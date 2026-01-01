मैं पहले सोचता था कि डबल बुकिंग बस काम का हिस्सा है। एक मीटिंग यहाँ, एक क्लाइंट कॉल वहाँ, और अचानक मेरे कैलेंडर में एक ही घंटे के लिए दो चीजें भिड़ रही हैं। क्या यह परिचित लगता है?

सच तो यह है कि ओवरबुकिंग इसलिए नहीं होती कि हम लापरवाह हैं। यह आमतौर पर तब होती है जब हम कम समय में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं—और इतने सारे कामों को संभालने के लिए जगहें भी कम होती हैं। अगर आप मेरी तरह हैं, तो आपके पास ईमेल, कैलेंडर ऐप्स, Slack पिंग्स, और शायद बीच-बीच में कुछ स्टिकी नोट्स भी होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चीजें गड़बड़ हो जाती हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

डबल-बुकिंग होने का असली कारण

मेरे अनुभव में, ओवरबुकिंग आमतौर पर तीन चीजों में से किसी एक के कारण होती है। पहला, बहुत सारे कैलेंडर—व्यक्तिगत, काम, साझा परियोजनाएं—होना और उन्हें सिंक में न रखना। दूसरा, यह कि पहले से क्या बुक है यह जांचे बिना किसी चीज़ के लिए "हाँ" कह देना। तीसरा, और शायद सबसे आम, यह है कि दूसरों के पास मेरे साथ समय बुक करने का कोई सरल तरीका नहीं है जो वास्तव में यह दिखाए कि मैं कब फ्री हूँ।

जब तक मैंने इसे ठीक नहीं किया था, मैं कई कॉल मिस कर चुका था, मीटिंग्स में देर से पहुँचता था, और कई बार मुझे वह भयानक "माफ़ कीजिए, मैंने एक ही समय में दो मीटिंग्स बुक कर लीं" वाला संदेश भेजना पड़ा। यह सिर्फ शर्मनाक ही नहीं था, बल्कि इससे मैं उतना पेशेवर नहीं दिखता था जितना मैं चाहता था।

अंततः मुझे इसे ठीक करने में क्या मदद मिली

मेरे लिए जो बदलाव आया, वह अधिक अनुशासन नहीं था, बल्कि Doodle पर स्विच करना था। तब से मेरी एक भी ओवरबुकिंग नहीं हुई है। Doodle मेरे सभी कैलेंडर से जुड़ता है और मेरे ग्राहकों को केवल वही समय स्लॉट दिखाता है जब मैं वास्तव में उपलब्ध होता हूँ। इसका मतलब है कोई ओवरलैप नहीं, कोई डबल-बुकिंग नहीं, और कोई आश्चर्य नहीं।

चीजें टकराएंगी नहीं, ऐसी उम्मीद करने के बजाय मैं अब आखिरकार भरोसा कर सकता हूँ कि मेरे कैलेंडर में जो कुछ भी है, वह वास्तविकता को दर्शाता है। इससे मेरा समय बचता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मेरा तनाव बचता है।

एक छोटा बदलाव जो बड़ा अंतर लाता है

अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं, ग्राहकों के बीच तालमेल बिठा रहे हैं या एक पूरा शिक्षण कार्यक्रम संभाल रहे हैं, तो ओवरबुकिंग एक और आग बुझाने जैसा महसूस हो सकती है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही शेड्यूलिंग सेटअप इस अव्यवस्था को संभालने योग्य बना देता है। आपको अपनी पूरी प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत नहीं है—बस एक बेहतर समय प्रबंधन तरीका चुनें।

मैं Doodle की सिफारिश करता हूँ। यह वह टूल है जिसका मैं उपयोग तब करता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि लोग बिना किसी आदान-प्रदान के मेरे साथ समय बुक करें। यह सरल, विश्वसनीय है, और वास्तव में मेरे कैलेंडर का सम्मान करता है। अब मुझे दोहरी बुकिंग की चिंता नहीं रहती—और यह एक बहुत बड़ी राहत रही है।