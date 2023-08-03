Jako vedoucí pracovník víš, jak důležité jsou schůzky pro stmelení týmu, přijímání rozhodnutí a další rozvoj tvé společnosti. Vzhledem k tomu, že máš tolik povinností, je efektivní plánování schůzek jednou z největších výzev pro většinu generálních ředitelů a vrcholových manažerů . Jak tedy můžeme najít čas pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky?
Podle průzkumu zaměstnanců provedeného Univerzitou Severní Karolínyvětšina z nich uvedla, že až třetina schůzek byla neproduktivní. To přináší další důležitý bod. Každý v organizaci, nejen ti na vedoucích pozicích, musí co nejlépe využít svůj čas.
Nástroje pro plánování, jako je Doodle, jsou jen jedním ze způsobů, jak mohou lidé snížit zátěž a získat větší kontrolu nad svým dnem, ale abychom ti ještě více pomohli, přinášíme ti několik tipů na zvýšení produktivity pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky, díky kterým se staneš profesionálem v plánování.
Začni s jasným cílem
Ještě než začneš plánovat schůzku, věnuj chvilku tomu, abys přemýšlet o účelu schůzky a o tom, čeho chceš dosáhnout. To ti pomůže určit, kdo by se měl zúčastnit a kolik času bude potřeba.
Jednou z nejlepších věcí, které můžeš udělat, je vytvořit si osnovu schůzky. Ta se trochu liší od programu v tom, že jde spíše o stanovení nebo projednání obecných očekávání, cílů a záměrů. Nemusí to být nic formálního ani časově náročného, ale dá ti to představu o tom, čeho chceš dosáhnout.
Pozvi ty správné lidi
Ne každá schůzka musí zahrnovat celý tým. Zvaž, kdo tam opravdu musí být, a to na základě jeho odborných znalostí, přínosu nebo rozhodovací pravomoci. Pozvání příliš mnoha lidí může ztrátu času a oslabit diskusi, zatímco nepozvání těch správných lidí může brzdit pokrok.
Při plánování schůzky zvaž, kdo k ní přinese přidanou hodnotu, a zajisti, aby po jejím skončení byly jasně stanoveny další kroky.
Stanov konkrétní program
Jakmile znáš účel schůzky a víš, kdo by se jí měl zúčastnit, vytvoř konkrétní program s jasnými cíli a úkoly. To všem pomůže pochopit, o čem se bude jednat a co se od nich očekává. Zároveň to zajistí, že schůzka zůstane na správné cestě a nesklouzne k nesouvisejícím tématům.
Je také důležité, abys si uděláš čas na ocenění úspěchů týmu. Vyhraď si v programu pár minut na to, abys ocenil skvělou práci. Pomůže to motivovat tvůj tým a zlepšit atmosféru schůzky.
Vyber si vhodný čas a místo
Při plánování schůzky zohledni dostupnost všech účastníků a vyber čas, který vyhovuje všem. Právě v tom ti nástroj jako Doodle může celý proces zjednodušit. Pokud potřebuješ dát dohromady skupinu, zkus poslat pozvánku na skupinovou anketu a najděte čas, který vyhovuje všem.
Zamysli se také nad místem konání a zvaž, zda je pro produktivní diskusi lepší osobní setkání, nebo online schůzka. Například pro větší skupinu může být vhodnější zasedací místnost, zatímco schůzka jeden na jednoho může proběhnout v kavárně.
Zvaž technologii
Díky videokonferencemi, které jsou dnes klíčovou součástí většiny firem, je snazší než kdy jindy pořádat schůzky s lidmi, kteří nejsou na stejném místě jako ty. Je to jedna z nejlepších technik time managementu, kterou mohou zaneprázdnění manažeři využít.
To může být také skvělá volba pro týmy pracující na dálku nebo pro pozvání externích odborníků k účasti na diskuzi. Nezapomeň však technologii předem otestovat, zohledni časová pásma a poskytni jasné pokyny, aby schůzka proběhla hladce.
Následná komunikace po schůzce
Jednou z největších chyb, které lidé při schůzkách dělají, je to, že nedodržují dohodnuté kroky a rozhodnutí.
Po schůzce si udělej chvilku na zkontrolování poznámek a rozeslání shrnutí toho, co se projednávalo, včetně dalších kroků a toho, kdo co má udělat. To pomůže všem udržet se na správné cestě a nést odpovědnost za svou část při dosahování cílů schůzky.
Efektivní plánování schůzek může být klíčovým faktorem úspěchu tvého podnikání. Dodržováním těchto tipů zajistíš, že tvá jednání budou produktivní, efektivní a přínosná pro tvůj tým.
Abychom shrnuli tyto účinné tipy pro efektivní řízení času, nezapomeň začít s jasným cílem, pozvat ty správné lidi, stanovit konkrétní program, vybrat vhodný čas a místo a zvážit využití technologií jako jsou videokonference a po schůzce se věnujte následným krokům. Díky tomu můžete svůj čas využít na maximum a efektivněji dosáhnout svých cílů.
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