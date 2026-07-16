3 situace, kdy ti tvůj kalendářový nástroj přestane stačit
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Většina firem si koordinační platformu nevybírá; vybere ji za ně daný okamžik. Podle generálního ředitele společnosti Doodle Christiana Fielitze existují tři opakující se signály, že společnost přerostla kalendářové nástroje vlastní danému ekosystému, jako jsou Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar: bod zlomu v růstu, tlak na transformaci pomocí AIa lidé na pokraji vyhoření. Každý z těchto jevů odhaluje stejnou mezeru: kalendáře sice plánují čas, ale nekoordinují ho napříč týmy, systémy a prioritami.
Zde jsou tři momenty, jak je popsal sám Fielitz ve svém rozhovoru pro Vlad Catcher Show z června 2026.
Signál 1: Bod zlomu v růstu a slepá skvrna napříč balíčky aplikací
Prvním spouštěčem je rychlost. Rychle se rozrůstáš nebo jsi právě převzal nějakou firmu a najednou prudce stoupá počet lidí, které je třeba koordinovat.
„Nacházíš se v bodě zlomu růstu: rosteš tak rychle, nebo jsi převzal společnost, že potřebuješ lepší koordinaci. Možná namítneš: ‚Hele, to zvládnu s nástroji, které už mám v různých balíčcích,‘ ať už od Microsoftu, Googlu nebo Apple. Ale realita je taková, že to nezvládneš. Jsou totiž velmi úzce svázané se svými vlastními ekosystémy.“
To je slepá skvrna mezi jednotlivými balíčky. Nástroje pro správu kalendářů fungují skvěle uvnitř svých vlastních systémů, ale selhávají, jakmile je třeba koordinovat napříč nimi. Organizace po akvizici, která z poloviny využívá Google Workspace a z poloviny Microsoft 365, na to okamžitě přijde: kalendáře se navzájem nevidí, dostupnost je roztříštěná a každá schůzka napříč společnostmi se stává ručním vyjednáváním.
„Když se nacházíš v tomto bodě zlomu růstu, potřebuješ něco, co velmi rychle spojí lidi v souladu s tvými obchodními prioritami.“
Klíčovým slovem je priority. Ve velkém měřítku není problémem najít volný termín, ale rychle dát dohromady ty správné lidi v pořadí, které podnik skutečně potřebuje.
Signál 2: Transformace pomocí umělé inteligence; tvoji lidé potřebují čas, ne jen nástroje
Druhým spouštěčem je to, čím právě teď prochází téměř každá společnost.
„To, co se právě teď děje doslova ve všech firmách na světě, je snaha přijít na to: jak zvýšit kvalifikaci zaměstnanců nebo zavést AI v naší organizaci? To vyžaduje čas. Potřebuješ čas na učení, na experimentování s AI, a experimentování je prvním krokem. Skutečně tomu porozumět, používat to, dostat se od ukázky přes implementaci až k rozšíření a zhodnocení.“
Toto je past skrytá v transformaci pomocí umělé inteligence: vedení nakupuje nástroje, ale nikdy na ně nevyčlení čas. Zvyšování kvalifikace, experimentování a dlouhá cesta od ukázky k reálné hodnotě – to vše vyžaduje vyhrazený čas, který v přeplněném kalendáři neexistuje. Kalendářový nástroj ti rád naplánuje schůzky od rána do večera; neochrání však prostor, který tvoji lidé potřebují, aby si skutečně osvojili nový způsob práce.
Koordinace pro transformaci pomocí umělé inteligence znamená záměrně si na ni vyhradit čas, a to je problém koordinace, nikoli plánování.
Signál 3: Lidé na okraji společnosti, mezera v prosazování politik
Třetím spouštěčem je člověk a Fielitz hovoří bez obalu o kontextu, který jej pohání.
„Právě teď se toho děje tolik, že se dá říci, že jde o největší změnu v tom, jak firmy fungují, v historii. A to může vést k pocitu přetížení, vyhoření a k otázce: ‚Jak mám vůbec zvládat svůj život?‘ Obracejí se na nás společnosti, které si uvědomují, že jejich zaměstnanci jsou na pokraji svých sil, a které chtějí udělat víc a uvolnit svým lidem čas.“
Požadavek těchto společností je konkrétní:
„‚Můžete mi pomoci uplatňovat zásady? Můžete mi pomoci zajistit, aby se lidé soustředili na to, co chtějí dělat, a na to, v čem jsou dobří?‘“
To je právě ta mezera v prosazování zásad. Společnost může mít zásadu čtyřdenního soustředěného času, pravidlo „ve středu žádné schůzky“ nebo nařízení o „schůzkové hygieně“, ale kalendářový nástroj nic z toho nevynutí. Zásady existují v příručce; koordinace je místo, kde se buď naplňují, nebo tiše zanikají. Když jsou vaši lidé na pokraji svých sil, stává se právě tato mezera mezi deklarovanými zásadami a skutečným kalendářem tím, co je zlomí.
Proč kalendáře nativní pro daný ekosystém narazily na strop
Všechny tři signály mají společnou příčinu: kalendářové nástroje jsou vytvořeny pro správu čas jedné osoby v rámci jednoho ekosystému. Nejsou určeny k koordinaci mezi lidmi, systémy a obchodními prioritami. To je jiná úloha:
Kalendář odpoví „kdy mám čas?“
Koordinační platforma odpovídá na otázky „kdy by se tito lidé měli sejít, v jakém pořadí, s ohledem na jaké priority a je toto setkání vůbec nutné?“
Jak říká Fielitz, stávající sady nástrojů udržují koordinaci „velmi silně ve svém vlastním ekosystému“. V okamžiku, kdy tvé koordinační potřeby překročí tuto hranici (mezi společnostmi, mezi nástroji, mezi požadavky transformace), narazíš na tvrdý strop.
Na co se zaměřit při výběru koordinační platformy
Pokud ti některý z těchto tří momentů zní povědomě, tady je to, co odlišuje koordinační platformu od kalendáře s pár tlačítky navíc:
Standardně napříč ekosystémy. Spojuje uživatele Google, Microsoftu a Apple, aniž by všechny nutilo používat jednu sadu aplikací.
Zohledňuje priority, nejen volné termíny. Koordinuje se podle obchodních priorit, ne jen podle volného času.
Podpora zásad. Dokáže skutečně prosadit pravidla týkající se doby soustředění a správného průběhu schůzek, ke kterým ses zavázal.
Ptá se, zda by se schůzka měla konat. Nejcennějším rozhodnutím při koordinaci je někdy ne se nesejít.
Závěrem
Z kalendáře jsi nevyrostl proto, že přestal fungovat; vyrostl jsi z něj proto, že se změnila podoba tvých koordinačních problémů. Tři momenty, na které si dát pozor:
Růst nebo akvizice odhaluje slepé místo napříč balíčky.
Transformace pomocí umělé inteligence vyžaduje čas, který ti tvůj kalendář nezajistí.
Lidé na okraji odhalují propast mezi politikou a každodenní realitou.
Když dojde k některé z těchto situací, otázka nezní „který kalendář?“, ale „máme koordinační vrstvu?“
Toto je část série čerpané z rozhovoru Christiana Fielitze pro Vlad Catcher Show z června 2026. Chcete-li získat ucelenější představu o tom, kam směřuje koordinace, přečtěte si hlavní článek: Operační systém času. Názor generálního ředitele na řízení nákladů spojených s touto umělou inteligencí najdete v článku Výpočetní výkon bude jako ropa. Další díl série: Zničení toho, co nás proslavilo.
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