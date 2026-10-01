Zničení toho, co nás proslavilo: Jak se Doodle po 18 letech změnil
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Nejtěžší změna směru není odklon od neúspěchu, ale odklon od úspěchu. Po 18 letech a zhruba 30 milionech zákazníků se společnost Doodle rozhodla, že plánování schůzek, produkt, který ji proslavil a zajistil její financování, již nestojí za to, aby se na něm dále pracovalo. Generální ředitel Christian Fielitz to nazývá „zrušením toho, co nás proslavilo“, a upřímně přiznává, že to byla ta těžší z obou velkých výzev při přetváření společnosti. Takto a z těchto důvodů se úspěšná společnost poskytující služby SaaS vzdává svého vlastního hitu.
Paradoxní výzva: úspěch je těžší opustit než neúspěch
Když Fielitz vyjmenovává, co bylo na přetvoření Doodle nejtěžší, druhým bodem je to, co většina zakladatelů podceňuje:
„Druhý krok, který se možná zdá být protiintuitivní, v podstatě znamenal zničit to, co nás proslavilo. Promluvili jsme si s našimi zákazníky a řekli jsme jim: ‚Vlastně, plánování je špatná věc. Problém plánování je vyřešen. Říct vám, že to, co vám přineslo úspěch a co vám posledních 18 let platilo účty, už není to pravé, je velmi těžké.“
Neúspěšné produkty se dají snadno zrušit; každý vidí, že nefungují. Oblíbený a ziskový produkt je pravý opak. Má své interní zastánce, loajální zákazníky a 18 let firemní identity, která se kolem něj utvořila. Vzdát se toho není produktové rozhodnutí. Je to příběh, který musíš vyprávět svému týmu, svým zákazníkům a sobě samému, navzdory každému instinktu, který říká: „neruš to, co funguje“.
Proč měnit něco, co funguje?
Logika je nepříjemná, ale jasná: vyřešený problém není hranicí růstu. Pokud je plánování hotové, pokud je „vyřešené“, pak další vkládání energie do něj nemůže vybudovat další kategorii. Fielitz to viděl tak, že budoucnost společnosti leží o úroveň výš, v koordinaci: ne kdy se sejít, ale zda se vůbec sejít, jak dlouho a kam zaměřit pozornost.
Tento obrat neznamenal odmítnutí hodnoty původního produktu. Bylo to uznání toho, že se tato hodnota vyvinula v infrastrukturu a že infrastruktura, jak už název napovídá, již není místem, kde se posouvají hranice.
Princip vedení: strategie jako samosplňující se proroctví
Jak můžeš učinit tak radikální rozhodnutí, aniž bys měl jistotu, že je správné? Fielitzova odpověď spočívá v konkrétní teorii strategie:
„Moje základní přesvědčení ohledně strategie je, že musí být samosplňujícím se proroctvím. Musíš věřit ve vizi, přemýšlet o tom, jak se to v budoucnu projeví, a pak vzít lidi s sebou na tuto cestu. Pokud máš přesvědčení a úsměv na tváři a chováš se, jako by to byla nevyhnutelná skutečnost, pak máš šanci lidi skutečně s sebou vzít.“
Nejde o slepou víru. Je to přesvědčení spojené se zpětnou vazbou. Víra vytváří hybnou sílu, díky níž se vize stává dosažitelnou; úkolem lídra je toto přesvědčení prezentovat dostatečně viditelně, aby ho ostatní mohli následovat. Fielitz to však okamžitě spojuje s disciplínou:
„Pak musíš zkontrolovat, zda je to stále správné, a vyhodnotit data, která vidíš. Pokud ti data umožní dojít k závěru, že jsi na správné cestě, je tu šance vytvořit produkty, které svět trochu zlepší. A pokud ne, změníme směr.“
Odhodlání k změně; pokora k ověření; ochota znovu změnit směr. To je operační systém, který stojí za změnou směru: ne jistota, ale uvěřitelná vize otevřená důkazům.
Co ten obrat ve skutečnosti vyžadoval: nové dovednosti
Vyhlásit nový směr je jen rétorika. Jeho realizace vyžadovala změnu toho, jakým typem společnosti Doodle je. Kromě ukončení starého produktu musel Fielitz zavést disciplíny, které společnost zabývající se plánováním nikdy nepotřebovala:
„Potřebovali jsme nové dovednosti. Zatímco dříve to byla čistě technologická společnost, dnes je to kombinace behaviorálních vědců, neurovědců, kognitivních vědců, sociologů a antropologů, kteří se zabývají porozuměním lidskému chování. Protože to je něco, co se dosud nepodařilo převést do technologie.“
Změna, která navenek vypadá jako změna v komunikaci, je ve skutečnosti přeskupením klíčových kompetencí společnosti. Nelze vybudovat koordinační vrstvu, která by uvažovala o proč lidé tráví čas tak, jak to dělají, s týmem, který vyvinul nástroj pro plánování. Změna směru se týkala stejně tak toho, koho Doodle najal, jako toho, co uvedl na trh.
Poučení pro zakladatele, kteří čelí stejnému úkolu
Fielitzův obrat nabízí univerzální návod pro každého provozovatele, který zvažuje, zda se má vzdát úspěšného produktu:
Diagnóza: „vyřešeno“. Pokud je tvůj hlavní problém skutečně vyřešen, jeho obhajoba není strategií růstu, ale pouze udržováním status quo. Buď upřímný ohledně toho, co právě děláš.
Počítej s tím, že změna směru v případě úspěchu bude těžší než v případě neúspěchu. Odpor je emocionální a organizační, nikoli logický. Plánuj řízení změn odpovídajícím způsobem.
Veď s vizí, která se sama naplňuje. Viditelné přesvědčení je to, co lidi strhne. Tak velký obrat se nedá naplánovat v tabulce.
Spoj přesvědčení s nouzovým vypínačem. „Pokud ne, tak změníme směr“: sleduj data a buď připraven znovu změnit kurz.
Najmi nové zaměstnance pro nové výzvy. Nová kategorie obvykle vyžaduje kompetence, které tvůj stávající tým nemá. Nejtěžší změny směru jsou ve skutečnosti rozhodnutí o náboru nových zaměstnanců.
Závěrem
Většina rad ohledně změny směru se týká úniku před neúspěchem. Příběh Doodle je vzácnější a poučnější: jak se záměrně vzdát úspěchu. „Problém s plánováním je vyřešen“ – to byla tří slovná přiznání, že to, co platilo účty, už nestálo za to, aby se na tom dál stavělo, a odvaha to říct nahlas, jak zákazníkům, tak týmu, je tím skutečným ponaučením. Jak Fielitz formuluje celkový přístup k vedení: věř vizi, zapoj lidi, ověřuj data a pokud se mýlíš, změň směr.
Čerpáno z rozhovoru Christiana Fielitze pro Vlad Catcher Show z června 2026. Celkovou vizi stojící za touto změnou směru si přečti v článku The Operating System of Time. O tom, jak Fielitz řídí tuto nově pojatou společnost v každodenním provozu, se dočtete v článku The Age of Managers Is Over (bude následovat v této sérii).
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