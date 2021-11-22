Slova „práce na dálku“ a „virtuální schůzky“ vidím na každém kroku. Když si prohlížím denní přehled novinek, práce na dálku se objevuje téměř v každém článku. Když v poslední době dostávám skupinové zprávy od rodiny na WhatsAppu, obvykle někdo z nás sdílí odkazy na články o koronaviru a jeho dopadu na ekonomiku, pracoviště a lidi.
Chceš začít?
Jelikož jsem od přírody zvědavý, rozhodl jsem se podrobněji prozkoumat, co pozorujeme u našich uživatelů služby Doodle Premium – a zda současná situace vedla k drastickému přechodu od osobních schůzek k virtuálním. Když jsem se na data podíval poprvé, byl jsem v šoku. Pojďme se ale podívat na čísla a uvidíte proč.
Pro účely tohoto blogu jsme analyzovali data z naší platformy týkající se uživatelů služby Premium (po celém světě) a zaměřili jsme se na období od 1. do 20. března (ve srovnání se stejným obdobím v únoru).
„March madness“ dostává zcela nový význam díky masivnímu nárůstu počtu virtuálních schůzek.
V březnu jsme zaznamenali 42% nárůst počtu virtuálních schůzek – včetně skupinových schůzek i schůzek 1:1 – vytvořených prémiovými uživateli Doodle Premium ve srovnání se stejným obdobím v únoru. To dává smysl, vzhledem k tomu, že většina našich prémiových uživatelů jsou profesionálové z podnikové sféry.
Navíc bylo tento měsíc na Doodle rezervováno celkem 1 309 165 minut schůzek.
Vzhledem k současné situaci a skutečnosti, že téměř každá firma přešla na plně vzdálený provozní model, včetně nás, je logické, že počet virtuálních schůzek bude i nadále růst – a to rychle. Budeme to v příštích týdnech a měsících sledovat, abychom zjistili, jak se situace vyvíjí – a budeme vás zde informovat o novinkách.
Zaměstnanci si vyhradí čas na více virtuálních individuálních schůzek, aby zůstali produktivní a drželi se plánu růstu firmy.
Zvláště zajímavé mi přišlo, že počet virtuálních schůzek 1:1 v březnu meziměsíčně vzrostl o 33 %. Proč je to tak zajímavé, ptáš se? Když lidé pracují na dálku, může být těžké zůstat soustředěný a produktivní. Lidé se proto často nechají rozptylovat mnoha věcmi ve svých domovech (ledničkou, televizí, partnery, dětmi). A v některých případech mohou mít lidé tendenci rušit schůzky 1:1, aby mohli dělat to, co je nutné (např. dát dětem oběd, učit děti doma a zároveň pracovat z domova atd.). Naše data však ukazují, že si zaměstnanci ve skutečnosti vyhradí více času na individuální schůzky se členy svého týmu, kolegy, manažery, zákazníky, partnery a dalšími osobami, které jsou pro výkon jejich práce nezbytné.
Virtuální skupinová setkání jsou dokonalým lékem na osamělost způsobenou „sociálním distancováním“.
Dlouhodobá práce na dálku mi není cizí. V předchozí práci jsem žil v Londýně a pracoval na dálku na plný úvazek (zatímco naše britská pobočka sídlila ve Stanstedu). V prvních několika měsících mi práce na dálku na plný úvazek připadala nová, osvěžující a osvobozující. Ale pak počáteční nadšení opadlo a, páni, jak se mi najednou začalo stýskat. Takže z vlastní zkušenosti vím, co teď spousta lidí prožívá.
Co mi ale chybělo, byla – virtuální – podpora ze strany členů týmu, kolegů, manažerů, zákazníků a partnerů. Jak ukazují naše data, situace je jiná u zaměstnanců pracujících na dálku, kteří jsou v současné době zasaženi pandemií koronaviru. V březnu jsme například zaznamenali 48% nárůst počtu virtuálních skupinových schůzek vytvořených uživateli služby Doodle Premium ve srovnání se stejným obdobím v únoru.
Zvláště zajímavý je obrovský nárůst počtu virtuálních skupinových setkání, která se plánují výhradně za účelem „digitálního společenského setkávání“ s cílem bojovat proti osamělosti způsobené „sociálním distancováním“. V březnu například došlo k 44% nárůst počtu skupinových schůzek rezervovaných výhradně pro herní, vědomostní a kvízové večery, které se konají pouze virtuálně. Tento typ společenských skupinových setkání si rezervují i zaměstnanci tady v Doodle. (Máme rádi dobré hry).
Tento měsíc jsme také zaznamenali 100% nárůst počtu rezervovaných skupinových setkání určených výhradně pro virtuální lekce jógy, tance, cvičení, tréninku, fitness, aerobiku a pilates. Navíc jsme zaznamenali 296% nárůst v počtu skupinových setkání rezervovaných jako čistě virtuální happy hours, koktejlové večery a společenská setkání s vínem, pivem či jinými nápoji v březnu ve srovnání s předchozím měsícem. Stačí se podívat na tyto míry růstu – 100 % a 296 %. To jasně vypovídá o pozitivním přístupu a myšlení lidí pracujících na dálku – a zaměstnanců obecně. I přesto, že jsou lidé uvězněni doma a v některých případech i v celostátních lockdownech, využívají sílu digitálních technologií a skupin k vzájemné motivaci – a k tomu, aby zůstali fit, aktivní, duševně zapojení a motivovaní.
Lidé si stále více hlídají svůj čas a zdokonalují své dovednosti v oblasti time managementu.
Podle našich údajů byly virtuální schůzky 1:1 naplánované v březnu v průměru o 6 % kratší než v předchozím měsíci. To by se dalo připsat skutečnosti, že si lidé více hlídají svůj čas a lépe hospodaří s časem (tj. omezují délku schůzek na čas, který je skutečně potřebný k dosažení cílů). To je v současné době nesmírně důležité – čím lépe budeme hospodařit s časem, tím soustředěnější a produktivnější budeme. A tím více se všichni budeme moci cítit ve své práci naplněni a udržet si dynamiku kariérního rozvoje.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021