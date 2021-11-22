Nedávno jsem četl článek v Huffington Post o plánu klimatické spravedlnosti amerického prezidentského kandidáta Joea Bidena, který by téměř polovinu výnosů z navrhované investice ve výši 2 bilionů dolarů do čisté elektřiny nasměroval do chudých a menšinových komunit. Jedná se bezpochyby o ušlechtilý plán.
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Pomineme-li debaty o klimatických změnách, nejvíce mě zaskočilo, jak komplikovaný, neuspořádaný a matoucí byl proces schůzek dvou komisí státu New York (které měly za úkol vypracovat způsob implementace a měření plánu).
Ptáš se, proč se o tomto článku zmiňuji? Abych ti ukázal, jak plánování schůzek, což by mělo být snadné a rychlé, se může snadno stát komplikovaným, zdlouhavým a v nejhorších případech úplně zmařit důležité plány, jako je Bidenův plán klimatické spravedlnosti. Cituji Eddieho Bautistu, výkonného ředitele New York City Environmental Justice Alliance: „Je to anketa na Doodle peklo.“
Právě proto, že „peklo“ s plánováním schůzek je přesně tím důvodem, proč Doodle existuje, udělali jsme další krok k tomu, aby bylo plánování schůzek co nejhladší, a zároveň pomáháme všem zúčastněným dosáhnout z těchto schůzek lepších výsledků. Nikdo teď nemá čas na ztrácení. Klíčem je tedy zajistit, aby schůzky byly více zaměřené a produktivní. Velkou roli v tom hraje shromáždění potřebných informací, postřehů a zpětné vazby od účastníků ještě schůzky, aby se diskuse během schůzky neodchýlila od tématu.
Bookable Calendarje, jak jistě víš, jednou z našich pokročilých funkcí a umožňuje ti vytvořit personalizovaný odkaz na plánování schůzek, který v reálném čase zobrazuje tvou dostupnost. Pro mnoho lidí, kteří chtějí urychlit sjednávání schůzek se zákazníky, partnery a uchazeči, je to doslova dar z nebes. Funkce také automatizuje celý proces tím, že ti umožňuje vytvořit tisíce personalizovaných odkazů na rezervovatelný kalendář (nastav a zapomeň).
Jsme proto rádi, že ti můžeme oznámit, že jsme přidali vlastní otázky jako novou funkci do Bookable Calendar. Kdykoli otevřeš svůj Bookable Calendar, můžeš zadat vlastní otázky, na které pozvaní odpoví (volitelně nebo povinně) předtím, než si s tebou domluví schůzku. Díky tomu budeš o krok blíž k cílenějším a efektivnějším schůzkám. A domnívám se, že to bude mimořádně užitečné pro komise státu New York, které se v současné době potýkají s „peklem plánování“, aby se Bidenův plán klimatické spravedlnosti stal realitou.
Ptáš se, jaké jsou výhody možnosti přidávat vlastní otázky do odkazů na tvůj kalendář Bookable Calendar? Výhod je nespočet, ale rád bych ti představil tři konkrétní důvody, proč bys měl začít používat vlastní otázky ve svém kalendáři Bookable Calendar.
Využij čas účastníků lépe během schůzek:
Není nic horšího, než sedět na schůzce a neustále sledovat hodiny – a čekat, kdy ta „obávaná“ schůzka konečně skončí. To se obvykle stává proto, že schůzka je neorganizovaná, postrádá zaměření, odbočuje od tématu a nakonec vyžaduje další schůzky, aby se přijala rozhodnutí, která měla být učiněna již během původní schůzky. Místo toho, abys ztrácel čas žádáním o „kontextové“ nebo doplňující informace přímo během schůzky, využij vlastní otázky a zeptej se účastníků ještě schůzky. A vyberte si, zda budou odpovědi volitelné, nebo povinné. Pokud by schůzka nemohla pokračovat bez klíčových informací, nastavte je jako povinné. Tím ušetříte čas během schůzky.
Zabraň zmatkům a nedorozuměním:
Při práci ve skupinách, k níž na pracovištích dochází téměř denně, může nedorozumění vést k chybám v projektech a narušit důvěru mezi týmy, zákazníky a partnery. Zadáním otázek do kalendáře Bookable mohou zaměstnanci předejít zmatkům a nedorozuměním.
Získej z jednání lepší výsledky:
Nekvalitní schůzky se staly prokletím našeho života. Smyslem schůzek je sdílet informace, získat zpětnou vazbu od důležitých zúčastněných stran, stanovit jasný směr a přijímat rozhodnutí, která umožní projektům a iniciativám efektivně postupovat vpřed a dosahovat vynikajících výsledků. To se však často nestává kvůli špatnému plánování a nedostatečné komunikaci či sdílení informací před konáním schůzek.
Pokud ještě nemáš rezervovatelný kalendář, dozvíš se o něm více na stránce Bookable Calendar.
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