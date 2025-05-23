Proč dochází k dvojím rezervacím a jak se jim vyhnout
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Dřív jsem si myslel, že překrývající se schůzky jsou prostě součástí práce. Schůzka tady, hovor s klientem tam, a najednou se v mém kalendáři o stejnou hodinu perou dvě události. Zní ti to povědomě?
Pravdou je, že k přeplnění diáře nedochází proto, že bychom byli nedbalí. Obvykle je to způsobeno snahou stihnout příliš mnoho věcí v příliš krátkém čase – a příliš mnoha místy, kde to všechno musíme zvládnout. Pokud jsi jako já, máš e-maily, kalendářové aplikace, zprávy na Slacku a pravděpodobně i pár lepících papírků někde v tom zmatku. Není divu, že se to všechno zamotá.
Skutečný důvod, proč dochází k dvojím rezervacím
Podle mých zkušeností má přebookování obvykle jednu ze tří příčin. Za prvé, máš příliš mnoho kalendářů – osobní, pracovní, sdílené projekty – a nesynchronizuješ je. Za druhé, na něco řekneš „ano“, aniž bys zkontroloval, co už máš naplánováno. Za třetí, a to je možná nejčastější příčina, nemám k dispozici jednoduchý způsob, jak si ostatní mohou domluvit schůzku se mnou, který by skutečně odrážel, kdy mám volno.
Než jsem to vyřešil, zmeškal jsem hovory, spěchal na schůzky a více než jednou jsem musel poslat tu obávanou zprávu „promiň, mám dvojí závazek“. Nebylo to jen trapné. Také jsem díky tomu působil méně profesionálně, než bych chtěl.
Co mi nakonec pomohlo to opravit
To, co pro mě znamenalo změnu, nebyla větší disciplína. Bylo to přechod na Doodle. Od té doby jsem neměl ani jeden případ přeplnění termínů. Doodle se propojuje se všemi mými kalendáři a mým klientům zobrazuje pouze časové úseky, kdy jsem skutečně k dispozici. To znamená žádné překrývání, žádné dvojité rezervace a žádná překvapení.
Místo toho, abych doufal, že se mi nic nebude překrývat, se konečně můžu spolehnout na to, že můj kalendář odráží skutečnost. Šetří mi to čas, ale hlavně mi to šetří stres.
Malá změna, která má velký význam
Ať už podnikáš, žongluješ s klienty nebo zvládáš nabitý rozvrh výuky, přeplněný rozvrh může působit jako další problém, který je třeba řešit. Ale nemusí to tak být. Správné nastavení plánování promění chaos v něco zvládnutelného. Nemusíš přepracovávat celý svůj systém – stačí si vybrat lepší metodu řízení času.
Doodle doporučuji. Je to nástroj, který používám, když chci, aby si se mnou lidé domluvili schůzku bez zbytečného dohadování. Je to jednoduché, spolehlivé a skutečně respektuje můj kalendář. Už se nemusím bát, že mi někdo zarezervuje stejný termín dvakrát – a to je pro mě obrovská úleva.
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