Rok 2020 byl, pro nedostatek lepšího slova, zajímavý. A je to rok, který mnozí z nás rádi nechají za sebou. Ale navzdory obchodním výzvám a emocionální zátěži způsobené pandemií je stále za co být vděčný.
My v Doodle jsme měli to štěstí, že jsme v roce 2020 zaznamenali silný růst a dosáhli několika milníků. Zde je ohlédnutí za tímto rokem – co jsme dělali a jaká vylepšení se nám podařilo přinést našim uživatelům po celém světě.
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Doodle navázalo spolupráci se společností Zoom, aby usnadnilo rezervaci online schůzek
V dubnu jsme přidali novou integraci se službou Zoom. S virtuální schůzky stávají novou normou, bylo propojení Zoomu a Doodle za účelem zjednodušení, automatizace a optimalizace procesu plánování naprostou samozřejmostí.
V posledních několika letech se Zoom snadno stal nejoblíbenějším nástrojem pro videokonference v podnikové sféře. Zpráva Business @ Work 2020 od společnosti Okta uvádí, že za poslední tři roky zaznamenal Zoom nárůst o 876 procent. To je o 785 procent více než u jeho nejbližšího konkurenta.
Pokud si v Doodle nastavíš Zoom jako výchozí nástroj pro videokonference, při plánování skupinových schůzek nebo schůzek 1:1 se do pozvánky v kalendáři automaticky vloží odkaz na Zoom.
Nemusíš se bát, že zapomeneš přidat odkaz na Zoom do pozvánek do kalendáře. Navíc mají účastníci všechny potřebné informace hned od začátku a schůzky tak mohou začít produktivně. To je podle nás výhodné pro všechny.
Doodle se plně integroval do aplikace Outlook
S více než 400 miliony uživatelů po celém světě není divu, že se Microsoft Outlook stal jedním z nejvyhledávanějších komunikačních nástrojů na pracovištích po celém světě.
Protože chceme zaměstnancům pomoci ušetřit čas, zvýšit produktivitu a omezit přepínání mezi úkoly, věděli jsme, že Microsoft Outlook je místo, kde Doodle musí být. Proto jsme spustili doplněk Doodle pro Outlook.
Proč je to tak skvělá věc pro uživatele Doodle a Microsoft Outlook? To ti hned vysvětlím.
Přehled všech svých schůzek můžeš získat přímo v aplikaci Outlook.
Máš okamžitý přístup ke všem odkazům na svůj kalendář Bookable – a můžeš je odesílat přímo ze svého e-mailu v Outlooku.
Nemusíš přepínat mezi aplikacemi Doodle a Microsoft Outlook – vše vyřídíš přímo tam, kde právě jsi.
Pokud se ti to všechno líbí (mně se to rozhodně líbí), můžeš naučit se používat plugin Doodle pro Outlook podle těchto pokynů.
Doodle Bot dostal díky Book it! nový impuls v podobě umělé inteligence!
Slack je zdaleka nejoblíbenějším nástrojem pro interní komunikaci v podnicích po celém světě. Čísla to potvrzují – do roku 2020 měl v roce 2020 více než 12 milionů uživatelů.
Doodle Bot jsme již měli k dispozici ve Slacku a zjistili jsme, že je nesmírně užitečný a oblíbený mezi firemními uživateli. Protože inovace a technologie jsou jádrem všeho, co děláme, chtěli jsme rozšířit funkčnost Doodle Botu o návrhy založené na umělé inteligenci. Tak vznikla funkce Book it! v rámci Doodle Botu ve Slacku.
Když byl v roce 2019 uveden na trh Doodle Bot, už tehdy usnadňoval plánování schůzek, individuálních setkání i skupinových anket. Nyní díky funkci Book It! můžeš porovnat kalendáře všech pozvaných a zjistit, které termíny vyhovují většině, ne-li všem pozvaným. Pak už stačí jen Book It!
Uživatelé Slacku mají přístup k Doodle Botu z nabídky Zkratky ve Slacku
Když byl Doodle na začátku tohoto roku zpřístupněn v rámci zkratek Slacku, byli jsme velmi hrdí na to, že jsme uvedeni na blogu Slacku jako jeden z nástrojů pro zvýšení produktivity po boku Cisco Webex, Freshdesk, Monday.com a Workato.
„Doodle Bot se k Shortcuts hodil jako ulitý, protože jde o chytré a intuitivní řešení pro plánování schůzek, které uživatelům již nyní šetří čas (a ušetří jim spoustu frustrace!)“
To znamená, že můžeš organizovat skupinové schůzky i schůzky jeden na jednoho, aniž bys musel opustit Slack, kde trávíš značnou část svého pracovního dne komunikací s kolegy, partnery a zákazníky. Stačí kliknout na tlačítko s bleskem, zadat příslušné informace o schůzce a hotovo.
Kevin Owens převzal funkci našeho produktového ředitele
V květnu jsme s radostí přivítali Kevina Owense jako našeho nového produktového ředitele. V oblasti B2B technologií se dobře vyzná a v produktovém managementu působí již více než dvě desetiletí.
Owens naposledy působil jako viceprezident pro produkty ve společnosti Reveleer, kde vedl transformaci firmy z poskytovatele technologicky podporovaných služeb na špičkovou platformu SaaS v oblasti zdravotnictví. Jako produktový ředitel se Owens bude intenzivně soustředit na prosazování vize společnosti v oblasti podnikových produktů v roce 2021 i v dalších letech.
Podle Kevina Owense „existují tři klíčové oblasti, kterým se musíme věnovat, pokud chceme podporovat potřeby a priority firem v oblasti plánování. Nejprve prozkoumáme, co je zapotřebí k začlenění týmových pracovních postupů do sady funkcí produktu. Dalšími dvěma prioritami budou navázání spolupráce s dalšími poskytovateli softwaru a vývojáři aplikací s cílem poskytnout kompletní nabídku integrací a následně rozšíření analytických funkcí naší platformy, abychom mohli poskytovat podnikové přehledy o tom, jak zaměstnanci komunikují s týmy, kolegy a klienty.“
Během svého prvního roku v Doodle úzce spolupracoval s našimi týmy na zlepšování inovací produktů, zpětné vazby od zákazníků, integrací s partnery a zavádění produktů na trh, abychom jmenovali alespoň některé oblasti. Jednou z klíčových oblastí, na kterou již měl obrovský vliv, je zlepšení úrovně spolupráce mezi týmem vývoje produktů a týmy marketingu, prodeje, zákaznické podpory, technické podpory a designu. To nám jako celému týmu a společnosti umožní poskytovat výjimečný produkt a zákaznickou zkušenost.
Do Bookable Calendar jsme přidali vlastní otázky, aby schůzky přinášely lepší výsledky
Jak otravné je přijít na schůzku, která je špatně naplánovaná? Můžu ti říct, že je to jedna z věcí, které mě nejvíc štvou. Ale stává se to často. HODNĚ ČASTO.
Víš, o čem mluvím. Lidé před schůzkou vlastně nedělají žádný průzkum ani přípravu. Nebo organizátor předem neklade účastníkům relevantní otázky – a tak se prvních 15 a více minut schůzky spotřebuje na základní informace a nastolení kontextu. To je čas, který se dal snadno ušetřit – a zajistit, aby schůzka byla cílenější a dosáhla svých cílů.
Proto jsme přidali do Bookable Calendar pole „Vlastní otázky“.
Díky funkci Vlastní otázky máš možnost požádat účastníky schůzky, aby před jejím konáním odpověděli na otázku (kterou můžeš nastavit jako volitelnou nebo povinnou).
Proč je to tak skvělé?
Ztrácí se méně času během schůzky.
Díky tomu jsou účastníci za úspěch setkání zodpovědní stejně jako organizátoři.
Díky tomu se schůzky drží v plánu a nepřekračují vymezený čas.
Díky většímu množství informací mohou být schůzky cílenější a přinášet lepší výsledky.
Pokud jsi Bookable Calendar ještě nepoužíval, více informací o něm najdeš zde.
Naše nová funkce „Book on Behalf“ bude spuštěna v lednu
Už jsem mluvil o tom, jak je otravné chodit na špatně naplánované schůzky, ale víš, co je stejně špatné? Snažit se vůbec najít čas na schůzku se svým týmem.
Někdy máš pocit, že bys potřeboval magisterský titul z organizace, abys zvládl vyřešit všechny ty různé kolize v kalendáři.
Book on Behalf je naše nejnovější funkce , která ti s tím může pomoci.
Nejenže dokáže automaticky zkontrolovat kolize v diářích tvého týmu, ale zohlední i státní svátky a narozeniny.
Abychom ti ukázali, jak tato funkce funguje, uspořádá náš manažer pro úspěch zákazníků Hichem Naftahi ve středu 27. ledna webinář.
Registrace se otevře v novém roce, takže tě budeme informovat o tom, jak si zajistit místo.
Děkujeme, že i nadále hodnotíte Doodle jako jednu z nejlepších aplikací pro plánování schůzek na světě. V roce 2021 pro vás máme připraveno ještě mnohem více.
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