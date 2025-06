Früher dachte ich, dass Doppelbuchungen einfach zum Job dazugehören. Eine Besprechung hier, ein Kundenanruf dort, und plötzlich kämpfen zwei Dinge um die gleiche Stunde in meinem Kalender. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Wahrheit ist, dass wir nicht überbuchen, weil wir nachlässig sind. Das liegt in der Regel daran, dass wir versuchen, mit zu wenig Zeit zu viel zu tun - und zu viele Dinge zu erledigen. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie E-Mails, Kalender-Apps, Slack-Pings und wahrscheinlich auch ein paar Haftnotizen irgendwo in der Mischung. Kein Wunder, dass die Dinge chaotisch werden.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Der wahre Grund für Doppelbuchungen

Meiner Erfahrung nach hat die Überbuchung in der Regel einen von drei Gründen. Erstens gibt es zu viele Kalender - private, berufliche und gemeinsame Projekte -, die nicht synchronisiert werden. Zweitens sagt man zu etwas "ja", ohne zu prüfen, was bereits gebucht ist. Drittens, und das ist vielleicht der häufigste Grund, gibt es keine einfache Möglichkeit für andere, Zeit mit mir zu buchen, die tatsächlich widerspiegelt, wann ich frei bin.

Bevor ich das in den Griff bekam, verpasste ich Anrufe, überstürzte Besprechungen und musste mehr als einmal die gefürchtete Nachricht "Entschuldigung, ich habe doppelt gebucht" schicken. Das war nicht nur peinlich. Es ließ mich auch weniger professionell aussehen, als ich wollte.

Was mir schließlich half, das Problem zu lösen

Was sich für mich änderte, war nicht mehr Disziplin. Es war die Umstellung auf Doodle. Seitdem hatte ich keine einzige Überbuchung mehr. Doodle verbindet sich mit all meinen Kalendern und zeigt meinen Kunden nur die Zeitfenster an, in denen ich wirklich verfügbar bin. Das bedeutet keine Überschneidungen, keine Doppelbuchungen und keine Überraschungen.

Anstatt zu hoffen, dass sich die Termine nicht überschneiden, kann ich endlich darauf vertrauen, dass das, was in meinem Kalender steht, der Realität entspricht. Das spart mir Zeit, aber was noch wichtiger ist, es erspart mir Stress.

Eine kleine Änderung, die einen großen Unterschied macht

Wenn Sie ein Unternehmen leiten, mit Kunden jonglieren oder einen vollen Terminkalender haben, kann sich die Überbuchung wie ein weiteres Feuer anfühlen, das es zu löschen gilt. Aber das muss nicht sein. Mit der richtigen Terminplanung lässt sich das Chaos in den Griff bekommen. Sie müssen nicht gleich Ihr ganzes System umstellen - wählen Sie eine bessere Zeitmanagement-Methode.

Ich empfehle Doodle. Es ist das Tool, das ich verwende, wenn ich möchte, dass meine Kunden ohne langes Hin und Her Termine bei mir buchen können. Es ist einfach, zuverlässig und respektiert meinen Kalender. Ich mache mir keine Sorgen mehr über Doppelbelegungen - und das ist eine enorme Erleichterung.