Slack.

Da Doodle Bot blev frigivet i 2019, havde den allerede gjort det nemmere at planlægge møder, 1:1-møder og gruppeafstemninger. Nu kan du med Book It! sammenligne kalendere for alle de personer, du inviterer, og den fortæller dig, hvilke tidspunkter der passer til de fleste, hvis ikke alle, af dine inviterede. Så er det eneste, du skal gøre, at Book It!

Slack-brugere kan få adgang til Doodle Bot fra Slack-genvejsmenuen

Da Doodle blev gjort tilgængelig i Slack Shortcuts tidligere i år, var vi så stolte over at blive omtalt i Slacks blog som et af produktivitetsværktøjerne sammen med Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com og Workato.

"Doodle Bot var et naturligt match for Shortcuts, da det er en smart, intuitiv løsning til at planlægge møder, der allerede sparer brugerne tid (og frustration!)"

Det betyder, at du kan oprette gruppemøder og 1:1-møder uden nogensinde at skulle forlade Slack, hvor du bruger en stor del af din arbejdsdag på at kommunikere med kolleger, partnere og kunder. Alt du skal gøre er at klikke på lynknappen, tilføje de relevante mødeoplysninger, og så er du færdig.

Kevin Owens overtog styringen som vores Chief Product Officer

I maj var vi glade for at ansætte Kevin Owens som vores nye Chief Product Officer. Han er ikke fremmed inden for B2B-teknologi og har arbejdet i produktledelsesroller i over to årtier.

Owens har senest været VP of Product hos Reveleer, hvor han ledede transformationen af virksomheden fra en teknologibaseret servicevirksomhed til en brancheførende SaaS-platform til sundhedssektoren. Som Chief Product Officer vil Owens være laserfokuseret på at fremme virksomhedens produktvision frem mod 2021 og fremover.

Ifølge Kevin Owens er der tre nøgleområder, som vi skal tage fat på, hvis vi vil understøtte virksomhedernes behov og prioriteter for planlægning. For det første vil vi undersøge, hvad der er nødvendigt for at bygge team-baserede arbejdsgange ind i produktets funktionssæt. De næste to prioriteter vil være at indgå partnerskaber med andre softwareleverandører/app-udviklere for at levere et komplet udbud af integrationer og derefter at udvide vores platformanalyser for at levere indsigt på virksomhedsniveau i, hvordan medarbejderne interagerer med teams, kolleger og kunder."

I løbet af sit første år hos Doodle har han arbejdet tæt sammen med vores teams for at forbedre produktinnovation, kundefeedback, integrationer med partnere, GTM-lanceringer, for blot at nævne nogle få. Et nøgleområde, som han allerede har haft stor indflydelse på, er at forbedre samarbejdet mellem produktudviklingsteamet og marketing-, salgs-, kundesucces-, support- og designteams. Dette vil gøre det muligt for os som et samlet team og virksomhed at levere et enestående produkt og en enestående kundeoplevelse.

Vi har tilføjet brugerdefinerede spørgsmål til Bookable Calendar for at skabe bedre mødeudfald

Hvor irriterende er det at dukke op til et møde, der er dårligt planlagt? Jeg kan fortælle dig, at det er en af mine største irritationsmomenter. Men det sker ofte. MEGET.

Du ved, hvad jeg taler om. Folk laver ikke rigtig nogen research eller forberedelse forud for mødet. Eller arrangøren stiller ikke deltagerne relevante spørgsmål på forhånd - så de første 15+ minutter af møderne går med at dække de grundlæggende spørgsmål og få sat rammerne op. Det er tid, som nemt kunne være sparet - og sikre, at mødet bliver mere fokuseret og når de mål, det skal.

Det er derfor, vi tilføjede feltet Custom Questions til Bookable Calendar.

Med brugerdefinerede spørgsmål har du mulighed for at bede mødedeltagerne om at besvare et spørgsmål (og gøre det enten valgfrit eller obligatorisk), før mødet finder sted.

Hvorfor er det en god ting?

Der går mindre tid til spilde under mødet.

Det gør deltagerne lige så ansvarlige for mødets succes som arrangørerne.

Det holder møderne på sporet, så de ikke overskrider den tildelte tid.

Flere oplysninger betyder, at møderne kan være mere fokuserede og give bedre resultater.

Hvis du ikke har brugt Bookable Calendar før, kan du få mere at vide om det her.

Vores nye funktion, Book on Behalf, lanceres i januar

Jeg har talt om, hvor irriterende det er at gå til et dårligt planlagt møde, men ved du, hvad der er lige så slemt? At forsøge at få tid med dit team til at holde et møde i det hele taget.

Nogle gange føles det som om, at du har brug for en mastergrad i organisation bare for at arbejde dig igennem alle de forskellige kalenderkonflikter.

Book on Behalf er vores nyeste funktion, som kan hjælpe dig med dette.

Ikke alene kan den automatisk kontrollere, om der er sammenstød i dit teams kalendere, men den kan også tage højde for helligdage og fødselsdage.

For at vise dig, hvordan denne funktion fungerer, vil vores Customer Success Manager Hichem Naftahi være vært for et webinar onsdag den 27. januar.

Tilmelding til dette åbner i det nye år, så vi holder dig opdateret om, hvordan du kan sikre dig en plads.

Tak for fortsat at rangere Doodle som i verden. Vi har meget mere at bringe dig i 2021.