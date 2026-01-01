2020, कहने को तो दिलचस्प रहा है। और यह एक ऐसा साल है जिसे हम में से कई लोग पीछे मुड़कर देखना पसंद करेंगे। लेकिन व्यावसायिक चुनौतियों और महामारी के भावनात्मक बोझ के बावजूद, अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आभारी रहा जा सकता है।

हम Doodle वालों के लिए, 2020 में मजबूत विकास देखने और कई मील के पत्थर हासिल करने का सौभाग्य मिला है। आइए इस साल पर एक नज़र डालते हैं – हम क्या कर रहे थे और दुनिया भर में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कौन-कौन सी सुधारें ला पाए हैं।

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Doodle ने ऑनलाइन मीटिंग्स बुक करना आसान बनाने के लिए ज़ूम के साथ साझेदारी की।

अप्रैल में, हमने एक जोड़ा। नया ज़ूम एकीकरण. के साथ आभासी बैठकें नई सामान्य व्यवस्था बनती जा रही हैंज़ूम और Doodle को एक साथ लाकर शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सरल, स्वचालित और अनुकूलित करना एक सहज निर्णय था।

पिछले कुछ वर्षों में, ज़ूम आसानी से व्यवसायों का पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बन गया है। ओक्टा की 2020 बिजनेस @ वर्क रिपोर्ट कहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, ज़ूम 876 प्रतिशत बढ़ी है। यह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 785 प्रतिशत अधिक है।

Doodle में Zoom को अपने डिफ़ॉल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के रूप में सेट करके, जब भी आप अपनी समूह बैठकें या 1:1 बैठकें शेड्यूल करते हैं, तो कैलेंडर निमंत्रण में स्वचालित रूप से एक Zoom लिंक भर दिया जाएगा।

आपको अपने कैलेंडर निमंत्रणों में ज़ूम लिंक जोड़ना भूलने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही, प्रतिभागियों के पास शुरुआत से ही सभी ज़रूरी जानकारी होती है और बैठकें उत्पादक रूप से शुरू हो सकती हैं। हमारी नज़र में यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है।

Doodle पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में शामिल हो गया।

दुनिया भर में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, यह कोई आश्चर्य नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक दुनिया भर के कार्यस्थलों में संचार के लिए प्रमुख उपकरणों में से एक बन गया है।

क्योंकि हम कर्मचारियों को समय बचाने, अधिक उत्पादक बनने और संदर्भ-परिवर्तन को कम करने में मदद करना चाहते हैं, हमें पता था कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वह जगह है जहाँ Doodle को होना चाहिए। इसलिए हमने लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लिए Doodle ऐड-इन.

यह Doodle और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक उपयोगकर्ताओं के लिए इतना अच्छा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ।

आप Microsoft Outlook में सीधे अपनी सभी बैठकों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपने सभी बुक करने योग्य कैलेंडर लिंक तुरंत एक्सेस कर सकते हैं – और उन्हें सीधे अपने आउटलुक ईमेल से भेज सकते हैं।

आप Doodle और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बीच बार-बार स्विच करने से बच सकते हैं – सब कुछ वहीं से करें जहाँ आप पहले से ही हैं।

अगर यह सब आपको बहुत अच्छा लगता है (मुझे तो लगता है), तो आप कर सकते हैं इन निर्देशों का पालन करके आउटलुक के लिए Doodle प्लग-इन का उपयोग करना सीखें।.

Doodle बॉट को 'बुक इट!' के साथ एआई-संचालित बढ़ावा मिला!

Slack निस्संदेह दुनिया भर के व्यवसायों के लिए आंतरिक संचार का प्रमुख उपकरण है। आंकड़े इसे साबित करते हैं – इसमें था 2020 तक 12 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता।

हमारे पास पहले से ही Slack में Doodle Bot उपलब्ध था और हमने पाया कि यह व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं के बीच अत्यंत उपयोगी और लोकप्रिय है। चूंकि नवाचार और प्रौद्योगिकी हमारे हर काम के केंद्र में हैं, हम Doodle Bot की कार्यक्षमता का विस्तार करके AI-संचालित सुझावों का उपयोग करना चाहते थे। इस तरह बुक इट! फीचर स्लैक में Doodle बॉट के भीतर जीवंत हो उठा।

जब Doodle बॉट 2019 में जारी हुआ था, तब तक इसने मीटिंग्स, 1:1 और ग्रुप पोल शेड्यूल करना पहले ही आसान बना दिया था। अब बुक इट! के साथ आप जिन लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके कैलेंडर की तुलना कर सकते हैं और यह आपको बताएगा कि आपके अधिकांश, यदि सभी नहीं, आमंत्रितों के लिए कौन से समय उपयुक्त हैं। फिर आपको बस बुक इट! करना है।

Slack उपयोगकर्ता Slack शॉर्टकट्स मेनू से Doodle Bot तक पहुँच सकते हैं।

जब इस साल की शुरुआत में स्लैक शॉर्टकट्स में Doodle को सुलभ बनाया गया, तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। स्लैक के ब्लॉग में प्रदर्शित Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com और Workato के साथ उत्पादकता उपकरणों में से एक के रूप में।

इसका मतलब है कि आप Slack छोड़ने की ज़रूरत पड़े बिना ही समूह बैठकें और एक-से-एक बैठकें आयोजित कर सकते हैं, जहाँ आप अपने कार्यदिवस का एक बड़ा हिस्सा सहकर्मियों, साझेदारों और ग्राहकों के साथ संवाद करने में बिताते हैं। आपको बस लाइटनिंग बटन पर क्लिक करना है, संबंधित बैठक की जानकारी भरनी है और आपका काम हो गया।

केविन ओवेंस ने हमारे मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में बागडोर संभाली।

मई में हमें केविन ओवेंस को हमारे नए मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल करने में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे B2B तकनीकी क्षेत्र में अपरिचित नहीं हैं और दो दशकों से अधिक समय से उत्पाद प्रबंधन की भूमिकाओं में कार्यरत हैं।

ओवेन्स हाल ही में रेवेलियर में उत्पाद के उपाध्यक्ष थे, जहाँ उन्होंने कंपनी को एक प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा कंपनी से एक उद्योग-अग्रणी स्वास्थ्य सेवा SaaS प्लेटफ़ॉर्म में बदलने का नेतृत्व किया। मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में, ओवेन्स कंपनी की उद्यम उत्पाद दृष्टि को 2021 और उसके बाद आगे बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे।

केविन ओवेन्स के अनुसार, "यदि हम व्यवसायों की शेड्यूलिंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का समर्थन करना चाहते हैं, तो हमें तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, हम यह पता लगाएंगे कि उत्पाद की फीचर सेट में टीम-आधारित वर्कफ़्लो को शामिल करने के लिए क्या आवश्यक है। अगली दो प्राथमिकताएँ होंगी अन्य सॉफ़्टवेयर प्रदाताओं/ऐप डेवलपर्स के साथ साझेदारी करके एकीकृत समाधानों की एक संपूर्ण पेशकश प्रदान करना और फिर हमारे प्लेटफ़ॉर्म एनालिटिक्स का विस्तार करना ताकि यह उद्यम-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके कि कर्मचारी टीमें, सहकर्मी और ग्राहक के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं।"

Doodle में अपने पहले वर्ष के दौरान, उन्होंने उत्पाद नवाचार, ग्राहक प्रतिक्रिया, भागीदारों के साथ एकीकरण, GTM लॉन्च, और कुछ अन्य चीजों में सुधार करने के लिए हमारी टीमों के साथ मिलकर काम किया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उन्होंने पहले ही बड़ा प्रभाव डाला है, वह है उत्पाद विकास टीम और मार्केटिंग, बिक्री, ग्राहक सफलता, सहायता और डिज़ाइन टीमों के बीच सहयोग के स्तर में सुधार करना। इससे हम एक सामूहिक टीम और व्यवसाय के रूप में एक असाधारण उत्पाद और ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकेंगे।

हमने बेहतर मीटिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए बुक करने योग्य कैलेंडर में कस्टम प्रश्न जोड़े।

खराब तरीके से योजना बनाई गई बैठक में पहुंचना कितना परेशान करने वाला होता है? मैं आपको बता सकता हूँ कि यह मेरी सबसे बड़ी चिढ़ों में से एक है। लेकिन यह बहुत बार होता है। बहुत बार।

आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लोग बैठक से पहले वास्तव में कोई शोध या तैयारी का काम नहीं करते। या आयोजक प्रतिभागियों से पहले से प्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछता – इसलिए बैठक के पहले 15 मिनट से अधिक समय बुनियादी बातें दोहराने और संदर्भ स्थापित करने में ही बीत जाता है। यह वह समय है जिसे आसानी से बचाया जा सकता था – और यह सुनिश्चित करता कि बैठक अधिक केंद्रित हो और अपने आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करे।

यही कारण है कि हम बुक करने योग्य कैलेंडर में कस्टम प्रश्न फ़ील्ड जोड़ा गया।.

कस्टम प्रश्नों के साथ, आपके पास यह विकल्प होता है कि आप बैठक होने से पहले बैठक प्रतिभागियों से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें (इसे वैकल्पिक या अनिवार्य बनाते हुए)।

यह इतना अच्छा क्यों है?

कम समय बर्बाद होता है के दौरान बैठक।

यह प्रतिभागियों को भी आयोजकों की तरह सफलता सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार बनाता है।

यह बैठकों को निर्धारित समय-सीमा में रखता है ताकि वे आवंटित समय से अधिक न चलें।

अधिक जानकारी का मतलब है कि बैठकें अधिक केंद्रित हो सकती हैं और बेहतर परिणाम ला सकती हैं।

यदि आपने पहले बुकएबल कैलेंडर का उपयोग नहीं किया है, तो आप इसके बारे में और जान सकते हैं। यहाँ।

हमारी नई सुविधा, 'बुक ऑन बिहाफ', जनवरी में लॉन्च हो रही है।

मैंने पहले ही बताया है कि खराब तरीके से आयोजित बैठक में जाना कितना परेशान करने वाला होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी बुरा क्या है? सबसे पहले अपनी टीम के साथ बैठक के लिए समय निकालना ही।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि सभी अलग-अलग कैलेंडर टकरावों को सुलझाने के लिए आपको आयोजन में मास्टर्स डिग्री की जरूरत है।

बुक ऑन बिहाफ हमारी नवीनतम सुविधा है। जो आपकी इस में मदद कर सकता है।

यह न केवल आपकी टीम की डायरियों में स्वचालित रूप से टकराव की जांच कर सकता है, बल्कि सार्वजनिक छुट्टियों और जन्मदिनों को भी ध्यान में रख सकता है।

यह दिखाने के लिए कि यह सुविधा कैसे काम करती है, हमारे ग्राहक सफलता प्रबंधक हिचेम नाफ्ताही बुधवार, 27 जनवरी को एक वेबिनार आयोजित करेंगे।

इसके लिए साइन-अप नए साल में खुलेगा, इसलिए हम आपको सूचित करते रहेंगे कि आप अपनी जगह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

Doodle को रैंक करना जारी रखने के लिए धन्यवाद सबसे अच्छी मीटिंग शेड्यूलिंग ऐप्स में से एक दुनिया में। हमारे पास 2021 में आपके लिए और भी बहुत कुछ है।