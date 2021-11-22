Met Book on Behalf kun je afspraken regelen met klanten of een team namens anderen. Of je nu een directieassistent bent die een agenda beheert, een afspraak regelt tussen twee collega’s of een ontmoeting organiseert tussen iemand uit je verkoopteam en een klant: Book on Behalf kan je daarbij helpen.

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Hoe werkt het?

Ons Customer Success-team heeft onlangs een webinar gehouden om uit te leggen hoe je ‘Book on behalf’ kunt gebruiken en hoe dit je kan helpen. Je kunt een opname van het webinar vinden hier.

Stel je voor dat je de uitvoerend assistent bent van een drukbezette CEO. Die heeft een volle agenda en wil dat jij de afspraken met klanten en het team inplant. Je hoeft zelf niet bij die afspraken aanwezig te zijn, dus ‘Book on behalf’ maakt dit proces een stuk makkelijker voor je.

Met ‘Namens boeken’ kun je je eigen beschikbaarheid verbergen terwijl je voor anderen een afspraak inplant.

Daarnaast kan het controleren of er conflicten zijn in de gekoppelde agenda’s, zodat de afgesproken tijd voor iedereen uitkomt.

Zo kun je het in drie simpele stappen gebruiken:

Abonneer je bij je agendadienst op de agenda’s die je in je agenda wilt opnemen. Ga in je Bookable-agenda naar het gedeelte ‘Controleer op conflicten’ en schakel je agenda uit. Voeg vervolgens de agenda’s toe waarvoor je afspraken wilt plannen. Zoek een vrij tijdstip voor een afspraak en reserveer.

Van onze integratie met Outlook tot het toevoegen van aangepaste vragen aan Bookable Calendar: we hebben in 2020 heel wat bereikt. Je kunt hier zien wat precies, hier.