Mnoho výhod Doodle jako skupinového kalendáře
Mnoho výhod Doodle jako skupinového kalendáře
Používání Doodle pro plánování skupinových schůzek, zejména jeho funkce jako skupinového kalendáře. Můžeš vytvořit anketu pro všechny své kolegy, klienty nebo svůj tým a najít nejlepší čas na schůzku – bez ohledu na velikost skupiny. Začni ještě dnes a uvidíš, kolik času ušetříš!
Prohlížej si svůj individuální i skupinový kalendář online na jednom místě
Koordinace termínů může být náročná, a to zejména pokud musíš zvládat více skupinových kalendářů najednou. Když propojíš svůj kalendář, snadno uvidíš všechny své schůzky hned vedle navrhovaných termínů v anketě Doodle. Kalendář můžeš propojit v nastavení účtu v pravém horním rohu stránky.
Propojení s kalendářem je nejlepší způsob, jak Doodle využít na maximum. Doodle můžeš synchronizovat se svým Google Calendar, kalendářem Outlook a dalšími typy kalendářů prostřednictvím kanálu ICS.
A pokud tvoje skupina používá najednou Google Calendar, Outlook i Apple Calendar, je to jeden z těch 3 momentů, kdy ti kalendářový nástroj přestane stačit – bod, kdy koordinace vyžaduje platformu, ne další kalendář.
Najdi si nejlepší čas na schůzku pomocí online skupinového kalendáře
Jakmile v prvním kroku vytvoříš název události (místo a popis jsou volitelné), můžeš vybrat možné termíny pro skupinové setkání.
Můžeš si vybrat týdenní nebo kalendářní zobrazení, abys vybral termíny pro svou schůzku. Nejprve vyber den a poté zvol časy, které ti vyhovují.
Ve třetím kroku při vytváření ankety můžeš využít nejrůznější doplňkové funkce, které ti pomohou zefektivnit plánování. Můžeš omezit počet hlasů na účastníka, skrýt jejich údaje nebo přidat třetí možnost „v případě potřeby“ pro větší flexibilitu. Pokud si pořídíte účet Professional, můžete nastavit termíny pro odevzdání hlasů, abyste je získali ještě rychleji, a vyžadovat kontaktní údaje, abyste se s účastníky mohli po schůzce znovu spojit.
V kroku čtyři zadej své jméno a e-mail a poté pošli vytvořený Doodle svým hostům. Stačí do pole zadat jejich e-mailové adresy a odeslat pozvánky. Oni mohou hlasovat pro termíny, které se jim líbí, a během několika minut najdeš ten nejlepší čas pro svou schůzku. Vyber konečné datum a uzavři hlasování, abys o tom informoval všechny. Doodle je nejlepší způsob, jak plánovat schůzky.
Synchronizuj si schůzky s kalendářem
Jakmile najdeš nejvhodnější čas na schůzku, můžeš datum automaticky synchronizovat se svým propojeným kalendářem. Doodle je nejlepší nástroj pro vytváření anket , který zajistí, že si nenaplánuješ schůzky na stejný čas nebo jich nebudeš mít příliš mnoho.
Snadno si to naplánuj v kalendáři
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