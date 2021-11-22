V roce 1975 představil maďarsko-americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi pojem „flow“: stav, ve kterém „…je tělo nebo mysl člověka vytížena na maximum při dobrovolném úsilí dosáhnout něčeho obtížného a hodnotného“. Není překvapením, že Csikszentmihalyi tvrdí, že „flow“ potřebujeme k řešení nejsložitějších problémů, k vymýšlení našich nejinspirativnějších nápadů a k smysluplné tvůrčí práci. Co potřebujete, abyste našli svůj flow? Dlouhý úsek času bez přerušení. V roce 1975 to bylo dost těžké, v roce 2018 je to prakticky nemožné.
Chceš začít?
Bohužel pro pracovníky, jejichž práce má kreativní složku, žijeme v době rozptýlení. Jsme neustále k zastižení, neustále přihlášeni a máme plný diář. Kalendář plný schůzek a povinností je nepřítelem hluboké, soustředěné tvůrčí práce a myšlení. Tvůj kalendář však může být také klíčem k tomu, jak si znovu získat čas na tvořivost a dosáhnout stavu flow i během pracovního dne. Stačí si vyhradit časové bloky pro kreativní práci.
Počkej: plánovat kreativitu? Neměl bys prostě počkat, až se objeví múza nebo tě zasáhne inspirace? Ačkoli nás populární mýtus o uměleckém géniovi naučil myslet si, že kreativita je chaotická a že inspiraci nelze naplánovat, každý úspěšný tvůrce ti řekne něco jiného. Slovy Chucka Closea: „Inspirace je pro amatéry. My ostatní prostě přijdeme a pustíme se do práce.“
Pravdou je, že plánování času na tvoření je strategie, která funguje a funguje už od dob, kdy jsme začali tvořit (stačí se podívat na přísný denní rozvrh Wolfganga Amadea Mozarta , pokud potřebujete další důkaz). A pokud si svůj tvůrčí čas naplánujete správně, uvidíte výsledky.
Postup je následující:
Vyhraď si dostatek času. A nemluvíme tu o čtyřiceti pěti minutách. Abys se dostal do správného tempa, budeš potřebovat alespoň tři nebo čtyři hodiny. Pokud si dokážeš vyhradit celý den, jdi do toho! Jakmile začneš do svého rozvrhu zařazovat pravidelné bloky času na tvoření, lépe pochopíš, kolik času vlastně potřebuješ: možná budeš po čtyřech hodinách vyčerpaný, možná budeš potřebovat celý den, abys se opravdu dostal do správného tempa.
Přijď. Ber tento časový závazek stejně jako jakýkoli jiný. To znamená: neruš, nechoď pozdě a nepřesouvej termín. Pokud pracuješ v prostředí, kde někteří lidé mají podle tvůrčího rozvrhu a jiní podle manažerského rozvrhu, může to být ošemetné: ujisti se, že všichni kolem tebe vědí, že tento čas na tvoření je prioritou. Pokud si s tebou budou chtít domluvit krátké setkání, budou se muset přizpůsobit tvému kalendáři.
Odhlas se. Přepni telefon do režimu v letadle. Neber hovory, nečti e-maily. Pokud je to nutné, dej vědět svým klientům a kolegům, že v této době nebudeš k zastižení.
Nestanovuj si cíle. Na rozdíl od zbytku tvého pracovního dne by ses ve svém tvůrčím čase měl soustředit na proces, ne na výsledek. Když se zbavíš cílů, tvá mysl bude volná – může bloudit, fantazírovat, řešit problémy a někdy i vůbec nic nedělat. Což nás přivádí k…
Nepanikař! Někdy budeš mít pocit, že tvůj tvůrčí čas je obohacující, plodný a produktivní. Jindy se budeš cítit bez inspirace. Možná dokonce začneš mít podezření, že marníš čas. To je zcela normální. Nebudeš vytvářet brilantní kreativní díla pokaždé, když se k tomu posadíš, ale pokud se k tomu neposadíš a nevěnuješ tomu čas, nevytvoříš vůbec žádné kreativní dílo.
Kreativita je nepředvídatelná. Záblesky inspirace se ne nadarmo nazývají „záblesky“. Tvůj další geniální nápad se ale nemůže objevit, pokud mu ve svém rozvrhu neuděláš místo. Najdi si tedy čas v kalendáři, vyhraď si ho a nech se unášet proudem…
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