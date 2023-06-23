De vele voordelen van Doodle als groepskalender

Er zijn allerlei geweldige voordelen aan het gebruik van Doodle voor je het plannen van groepsbijeenkomsten, en dan vooral: de functie als groepskalender. Je kunt maak een poll voor al je collega’s, klanten of je team, en zoek het beste moment om af te spreken – hoe groot de groep ook is. Ga vandaag nog aan de slag en ontdek hoeveel tijd je gaat besparen!

Bekijk je persoonlijke en groepskalender online op één plek

Data afstemmen kan best lastig zijn, en al helemaal als je met meerdere groepskalenders moet jongleren. Als je je agenda koppelt, zie je al je afspraken meteen naast de voorgestelde tijden in je Doodle-enquête. Je kunt je agenda koppelen via je accountinstellingen rechtsboven op de pagina.

Maak een Groepspoll

Je agenda koppelen is de beste manier om Doodle optimaal te benutten. Je kunt Doodle synchroniseren met je Google Calendar, Outlook-agenda en andere agenda’s via een ICS-feed.

En als je groep tegelijkertijd gebruikmaakt van Google Calendar, Outlook en Apple Calendar, dan is dat jongleren een van de 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit — het punt waarop je voor de coördinatie een platform nodig hebt, en niet nog een agenda.

Zoek het beste moment om af te spreken met je online groepsagenda

Zodra je in stap één de naam voor het evenement hebt bedacht (locatie en beschrijving zijn optioneel), kun je mogelijke data selecteren voor de groepsbijeenkomst.

Maak een Groepspoll

Je kiest de weekweergave of de kalenderweergave om de tijdstippen voor je vergadering te selecteren. Kies eerst de dag en selecteer daarna de tijdstippen die je wilt.

In stap drie van het aanmaken van een poll kun je gebruikmaken van allerlei extra functies om je planning te stroomlijnen. Je kunt het aantal stemmen per deelnemer beperken, hun gegevens verbergen of een derde ‘indien nodig’-optie toevoegen voor meer flexibiliteit. Als je upgradet naar een Professional-account, kun je deadlines instellen om je stemmen nog sneller binnen te halen en contactgegevens verplicht stellen, zodat je na je vergadering weer contact kunt opnemen met je deelnemers.

Vul bij stap vier je naam en je e-mailadres in en stuur vervolgens de Doodle die je hebt aangemaakt naar je gasten. Voer gewoon hun e-mailadressen in het veld in om de uitnodigingen te versturen. Zij kunnen stemmen op de data die ze leuk vinden en binnen enkele minuten heb je het beste tijdstip voor je bijeenkomst gevonden. Kies de definitieve datum en sluit de poll af om iedereen op de hoogte te brengen. Doodle is de beste manier om bijeenkomsten te plannen.

Maak een Groepspoll

Synchroniseer je afspraken met je agenda

Zodra je het beste tijdstip hebt gevonden om af te spreken, kun je de datum automatisch synchroniseren met je gekoppelde agenda. Doodle is de beste maker van de poll om ervoor te zorgen dat je geen dubbele afspraken maakt of te veel afspraken inplant.

Plan het naadloos in je agenda