Operační systém času: Proč je problém plánování vyřešen a co přijde dál
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Operační systém času je koordinační vrstva, která se nachází mezi lidmi, agenty umělé inteligence, kalendáři a komunikačními nástroji a rozhoduje nejen kdy se setkat, ale zda se vůbec setkat. Právě tuto kategorii nyní Doodle rozvíjí poté, co prohlásila, že plánování – problém, jehož řešení jí zabralo 18 let – je vyřešeno. Jak říká generální ředitel Christian Fielitz: „Plánování je vyřešeno. Už to není něco, co by nás proslavilo.“ Dalším krokem je systém, který koordinuje, jak lidé a agenti využívají nejvzácnější zdroj, jaký má každá organizace: čas a pozornost.
Toto je definitivní popis toho, co to znamená, vycházející z Fielitzova rozhovoru z června 2026 v pořadu Vlad Catcher Show.
Co vlastně znamená „operační systém času“
Začněme definicí, protože tato fráze má skutečný význam.
„Budujeme něco, čemu říkáme operační systém času, který už není o tom, kdy se sejít, ale zda se vůbec máme sejít. Má to být schůzka? Jak dlouho by měla trvat? Kam bychom měli směřovat svůj čas a pozornost?“
Kalendář zaznamenává rozhodnutí týkající se času. Operační systém času je . Dochází k posunu od pasivní evidence závazků k aktivní vrstvě, která uvažuje o tom, zda by daný závazek měl vůbec existovat. Tyto čtyři otázky (máme se setkat, má to být schůzka, jak dlouho, čemu věnovat pozornost) představují API této kategorie.
Proč je problém s plánováním vyřešen a proč je to teprve začátek, nikoli konec
Doodle má oprávněný nárok prohlásit, že problém plánování je vyřešen, protože ho do značné míry vyřešil. Příběh jeho vzniku je téměř provokativně lidský:
„Všechno to začalo tím nejlidštějším způsobem, jaký si lze představit. V roce 2007 chtěli dva lidé dorazit na večeři rychleji, aby se co nejdříve setkali se svými přáteli a rodinou. Rozhlédli se kolem sebe, jak by toho mohli dosáhnout, a dali vzniknout něčemu, co se stalo samostatnou kategorií: skupinovými anketami. Ptali se lidí, kdy mají čas a kdy se mohou sejít.“
O osmnáct let a zhruba 30 milionů zákazníků později se z toho nápadu stala hotová infrastruktura. A právě v tom spočívá problém s vyřešeným problémem: přestává být výzvou. Tvrdá, neokázalá pravda, které musel Fielitz čelit, spočívala v tom, že to, co proslavilo Doodle, už nebylo tím, co by mu mohlo zajistit význam.
„Promluvili jsme si s našimi zákazníky a řekli jsme si, že plánování je vlastně špatný přístup. Problém plánování je vyřešen. Není to něco, co by nás proslavilo nebo nám pomohlo vybudovat tuto novou kategorii.“
Prohlásit vítězství v oblasti plánování neznamená ustoupit od něj. Je to předpoklad pro posun na vyšší úroveň – od pouhého domlouvání času k jeho koordinaci.
Tři věci, mezi nimiž operační systém funguje: lidé, agenti, kalendáře, komunikace
Nejjasnější způsob, jak tuto kategorii pochopit, je strukturální. Fielitz ji popisuje jako vrstvu s konkrétní pozicí ve stacku:
„Nejjednodušší způsob, jak si to představit, je, že jde o platformu nebo vrstvu pro koordinaci agentů. Nachází se mezi lidmi, agenty, kalendářem a způsobem, jakým komunikujete, a koordinuje tyto činnosti.“
Rozbal čtyři věci, mezi nimiž se nachází:
Lidé: lidé, jejichž čas a pozornost se koordinují a jejichž priority by měly určovat fungování systému.
Agenti: systémy umělé inteligence, které stále častěji jednají jménem lidí a které nyní vyžadují koordinaci stejně jako lidé.
Kalendáře: stávající přehled závazků napříč všemi ekosystémy (Google, Microsoft, Apple), ne jen v jednom.
Komunikace: kanály, kde se koordinace skutečně odehrává, od e-mailu po chat.
Jde především o koordinační roli. Žádná z těchto čtyř vrstev nedokáže sama koordinovat ostatní. Kalendář nemůže agentovi říct, aby přestal rezervovat termíny pro osobu, která potřebuje čas na soustředění. Chatovací nástroj nezná tvé obchodní priority. Operační systém času je pojivem, díky kterému všechny tyto vrstvy fungují ve vzájemné součinnosti.
Proč je to právě teď důležité: i agenti potřebují koordinaci
Po většinu historie softwaru byla koordinace problémem mezi lidmi. Tento předpoklad se však mění. Jakmile agenti umělé inteligence začnou autonomně plánovat, připravovat návrhy a jednat, vytvářejí si vlastní koordinační zátěž a bez nadřazené vrstvy se optimalizují lokálně, ale globálně dochází ke kolizím. Fielitz konkrétně popisuje tento případ použití:
„Když se zamyslíš nad společností poskytující profesionální služby, která se snaží pomáhat s transformací (právě teď, kdy se vše točí kolem umělé inteligence), snažíš se pochopit: pracují lidé skutečně na získávání znalostí a dovedností? Komunikují mezi sebou různé obchodní jednotky? My bychom ti pomohli to vše koordinovat rychleji a zajistit, aby měli lidé čas potřebný k rozvoji podnikání.“
Takhle funguje systém řízení času v praxi: nejde o rezervování termínů, ale o to, aby se ti správní lidé a agenti věnovali těm nejdůležitějším úkolům, a to ve správném pořadí.
Proč je k tomu zapotřebí behaviorálních vědců, a ne jen inženýrů
Tady je ta část, která odlišuje tuto kategorii od plánu vývoje funkcí. Vytvoření systému, který rozhoduje o tom, zda se setkat, vyžaduje pochopení proč se lidé rozhodují trávit čas tak, jak to dělají, a to není technický problém.
„Zatímco dříve to byla čistě technologická firma, dnes je to společnost, která sdružuje behaviorální vědce, neurovědce, kognitivní vědce, sociology a antropology, aby porozuměli lidskému chování. Protože to je něco, co se dosud nepodařilo převést do technologie. ‚Pokud tohle, pak tamto‘ tu bylo vždycky. Ale skutečně pochopit tu logiku (proč se v jednom případě rozhodneš věnovat čas jedné věci a v jiném zase děláš něco jiného) je velmi těžké.“
Tradiční software kóduje deterministická pravidla: pokud tohle, pak tamto. Lidské rozvrhování času takhle nefunguje. Stejná osoba odmítne schůzku v pondělí a přijme identickou schůzku ve čtvrtek, a to z důvodů, které jsou kontextové, emocionální a sociální. Zachytit tuto logiku a vytvořit software, který modeluje proč , a ne jen kdy, je důvodem, proč Doodle nyní zaměstnává odborníky z oborů, které většina softwarových firem nikdy nenajímala. Tato oblast se týká stejně tak kognitivní vědy jako programování.
Budoucnost faxu: jak budou vypadat schůzky v roce 2045
Pokud se tato kategorie uchytí, budou artefakty dnešní koordinace při zpětném pohledu vypadat absurdně. Fielitz sahá po záměrně zastaralém obrazu:
„Když přemýšlím o roce 2045, asi by to mělo být podobné tomu, jak dnes vnímáme fax. Tyhle malé schůzky, které vydávají píp-píp-píp, a ty si říkáš: Co je to za zvuk? Proč na mě všechno bliká a křičí? Faxové přístroje už nemáme; všechno je více v pohybu a plynulejší.“
Fax je perfektní analogie, protože nebyl nahrazen lepším faxem; rozpustil se v plynulejším médiu. To je tvrzení i pro schůzky: nejde o lépe naplánované schůzky, ale o koordinaci tak přirozenou, že rigidní, rušivá schůzka působí jako relikvie. Jeho vize toho, co ji nahradí:
„Moje vize je, že čas vnímáme jako něco, čeho si vážíme a ceníme si ho, že ho můžeme rozdělovat tak, jak chceme, v souladu s našimi prioritami a kontextem našich životů. V podnikání to působí přirozeněji než v současnosti. Je to něco, co využíváme vědoměji, místo toho, abychom to jen tak promarnili a přenechali rozhodování jiným.“
Všimni si posledního řádku. Budoucnost nespočívá v tom, že svůj čas svěřuješ agentům; spočívá v tom, že systém využíváš k tomu, abys zůstal ještě uvědomělý ohledně svého času, ne méně. Agenti slouží prioritám člověka, ne naopak.
Co to dnes znamená pro zákazníky Doodle
Vize společnosti je důvěryhodná pouze tehdy, pokud přináší výsledky již v současnosti. Operační systém času není produktem „někdy v budoucnu“; objevuje se všude tam, kde má společnost koordinační problém, který kalendář nedokáže vyřešit. Fielitz uvádí tři opakující se spouštěče: společnosti, které dosáhly bodu zlomu v růstu; společnosti, které prosazují transformaci pomocí umělé inteligence, která vyžaduje vyhrazený čas; a společnosti, jejichž zaměstnanci jsou na pokraji vyhoření a potřebují, aby se pravidla skutečně dodržovala. (Podrobně se tím zabýváme v článku 3 momentech, kdy vám kalendář přestane stačit.)
Hlavní myšlenka: v okamžiku, kdy koordinace musí překračovat hranice ekosystémů, respektovat priority nebo hájit lidský rozměr, překračuješ rámec toho, co umí kalendář, a vstupuješ do sféry, k čemu slouží operační systém času.
The Doodle Time Institute: výzkumné oddělení
Tato kategorie s sebou nese závazek k výzkumu, ke kterému by se většina softwarových společností neodhodlala. Fielitz založil neziskovou organizaci, která se zabývá studiem samotného času:
„Jednou ze společností, které jsem v loňském roce založil, je Doodle Time Institute. Jedná se o neziskovou organizaci zabývající se aplikovaným výzkumem, který se snaží pomoci lidstvu porozumět času. Jak s ním nakládáme, co pro nás znamená. Na celosvětové úrovni toto porozumění zatím nemáme. Spolupracujeme s univerzitami, výzkumníky, jednotlivými tvůrci, hudebníky a odborníky.“
Je to výmluvný krok. Nefinancuješ aplikovaný výzkum povahy času, pokud skutečně nevěříš, že kategorií je čas, a ne plánování. Time Institute je intelektuální oporou tohoto tvrzení: pokud chceš vybudovat operační systém času, měl bys také posouvat celosvětové chápání toho, co čas vlastně je.
Vize značky v sedmi slovech
Fielitz shrnuje celou svou ambici do jediného řádku:
„Když se řekne čas, řekne se Doodle.“
To je cíl. Ne „když potřebuješ naplánovat schůzku“, ale když si myslíš, že je čas. Sázíme na to, že správně provedená koordinace se stane synonymem pro jedno jméno, stejně jako se několik vzácných značek stává synonymem pro celou svou kategorii.
Závěrem
Operační systém času je promyšlená, postupná sázka:
Plánování je vyřešeno, takže jde o základ, nikoli o výzvu.
Nová kategorie představuje koordinační vrstvu mezi lidmi, agenty, kalendáři a komunikací.
Rozhoduje se, zda se sejít, ne jen kdy: to je ten posun od zaznamenávání času k jeho organizování.
Je k tomu potřeba behaviorální věda, ne jen inženýrství, protože rozdělování času u lidí nefunguje podle principu „pokud tohle, pak tamto“.
Konečným cílem je nenápadná koordinace: v roce 2045 by dnešní schůzky měly působit jako faxové přístroje.
Jde o lidskou iniciativu, ne odevzdávání svého času agentům.
Odpovědi na otázky ohledně plánování kdy. Operační systém času odpovídá na otázky na to, zda, jak dlouho a kam bys měl zaměřit svou pozornost, a to je mnohem větší otázka než ta, s níž Doodle v roce 2007 začínal.
Článek vychází z rozhovoru s Christianem Fielitzem z června 2026 v pořadu Vlad Catcher Show. Prozkoumej sérii: Počítače budou jako ropa · 3 momenty, kdy ti tvůj kalendář přestane stačit · Zničení toho, co nás proslavilo · Éra manažerů skončila · V roce 2045 budou schůzky připomínat faxové přístroje.
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