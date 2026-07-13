Compute Will Be Like Oil: Názor generálního ředitele na strategii nákladů v oblasti umělé inteligence
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Většina firem řídí náklady na AI špatně. Považují výdaje na AI za znak pokroku: čím vyšší účet, tím více je společnost „orientovaná na AI“. Christian Fielitz, generální ředitel společnosti Doodle, tvrdí opak: náklady na AI jsou investičním rozhodnutím, nikoli symbolem statusu, a úspěšné budou ty společnosti, které se záměrně rozhodnou, co si ponechají ve vlastní režii, co zadají externě a kde si ponechají kontrolu. Výpočetní výkon sám o sobě se stane komoditou („výpočetní výkon bude jako ropa“), ale to neznamená, že se váš účet sníží. Znamená to, že strategická otázka se posune od kolik můžeme utratit k co bychom měli vlastnit.
Tento článek shrnuje Fielitzův rámec pro uvažování o nákladech na umělou inteligenci, který vychází z jeho rozhovoru z června 2026 v pořadu Vlad Catcher Show.
Problém jahodového pole: zvaž, kdo poskytuje rady ohledně nákladů
Než přijmeš něčí radu ohledně toho, kolik utratit za AI, říká Fielitz, podívej se, komu odpověď prospěje.
„Je to trochu jako když máš jahodové pole a tvrdíš: ‚Hele, milujeme jahody, všichni by měli jíst víc jahod.‘ Samozřejmě, když někdo sní jen 10 jahod, tak je to ještě nepravá láska. Měl bys jich mít 20, 50, 500.“
Lidé, kteří hlasitě tvrdí, že více tokenů znamená větší pokrok, jsou velmi často ti samí, kteří tokeny prodávají. To neznamená, že se mýlí, ale stojí za to zmínit, co je k tomu motivuje. „Prostě si kup tokeny, jinak to děláš špatně“ není strategie. Je to prodejní trik, který se za ni jen vydává.
Závěr: odděl signál (AI přináší skutečnou přidanou hodnotu) od prodejního procesu (měl bys toho využít co nejvíc a co nejrychleji).
Proč se výpočetní technika stane běžným zbožím a proč ti to nesníží účty
Fielitz se jednoznačně vyjadřuje k dlouhodobému vývoji nákladů na výpočetní výkon:
„Okrajové náklady klesnou. Výpočetní výkon bude jako ropa nebo jako energie, kterou čerpáš. Pro mě je to jedna z věcí, které se určitě stanou.“
Zatím to zní jako dobrá zpráva pro zákazníky. Ale je tu háček. Náklady na poklesu surového výpočetního výkonu není totéž jako náklady na poklesu tvého využití AI , protože ekonomika o úroveň výš je silně nevyvážená:
„Víme, že tyto statistiky a analýzy týkající se současných investic do infrastruktury nejsou vyváženy investicemi do aplikační vrstvy ani hodnotou, která se prostřednictvím aplikační vrstvy vytváří.“
Zjednodušeně řečeno: do infrastruktury umělé inteligence se vkládá obrovský kapitál, ale hodnota vytvářená na aplikační úrovni za tím zatím nezaostává. Až se tato mezera uzavře, bude to pravděpodobně znamenat vyšší ceny pro uživatele této služby. A to je ta část, kterou by si měl každý provozovatel uvědomit.
Lekce z historie nákladů na cloud: pět let stará strategie, která se opakuje
Tohle už jsme viděli, a to nedávno.
„Pokud slepě vložíš všechno do velkých jazykových modelů (LLM) a outsourcuješ své znalosti a tvorbu jiným systémům, nechtěně se dostaneš do bodu, kdy ti poskytovatel zvýší náklady, což se mimochodem stalo v cloudové infrastruktuře asi před pěti lety. Najednou si řeknete: ‚No páni.‘ To vedlo k multi-cloudovým prostředím, což vedlo k otázce: ‚Hele, neměli bychom vlastně zase mít vlastní datová centra?‘“
Paralela s cloudem je nejužitečnějším mentálním modelem v celé této diskusi. Levný a hojně dostupný cloudový výpočetní výkon povzbudil firmy, aby vše umístily do ekosystému jednoho poskytovatele. Poté se ceny změnily, závislost na jednom poskytovateli se stala nákladnou a kyvadlo se vychýlilo zpět směrem k multi-cloudu a dokonce k návratu do vlastních datových center.
AI se nachází na stejné křivce vývoje, jen o něco dříve. Společnosti, které dnes „slepě vkládají vše do LLM“, si budují stejnou závislost, kterou cloud-nativní společnosti strávily druhou polovinu desátých let 2010 odstraňováním. Poučením není vyhýbat se AI; je to vyhýbat se slepé závislosti.
Co zpracovávat interně a co zadávat externě: rámec kontrolních bodů
Tak k čemu to vlastně slouží? Fielitzova odpověď přetváří náklady na AI jako otázku kontroly, nikoli spotřeby:
„Mít pod kontrolou náklady na umělou inteligenci (vědět, co lze outsourcovat a co by se mělo záměrně ponechat v rámci firmy jako kontrolní bod a konkurenční výhoda) je velmi důležité téma. Neustále o tom diskutujeme.“
Praktický způsob využití tohoto rámce:
Outsourcuj komoditu. Funkce univerzálních modelů, u nichž jsou náklady na přechod nízké a nevzniká žádná proprietární výhoda, mohou být svěřeny externím poskytovatelům. To je ta „ropa“: nakupuj ji na trhu.
Kontrolní body si nechávej u sebe. Všechno, co představuje skutečnou konkurenční výhodu nebo se týká dat, která si nemůžeš dovolit předat, by mělo být pod přísnou kontrolou. V případě Doodle to vyžadují bezpečnost a ochrana soukromí: „Některé věci, i kdybychom je chtěli outsourcovat, musíme udržovat pod přísnou kontrolou.“
Proměň náklady v investici. Když se záměrně rozhodneš zajistit určitou schopnost interně, nejde jen o to, že neseš náklady; kupuješ si tím kontrolní bod. „Přeměníš náklady na skutečnou investici a řekneš si: ‚Dobře, budeme to mít pod kontrolou.‘“
Disciplína je obsažena ve slově záměrně. Problémem není outsourcing ani insourcing; problémem je dělat jedno nebo druhé automaticky, místo aby se o tom rozhodovalo.
Když umělá inteligence stojí víc než lidé, které měla ušetřit
Existuje také krátkodobá nákladová past, kterou lze v nadšení snadno přehlédnout:
„Pokud lidem slepě umožníš používat LLM, a to nejen nástroje umělé inteligence, zjistíš, že náklady jsou už teď ve skutečnosti vyšší než u lidí.“
Nespravované využívání AI na jedno pracovní místo může nenápadně překročit náklady na lidskou práci, kterou měla nahradit. To není argument proti AI; je to argument pro její zavedení. Pokud nevidíte, kolik vás AI stojí na jeden pracovní postup v porovnání s hodnotou, kterou vytváří, nemůžete ji řídit, a věta „jsme hrdí na naše výdaje za AI“ se stává velmi drahou frází.
Paradox na konci cesty: kdo nakupuje, když už nikdo nezbyl?
Fielitz uzavírá diskusi o nákladech otázkou, která dává celé debatě o výdajích na AI nový rozměr:
„Pokud bude všechno řídit umělá inteligence a ve firmách už nebudou žádní lidé, kdo bude tvůj produkt kupovat? Protože agenti nakupují od agentů… tak na to nezapomeň.“
Je to napůl vtip a napůl nejdůležitější otázka v podnikové strategii umělé inteligence. Hodnota automatizace všeho je omezena existencí někoho, komu se dá prodávat. Ekonomika agentů, kteří obchodují s agenty, bez lidské poptávky v pozadí, není trh; je to uzavřený okruh. Důsledek pro strategii nákladů: optimalizovat pro trvalou lidskou hodnotu, nikoli na maximální automatizaci. Smyslem uvolnění času není odstranit lidi; jde o to, aby se mohli věnovat práci, kterou mohou dělat pouze lidé.
Závěrem
Fielitz si dává pozor, aby nepřeháněl svou vlastní jistotu: „Neříkáme, že na to přijdeme. Jen říkám, že o tom aktivně diskutujeme a snažíme se na to podívat.“ Právě o tu skromnost jde. Strategie nákladů na AI v roce 2026 není vyřešená rovnice. Je to disciplína:
Tipy na slevy od lidí, kteří tento produkt prodávají. (Jahodové pole.)
Očekávej, že výpočetní výkon se stane běžným zbožím, ale počítej s tím, že ceny tvého poskytovatele se i tak budou měnit. (Rozdíl mezi infrastrukturou a aplikacemi.)
Nezapomeň na cloud. Slepá závislost se přehodnocuje; připrav se na to už teď.
Pečlivě si zvol kontrolní body. Outsourcuj komoditu, insourcuj výhodu, proměň náklady v investici.
Využití nástroje. Nesprávně řízená umělá inteligence může stát víc než lidé, které má podporovat.
Nezapomínej na lidi; jsou to také tvoji zákazníci.
K výdajům na AI přistupuj stejně jako k jakékoli seriózní investici: s jasnou strategií, kontrolním plánem a jasnou představou o hodnotě, kterou tím získáš.
Tento text je převzat z rozhovoru s Christianem Fielitzem z června 2026 v pořadu Vlad Catcher Show. Další díl série: 3 okamžiky, kdy ti tvůj kalendář přestane stačit. Chcete-li získat ucelenější pohled na to, kam směřuje koordinace, přečtěte si hlavní článek: Operační systém času.
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