2020 was, bij gebrek aan een beter woord, een interessant jaar. En het is een jaar dat velen van ons graag achter zich laten. Maar ondanks de zakelijke uitdagingen en de emotionele tol die de pandemie heeft geëist, is er nog steeds veel om dankbaar voor te zijn.

Wij bij Doodle hebben het geluk gehad om in 2020 een sterke groei te zien en verschillende mijlpalen te bereiken. Hier volgt een terugblik op dit jaar – wat we allemaal hebben gedaan en welke verbeteringen we voor onze gebruikers over de hele wereld hebben kunnen realiseren.

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Doodle is een samenwerking aangegaan met Zoom om het boeken van online vergaderingen makkelijker te maken

In april hebben we een nieuwe Zoom-integratie. Met virtuele vergaderingen worden het nieuwe normaal, het was een makkie om Zoom en Doodle te combineren om het planningsproces te vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren.

De afgelopen jaren is Zoom in een mum van tijd uitgegroeid tot de favoriete tool voor videoconferenties binnen het bedrijfsleven. Het rapport ‘Business @ Work 2020’ van Okta Volgens hen is Zoom de afgelopen drie jaar met 876 procent gegroeid. Dat is 785 procent meer dan de naaste concurrent.

Als je Zoom instelt als je standaardtool voor videoconferenties in Doodle, wordt er automatisch een Zoom-link toegevoegd aan de agenda-uitnodiging telkens wanneer je groepsbijeenkomsten of één-op-één-afspraken plant.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je vergeet de Zoom-link aan je agenda-uitnodigingen toe te voegen. Bovendien hebben deelnemers vanaf het begin alle informatie die ze nodig hebben en kunnen vergaderingen productief van start gaan. Dat is volgens ons een win-winsituatie.

Doodle is nu volledig geïntegreerd in Microsoft Outlook

Met meer dan 400 miljoen gebruikers wereldwijd is het geen wonder dat Microsoft Outlook een van de meest gebruikte communicatiemiddelen op werkplekken over de hele wereld is geworden.

Omdat we medewerkers willen helpen tijd te besparen, productiever te zijn en minder vaak van taak te hoeven wisselen, wisten we dat Microsoft Outlook dé plek was waar Doodle moest zitten. Daarom hebben we de Doodle-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook.

Waarom is dit zo’n goede zaak voor gebruikers van Doodle en Microsoft Outlook? Ik zal het je uitleggen.

Je kunt direct in Outlook een overzicht krijgen van al je vergaderingen.

Je hebt direct toegang tot al je links naar de Bookable-agenda – en je kunt ze rechtstreeks vanuit je Outlook-e-mail versturen.

Je hoeft niet steeds heen en weer te schakelen tussen Doodle en Microsoft Outlook – je kunt alles gewoon doen vanuit de omgeving waar je al zit.

Als je dat allemaal geweldig vindt klinken (ik in ieder geval wel), dan kun je Volg deze instructies om te leren hoe je de Doodle-plug-in voor Outlook gebruikt.

Doodle Bot heeft een AI-boost gekregen dankzij Book it!

Slack is veruit de populairste tool voor interne communicatie bij bedrijven over de hele wereld. De cijfers bewijzen het – het had meer dan 12 miljoen gebruikers tegen 2020.

Doodle Bot was al beschikbaar in Slack en we hebben gemerkt dat het ontzettend handig is en populair bij zakelijke gebruikers. Omdat innovatie en technologie de kern vormen van alles wat we doen, wilden we de functionaliteit van Doodle Bot uitbreiden met AI-aangedreven suggesties. Zo is de De 'Boek het!'-functie ontstond in Doodle Bot op Slack.

Toen Doodle Bot in 2019 werd gelanceerd, maakte het het plannen van vergaderingen, één-op-één-gesprekken en Groepspolls al een stuk makkelijker. Met Book It! kun je nu de agenda’s van iedereen die je uitnodigt vergelijken, en het laat je zien welke tijden voor de meeste – zo niet alle – genodigden geschikt zijn. Daarna hoef je alleen nog maar op ‘Book It!’ te klikken!

Slack-gebruikers kunnen Doodle Bot openen via het menu ‘Snelkoppelingen’ in Slack

Toen Doodle eerder dit jaar beschikbaar kwam in Slack Shortcuts, waren we zo trots dat we te lezen op de blog van Slack als een van de productiviteitstools, naast Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com en Workato.

“Doodle Bot paste perfect bij Shortcuts, want het is een een slimme, intuïtieve oplossing om vergaderingen in te plannen, die gebruikers nu al tijd (en frustratie!) bespaart“

Dit betekent dat je groepsvergaderingen en één-op-één-gesprekken kunt inplannen zonder dat je Slack ooit hoeft te verlaten – de plek waar je een groot deel van je werkdag doorbrengt met communiceren met collega’s, partners en klanten. Het enige wat je hoeft te doen is op de bliksemknop te klikken, de relevante vergadergegevens in te vullen en je bent klaar.

Kevin Owens heeft de leiding overgenomen als onze Chief Product Officer

In mei waren we superblij dat we Kevin Owens konden verwelkomen als onze nieuwe Chief Product Officer. Hij is geen onbekende in de B2B-techwereld en is al meer dan twintig jaar actief in productmanagementfuncties.

Owens was tot voor kort VP Product bij Reveleer, waar hij de transformatie van het bedrijf leidde van een technologiegericht dienstverleningsbedrijf naar een toonaangevend SaaS-platform voor de gezondheidszorg. Als Chief Product Officer zal Owens zich volledig richten op het verder uitbouwen van de productvisie van het bedrijf voor 2021 en daarna.

Volgens Kevin Owens: “Er zijn drie belangrijke punten waar we aandacht aan moeten besteden als we de planningsbehoeften en prioriteiten van bedrijven willen ondersteunen. Ten eerste gaan we onderzoeken wat er nodig is om teamgebaseerde workflows in de functies van het product in te bouwen. De volgende twee prioriteiten zijn om samen te werken met andere softwareleveranciers en app-ontwikkelaars om een compleet aanbod aan integraties te bieden, en vervolgens onze platformanalyses uit te breiden om inzichten op bedrijfsniveau te leveren over hoe medewerkers omgaan met teams, collega’s en klanten.”

In zijn eerste jaar bij Doodle heeft hij nauw samengewerkt met onze teams om onder andere productinnovatie, klantfeedback, integraties met partners en marktintroducties te verbeteren. Een belangrijk gebied waarop hij al een enorme impact heeft gehad, is het verbeteren van de samenwerking tussen het productontwikkelingsteam en de teams voor marketing, verkoop, klantensucces, ondersteuning en ontwerp. Hierdoor kunnen we als één team en bedrijf een uitzonderlijk product en een geweldige klantervaring bieden.

We hebben ‘Aangepaste vragen’ toegevoegd aan Bookable Calendar om betere resultaten uit vergaderingen te halen

Hoe irritant is het om bij een slecht georganiseerde vergadering te komen? Ik kan je vertellen dat het een van mijn grootste ergernissen is. Maar het gebeurt vaak. HEEL VAAK.

Je weet wel wat ik bedoel. Mensen doen voorafgaand aan de vergadering eigenlijk geen onderzoek of voorbereidend werk. Of de organisator stelt de deelnemers van tevoren geen relevante vragen – waardoor de eerste 15+ minuten van de vergadering opgaan aan het doornemen van de basiszaken en het scheppen van de context. Dat is tijd die makkelijk bespaard had kunnen worden – en die ervoor zorgt dat de vergadering meer gefocust is en de doelen bereikt die ze moet halen.

Daarom doen we het veld ‘Aangepaste vragen’ toegevoegd aan de boekbare agenda.

Met ‘Aangepaste vragen’ kun je deelnemers aan een vergadering vragen om een vraag te beantwoorden (dit kan je optioneel of verplicht maken) voordat de vergadering begint.

Waarom is dit zo’n goede zaak?

Er gaat minder tijd verloren tijdens de vergadering.

Hierdoor zijn de deelnemers net zo verantwoordelijk voor het succes van het evenement als de organisatoren.

Het zorgt ervoor dat vergaderingen op schema blijven, zodat ze niet langer duren dan de toegewezen tijd.

Als je meer informatie hebt, kunnen vergaderingen gerichter verlopen en tot betere resultaten leiden.

Als je Bookable Calendar nog niet eerder hebt gebruikt, kun je er hier meer over lezen hier.

Onze nieuwe functie, ‘Book on Behalf’, gaat in januari van start

Ik heb al eens gezegd hoe vervelend het is om naar een slecht georganiseerde vergadering te gaan, maar weet je wat net zo erg is? Proberen om überhaupt tijd vrij te maken met je team om een vergadering te houden.

Soms lijkt het wel alsof je een master in organiseren nodig hebt om al die verschillende agendaconflicten op te lossen.

'Book on Behalf' is onze nieuwste functie die je hierbij kunnen helpen.

Het kan niet alleen automatisch controleren of er conflicten zijn in de agenda’s van je team, maar houdt ook rekening met feestdagen en verjaardagen.

Om je te laten zien hoe deze functie werkt, geeft onze Customer Success Manager, Hichem Naftahi, op woensdag 27 januari een webinar.

De inschrijving hiervoor begint in het nieuwe jaar, dus we houden je op de hoogte van hoe je ervoor kunt zorgen dat je zeker een plekje krijgt.

Bedankt dat je Doodle nog steeds als een van de beste apps voor het plannen van vergaderingen ter wereld. We hebben nog heel veel meer voor je in petto in 2021.