2020 har varit intressant, i brist på ett bättre ord. Och det är ett år som många av oss gärna lämnar bakom oss. Men trots de affärsmässiga utmaningarna och den känslomässiga påfrestningen som pandemin medfört finns det fortfarande mycket att vara tacksam för.

Vi på Doodle har haft turen att uppleva en stark tillväxt och nå flera milstolpar under 2020. Här följer en tillbakablick på året – vad vi har gjort och vilka förbättringar vi har kunnat erbjuda våra användare världen över.

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Doodle har inlett ett samarbete med Zoom för att göra det enklare att boka online-möten

I april lade vi till en ny Zoom-integration. Med virtuella möten blir det nya normala, att kombinera Zoom och Doodle för att förenkla, automatisera och optimera schemaläggningen var en självklarhet.

Under de senaste åren har Zoom snabbt blivit det mest populära verktyget för videokonferenser inom näringslivet. Rapporten ”Business @ Work 2020” från Okta Enligt uppgifterna har Zoom vuxit med 876 procent under de senaste tre åren. Det är 785 procent mer än den närmaste konkurrenten.

Genom att ställa in Zoom som standardverktyg för videokonferenser i Doodle kommer en Zoom-länk automatiskt att läggas till i kalenderinbjudan varje gång du bokar gruppmöten eller 1:1-möten.

Du behöver inte oroa dig för att glömma att lägga till Zoom-länken i dina kalenderinbjudningar. Dessutom har deltagarna all information de behöver redan från början, och mötena kan inledas på ett produktivt sätt. Det är en vinst för alla, enligt vår mening.

Doodle har nu integrerats fullt ut i Microsoft Outlook

Med över 400 miljoner användare världen över är det inte konstigt att Microsoft Outlook har blivit ett av de mest använda kommunikationsverktygen på arbetsplatser runt om i världen.

Eftersom vi vill hjälpa medarbetarna att spara tid, bli mer produktiva och minska behovet av att byta sammanhang insåg vi att Microsoft Outlook var den rätta plattformen för Doodle. Det är därför vi lanserade Doodle-tillägg för Microsoft Outlook.

Varför är det här så bra för användare av Doodle och Microsoft Outlook? Låt mig förklara.

Du kan få en översikt över alla dina möten direkt i Microsoft Outlook.

Du kan omedelbart komma åt alla dina länkar till Bookable Calendar – och skicka dem direkt från din Outlook-e-post.

Du slipper växla fram och tillbaka mellan Doodle och Microsoft Outlook – du kan sköta allt direkt där du redan befinner dig.

Om allt det där låter bra för dig (det gör det i alla fall för mig), kan du Lär dig hur du använder Doodle-tillägget för Outlook genom att följa dessa anvisningar.

Doodle Bot fick ett AI-drivet lyft tack vare Book it!

Slack är utan tvekan det mest populära verktyget för internkommunikation bland företag världen över. Siffrorna talar sitt tydliga språk – det hade över 12 miljoner användare år 2020.

Vi hade redan Doodle Bot tillgängligt i Slack och har upptäckt att det är oerhört användbart och populärt bland företagsanvändare. Eftersom innovation och teknik står i centrum för allt vi gör ville vi utöka Doodle Bots funktionalitet med AI-drivna förslag. Det var så som Funktionen ”Boka nu!” kom till liv i Doodle Bot i Slack.

När Doodle Bot lanserades 2019 hade det redan underlättat planeringen av möten, enskilda samtal och gruppomröstningar. Nu, med Book It!, kan du jämföra kalendrarna för alla du bjuder in, och verktyget visar vilka tider som passar de flesta – om inte alla – av dina inbjudna. Sedan är det bara att klicka på ”Book It!”

Slack-användare kan komma åt Doodle Bot via menyn ”Genvägar” i Slack

När Doodle blev tillgängligt i Slack Shortcuts tidigare i år var vi så stolta över att vara presenterad på Slacks blogg som ett av produktivitetsverktygen tillsammans med Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com och Workato.

”Doodle Bot passade perfekt för Shortcuts, eftersom det är en en smart och intuitiv lösning för att boka möten som redan sparar tid (och besvär!) för användarna”

Det innebär att du kan boka gruppmöten och 1:1-möten utan att behöva lämna Slack, där du tillbringar en stor del av din arbetsdag med att kommunicera med kollegor, samarbetspartners och kunder. Allt du behöver göra är att klicka på blixtsymbolen, fylla i relevant mötesinformation – och så är det klart.

Kevin Owens tillträdde som vår produktchef

I maj var vi mycket glada över att kunna välkomna Kevin Owens som vår nya produktchef. Han är väl insatt i B2B-teknikbranschen och har arbetat med produktledning i över två decennier.

Owens var senast produktchef på Reveleer, där han ledde omvandlingen av företaget från ett teknikbaserat tjänsteföretag till en branschledande SaaS-plattform inom hälso- och sjukvården. Som produktchef kommer Owens att ha fullt fokus på att driva företagets produktvision för företagskunder framåt under 2021 och därefter.

Enligt Kevin Owens: ”Det finns tre nyckelområden som vi måste ta itu med om vi vill tillgodose företagens behov och prioriteringar när det gäller schemaläggning. För det första kommer vi att undersöka vad som krävs för att integrera teambaserade arbetsflöden i produktens funktionsuppsättning. De två följande prioriteringarna är att samarbeta med andra mjukvaruleverantörer och apputvecklare för att erbjuda ett komplett utbud av integrationer, och därefter utöka vår plattformsanalys för att ge insikter på företagsnivå om hur medarbetarna interagerar med team, kollegor och kunder.”

Under sitt första år på Doodle har han arbetat i nära samarbete med våra team för att förbättra bland annat produktinnovation, kundfeedback, integrationer med partners och marknadslanseringar. Ett viktigt område där han redan har haft stor inverkan är att förbättra samarbetet mellan produktutvecklingsteamet och teamen för marknadsföring, försäljning, kundframgång, support och design. Detta kommer att göra det möjligt för oss som ett samlat team och företag att leverera en enastående produkt och kundupplevelse.

Vi har lagt till anpassade frågor i Bookable Calendar för att uppnå bättre mötesresultat

Hur irriterande är det inte att dyka upp på ett möte som är dåligt planerat? Jag kan säga er att det är en av de saker som irriterar mig mest. Men det händer ofta. MYCKET ofta.

Du vet vad jag menar. Folk gör egentligen ingen research eller förberedelser inför mötet. Eller så ställer arrangören inte relevanta frågor till deltagarna i förväg – vilket gör att de första 15 minuterna eller mer av mötet går åt till att gå igenom grunderna och sätta in saker i sitt sammanhang. Det är tid som lätt kunde ha sparats – och som skulle ha gjort att mötet blev mer fokuserat och uppnådde de mål som krävs.

Det är därför vi har lagt till fältet ”Anpassade frågor” i den bokningsbara kalendern.

Med anpassade frågor har du möjlighet att be mötesdeltagarna att svara på en fråga (antingen frivilligt eller obligatoriskt) innan mötet äger rum.

Varför är det här så bra?

Man slösar mindre tid under mötet.

Det gör att deltagarna har lika stort ansvar för att evenemanget blir en framgång som arrangörerna.

Det ser till att mötena håller sig inom tidsramen så att de inte drar ut på den avsatta tiden.

Mer information innebär att mötena kan bli mer fokuserade och leda till bättre resultat.

Om du inte har använt Bookable Calendar tidigare kan du läsa mer om det här.

Vår nya funktion, ”Boka åt någon annan”, lanseras i januari

Jag har tidigare berättat hur irriterande det är att delta i ett dåligt planerat möte, men vet du vad som är lika jobbigt? Att överhuvudtaget försöka få tid med sitt team för att kunna hålla ett möte.

Ibland känns det som om man behöver en masterexamen i organisering bara för att reda ut alla olika kalenderkonflikter.

”Book on Behalf” är vår senaste funktion som kan hjälpa dig med detta.

Den kan inte bara automatiskt kontrollera om det finns tidsmässiga kollisioner i teamets kalendrar, utan den kan även ta hänsyn till helgdagar och födelsedagar.

För att visa hur den här funktionen fungerar kommer vår Customer Success Manager, Hichem Naftahi, att hålla ett webbinarium onsdagen den 27 januari.

Anmälan till detta öppnar efter nyår, så vi håller er uppdaterade om hur ni kan se till att få en plats.

Tack för att ni fortsätter att ranka Doodle som en av de bästa apparna för mötesbokning i världen. Vi har massor mer att erbjuda er under 2021.