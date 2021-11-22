Práce na dálku, telekomutování, práce z domova (nebo jak tomu chceš říkat) není žádný nový fenomén ani trend. Je to způsob života ve světě, kde digitální a mobilní zařízení a technologie ovládají naše životy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Myslíš si, že přeháním? Zamysli se znovu. studie společnosti Global Workplace Analytics odhalila, že počet lidí pracujících na dálku vzrostl od roku 2005 o 140 procent.
Když vezmeš v úvahu řadu výhod – větší flexibilitu, produktivitu, samostatnost, důvěru a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem –, dává smysl, že práce na dálku hraje tak důležitou roli při utváření spokojenosti, angažovanosti a udržení zaměstnanců. Data to potvrzují: 80 procent zaměstnanců uvádí, že by byli loajálnější, kdyby měli flexibilnější možnosti práce, jako je práce z domova. Je snad divu, že práce na dálku patří mezi nejvýnosnější (a nejúčinnější) benefity, které personální oddělení využívá ve svých strategiích náboru a udržení talentů?
Ale navzdory všem těmto růžovým výhodám má práce na dálku i některá úskalí, která mohou negativně ovlivnit spokojenost zaměstnanců, produktivitu, spolupráci a angažovanost. Podívej se, kde se právě nacházíme. Vzhledem k současné pandemii koronaviru, která způsobila chaos blízko i daleko (ve více než 118 zemích, a počet stále roste), se firmy v USA, Evropě a Asii raději drží opatrnosti a žádají zaměstnance, aby z bezpečnostních důvodů pracovali na dálku (v některých případech se jedná o doporučení, ale pro mnohé se nyní prosazuje jako povinné opatření na dobu od dvou týdnů do jednoho měsíce). A podle mého názoru oprávněně. Lepší je být opatrný, než pak litovat.
Pamatuješ si na ta úskalí, která jsem popsal dříve? No, teď se, mírně řečeno, znásobí desetkrát. Jako součást personálního oddělení a vrcholového vedení vaší organizace máte příležitost informovat, komunikovat a podporovat své nové zaměstnance pracující na dálku v této nové situaci – a poskytnout jim zdroje a nástroje, aby byli co nejproduktivnější, nejangažovanější a nejlépe spolupracovali.
Úskalí č. 1: Sociální izolace může vést k osamělosti.
Zaměstnanci touží po lidském kontaktu a interakcích. Jednou z velkých výhod každodenního docházení do kanceláře jsou vztahy, které se navazují s kolegy. Kancelářští pracovníci spolu obědvají (nebo chodí společně do restaurací); sdílejí osobní příběhy o svých společenských zážitcích, rodinách a přátelích; vyprávějí si vtipy; a dokonce si navzájem ukazují fotky a videa z dovolených, společenských akcí a dalších událostí.
Co se tedy stane, když tyto běžné a smysluplné lidské interakce na delší dobu omezíš? Vzhledem k pandemii koronaviru žádá generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai, stejně jako další vedoucí pracovníci po celém světě, zaměstnance, aby v současné době dodržovali zásady „sociálního distancování“ v zájmu jejich bezpečnosti a zdraví. A zcela oprávněně.
To však nevyhnutelně povede k pocitu osamělosti. Potvrzují to i závěry zpráva společnosti Buffer „State of Work“ z roku 2019, která zjistila, že 19 procent dotazovaných pracovníků na dálku bojovalo s osamělostí. To může mít zase negativní dopad na duševní zdraví a pohodu zaměstnanců. Zvaž nyní následující: Podle metaanalýzy, na které se podílela Julianne Holt-Lunstad, PhD, profesorka psychologie a neurovědy na Brigham Young University, jsou osamělost a sociální izolace pro fyzické a duševní zdraví dvakrát škodlivější než obezita.
Jak se tomu vyhnout:
Po skončení pracovního dne se odpojte (jak psychicky, tak digitálně). To znamená zapnout funkci „Nerušit“ na svých mobilních zařízeních a v aplikacích, které pravidelně používáte, jako je například Slack.
Neboj se domlouvat online schůzky s kolegy jen proto, abys s nimi popovídal (bez konkrétního pracovního důvodu). A při používání nástrojů pro videokonference při těchto videohovorech nech kameru zapnutou. To může pomoci bojovat proti pocitu osamělosti a také posílit touhu zaměstnanců po mezilidských kontaktech.
Při upřímném rozhovoru s jedním z našich zaměstnanců, Ricardem Britem, jsem se dozvěděl, že jeden z jeho kolegů pracuje na dálku z jiné země. Během jejich pravidelných individuálních schůzek se proto společně snaží věnovat prvních 10 minut jen osobnímu povídání o aktuálním dění a novinkách v jejich životech. Je to úžasný způsob, jak zmírnit pocity osamělosti, které se nevyhnutelně objevují, když zaměstnanci pracují na dálku po delší dobu.
Úskalí č. 2: Může být těžké zůstat soustředěný a produktivní, když jsou všude kolem rozptýlení.
Určitě znáš to známé rčení: „Když je myš pryč, kočka si hraje.“ To platí zejména pro práci na dálku.
V domácím prostředí se druhy a množství rušivých vlivů drasticky zvyšují ve srovnání s tím, na co jsi zvyklý v kancelářském prostředí. Doma je televize jen pár kroků daleko (v závislosti na velikosti bytu zaměstnance a prostoru vyhrazeném pro práci).
Nikdo nesedí poblíž, kdo by zaměstnance kontroloval. Může být tak lákavé sledovat videa na internetu, procházet Facebook a Instagram, abys viděl, co dělají přátelé, a vyřizovat soukromé telefonáty s přáteli a rodinou.
Tvoji zaměstnanci jsou lidé a důležitou součástí najímání schopných lidí je vštípit jim důvěru, že odvedou skvělou práci a budou zodpovědní za plnění svých cílů. Místo toho, abys práci na dálku úplně omezil (nebo k jejímu řízení zaujal přístup ve stylu „Velkého bratra“), poskytni jim potřebnou technologii a digitální nástroje, aby byli co nejproduktivnější. Věř mi, budou vám za to vděční.
Jak se tomu vyhnout:
Vytvoř si plán a drž se ho. Nejprve přijímej schůzky, které jsou časově kritické a mají významný dopad. Další schůzky přidávej podle toho, jak to dává smysl pro tvé projekty a výstupy.
Povzbuď své zaměstnance, aby si v kalendářích stanovili jasné hranice. Neposílej jim zprávy ani žádosti mimo běžnou pracovní dobu (i když jsou doma). A zajistěte, aby si manažeři uvědomovali, že plánování schůzek v nevhodných časech, které zasahují do jejich ranních či večerních hodin, je nevhodné. Podle našeho nedávného průzkumu Work-Life Survey byste byli překvapeni, jak často se to ve skutečnosti stává.
Propoj svůj plánovací software s nástroji pro interní komunikaci, které vaši zaměstnanci již denně používají, jako je například Slack. Vaši zaměstnanci si například mohou do Slacku přidat Doodle Bot, díky čemuž nemusí Slack opouštět, aby si naplánovali další schůzku. Jak pohodlné a efektivní to je? Velmi. Navíc to zajistí, že budou zodpovědní a včas se dostaví na schůzky, které si naplánovali.
Přistupuj ke správě času strategicky. Zaveď do svého kalendáře časové bloky (abys se mohl po určitou dobu soustředit na klíčové projekty a vyhnout se zbytečným schůzkám).
Úskalí č. 3: Sociální distancování může vést k nedorozuměním a narušení komunikace.
Účinná a poutavá komunikace je umění. Je to dost obtížné i tehdy, když vaši zaměstnanci stojí (nebo sedí) tváří v tvář svým kolegům, členům týmu, zákazníkům, partnerům a dalším zainteresovaným stranám. A když se tedy během pandemie koronaviru celá vaše pracovní síla pustí do práce na dálku, komunikace bude ještě složitější.
Pravděpodobně z toho vyplynou nedorozumění, komunikační problémy ohledně očekávání a výstupů projektu a možná dokonce i problémy s výkonem. To může vést k napětí a nepřátelství mezi spolupracovníky. Zaměstnancům to nevyhnutelně dá další důvody, proč se vyhýbat nebo dokonce rušit schůzky, které by mohly být nezbytné k dokončení projektů a dosažení obchodních výsledků. Žádná firma si takové důsledky nepřeje.
Jak se tomu vyhnout:
Měj ohled na čas ostatních a na naplánované schůzky přicházej včas (nebo o pár minut dříve).
Nezvi na schůzky úplně všechny (a jejich matky). Elon Musk má zásadní pravidlo pro vedení efektivních schůzek – pokud někdo nepřináší přidanou hodnotu, měl by odejít. Ještě lepší je nepozvat lidi, kteří nepřinesou přidanou hodnotu ani přímo nepřispějí.
Pokud chceš, aby schůzky proběhly hladce (a přinesly požadované podněty a akční body), nezapomeň účastníkům před schůzkou položit potřebné otázky.
Chceš-li se dozvědět více o tom, jak může plánovací software Doodle pomoci tvým zaměstnancům (ať už pracují v kanceláři nebo na dálku) zůstat produktivní, zapojení a spolupracovat, podívej se na naši „Success Stories“.
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