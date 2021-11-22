Je pochopitelné, že firmy přežívají díky tomu, že upřednostňují hospodářský výsledek, řídí produktivitu zaměstnanců a systematicky plní úkoly s cílem optimalizovat a zajistit zisk. Firmy však vzkvétají díky inovacím a kreativitě. Bohužel právě takové „odškrtávání položek“, které zajišťuje přežití firmy, často brzdí kreativitu, díky níž by firmy mohly skutečně vyniknout.
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V roce 2017 Mark Cuban prohlásil, že kreativní myšlení se do 10 let stane nejžádanější dovedností– a mnoho výzkumníků se shoduje, že Cuban má pravdu. Podle výzkumu Petera Robertse platí, že pokud mají dvě společnosti v prvním roce stejný zisk, do pátého roku se inovativní společnost dostane do výrazného náskoku a bude mít o 75–80 % vyšší zisk než její neinovativní konkurent. Kreativní myšlení je zásadní pro zajištění inovací a pro to, aby se společnosti dostaly před své konkurenty.
Navíc s blížící se revolucí v oblasti umělé inteligence a automatizací stále více rutinních úkolů pomocí algoritmů bude stále větší část našich každodenních úkolů vyžadovat kreativní myšlení. Až naše rutinní úkoly převezmou sofistikované technologie, budou mít zaměstnanci a firmy, kteří myslí nekonvenčně, ještě silnější konkurenční výhodu.
Proč může být produktivita na škodu kreativitě?
Každý, kdo se někdy pokusil okamžitě přepnout z analytického vykazování na psaní přesvědčivého prodejního argumentu, ti může říct, proč se produktivita a kreativita tak těžko snášejí. Zjednodušeně řečeno: zapojují různé části mozku a přepínání mezi nimi není okamžitý proces. Konvergentní (analytické nebo administrativní) myšlení a divergentní (kreativní) myšlení jsou dvě strany téže mince – ale přechod mezi nimi může být obtížný.
Nemluvě o tom, že kreativita se zdá být v rozporu s běžnými obchodními přístupy: zvládnout vše na vysoké úrovni kvality v co nejkratším čase. Kreativitu je těžké kvantifikovat – často vyžaduje hodiny nestrukturovaného přemýšlení nebo výzkumu bez zaručeného výsledku – a proto je často odsunuta na druhou kolej. Aby však podniky mohly být skutečně úspěšné, musí přestat vnímat kreativitu jako něco, k čemu se dostanou, až budou mít čas, a začít ji považovat za nezbytnou součást svých obchodních procesů.
Rozvíjíme kreativitu, produktivně
Na kreativitě je děsivé to, že vyžaduje volný čas – čas na objevování, zapojení se, učení se novým věcem a nechat mysl bloudit. Nic z toho nezní nijak zvlášť produktivně, a protože nelze zaručit jiskry fantazie, může být složité snažit se přizpůsobit naši práci tak, aby podporovala kreativitu. Jen ty sám víš, co rozproudí tvou kreativitu nebo kreativitu tvého týmu, ale tady je pár návrhů:
Vyhraď si čas.
První krok k rozvíjení kreativního myšlení je učinit z něj prioritu – a vyhradit si na něj odpovídající čas. Ačkoli si většina z nás nemůže dovolit luxus vyčlenit si velké časové úseky, aniž by se šéf ptal, co děláme, i pouhých 30 minut týdně věnovaných rozvíjení kreativity může mít významný dopad.
Vyhraď si čas konkrétně na odpoledne.
Může se to zdát nelogické, ale studie naznačují, že únava podporuje představivost, proto to zkus udělat odpoledne. Pokud chceš odstranit omezení, která klade na kreativitu náročná práce, zkus si vyhradit čas hned po obědě.
Dělej si přestávky.
Základem kreativního myšlení je čerpání ze své znalostní základny a inovativní uplatňování těchto znalostí. Nedávný výzkum naznačuje, že se znalosti v naší mysli upevňují mnohem silněji, pokud si hned po učení uděláme přestávku – nezapomeň si tedy po každém studiu naplánovat krátkou přestávku.
Udělej z mimoúrovňových setkání a brainstormingu nedílnou součást firemní kultury.
Stejně jako kreativita jsou i firemní výjezdy a brainstorming v podnikání vnímány spíše jako bonus než jako nutnost. Vymanit se však z kancelářského prostředí a umožnit volnější myšlení a diskusi má pozitivní vliv na kreativitu – a tím pádem i zásadní dopad na vaše podnikání. Pokud budete při rozvíjení kreativity uplatňovat přístup „shora dolů“, povzbudíte tím také zaměstnance k tomu, aby se snažili o kreativní myšlení.
Odměňuj skvělé nápady.
Dbej na to, aby bylo kreativní myšlení odměňováno a podporováno stejně jako plnění prodejních cílů a dodržování termínů.
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