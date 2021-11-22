Zasedání představenstva mohou být pro vaši společnost nesmírně důležitá. Jsou klíčovým okamžikem pro přijímání zásadních rozhodnutí, určování strategie společnosti a plánování budoucnosti. Právě na zasedáních představenstva se často přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí a změny, které ovlivní směřování společnosti.
Není potřeba kreditní karta
Bez předchozí přípravy a jasného plánu schůzky však mohou být zasedání představenstva neproduktivní. Diskuse může ztratit šťávu, soustředění ochabne a stále se omílají ty samé problémy, aniž by z toho vzešly jasné a realizovatelné závěry. Proč plýtvat tím cenným časem na schůzky, které k ničemu nevedou?
I když máš pocit, že máš efektivní zasedání představenstva, vždy je co zlepšovat. Klíčem je optimalizovat tvá zasedání představenstva co nejvíce, abys mohl čas efektivně využít k dosažení konkrétních výsledků.
To povede k vyšší produktivitě v celé společnosti. Tvůj tým bude mít více času soustředit se na jiné věci; bude činit lepší rozhodnutí a celkově se bude cítit více inspirovaný.
Jak tedy uspořádat efektivnější zasedání představenstva? Zde je pět inovativních způsobů.
Vytvoř program
Každé efektivní zasedání představenstva by mělo mít jasný program. Vypracování plánu toho, o čem budete diskutovat, vám pomůže udržet se po celou dobu zasedání na správné cestě. Pomůže vám to také rychle rozpoznat, kdy se zasedání odchýlilo od tématu a diskuse již není produktivní.
Pevná deska program schůze by měl obsahovat účel zasedání, body k projednání a celkový harmonogram a pořadí jednání. Nejdůležitější součástí programu je cíl zasedání – výsledek nebo rozhodnutí, kterého chceš na konci dosáhnout.
Na konci programu schůzky bys měl také vyhradit čas na projednání jakýchkoli témat mimo program, která se během schůzky objeví, ale je třeba se jimi zabývat. Možná budeš muset počítat i s časem na otázky a doplňující dotazy – ty vždy zabírají více času, než bys čekal.
Je opravdu důležité zachovat flexibilitu. Někdy, když se držíš příliš striktního programu schůzky, ztratíš schopnost přizpůsobit se a reagovat na změny. Pokud procházíš obdobím, kdy se věci rychle mění, může být klíčové umožnit pružnost a dynamiku ve svých schůzkách.
Vlastně nezáleží na tom, jestli máš program schůzky vytvořený v nějaké speciální aplikaci určené k tomuto účelu, nebo jestli ho máš prostě napsaný v zápisníku či v dokumentu Word. Důležité je, že máš plán!
Informuj účastníky předem, aby se mohli připravit
Je opravdu užitečné všem před schůzkou sdělit, jaký problém se snažíš vyřešit, což jim dá čas na brainstorming a přípravu nápadů, které pak mohou představit.
Netflix to dělá velmi úspěšně při svých zasedáních představenstva. Členové představenstva obdrží několik dní před zasedáním zprávu a věnují čas prostudování podkladů. Členové představenstva uvádějí, že přípravě na zasedání věnují přibližně 4–6 hodin.
Členové představenstva mohou dokonce klást otázky nebo žádat o upřesnění přímo v rámci digitální poznámky. Vrcholové vedení na tyto otázky odpoví ještě před zasedáním a případná nedorozumění se tak vyjasní.
Protože jsou všichni účastníci zasedání představenstva důkladně připraveni, jsou tato zasedání mnohem efektivnější. Neztrácí se čas prezentací nápadů nebo problémů, protože se lze rovnou přesunout k otázkám a diskusi. To vede k neuvěřitelně efektivním zasedáním představenstva a minimální ztrátě času.
Díky tomuto postupu trvají zasedání představenstva ve společnosti Netflix pouze 3–4 hodiny, zatímco v jiných korporacích se konají celodenní či vícedenní zasedání. Netflix je inovativní společnost s mnoha inspirativními postupy a krátká zasedání představenstva nejsou výjimkou.
Věnuj trochu času přípravě členů představenstva před příštím zasedáním a uvidíš, jaký to bude mít vliv.
Zmenši schůzku
Schůzky můžeš také zefektivnit tím, že pozveš pouze ty, kteří jsou naprosto nezbytní a mohou přinést přidanou hodnotu. To může dokonce znamenat zmenšení samotného představenstva.
Příliš velký počet účastníků na zasedání představenstva může vést k tomu, že se diskuse točí v kruhu a nic se nedosáhne. Zmenšením počtu účastníků se budeš moci skutečně soustředit na ty nejdůležitější osoby, které tam musí být.
Všichni členové představenstva vaší společnosti by měli mít zájem na výsledku a věnovat se fundované diskusi. Klíčem je zaměřit se na kvalitu diskuse – ne na kvantitu.
Mnoho inovativních firem chválí menší tabule. A studie společnosti GMI Ratings ukázala, že většina firem s menšími představenstvy více spolupracuje a dosahuje lepších výsledků než firmy s většími představenstvy. Firmy zahrnuté do studie, které měly menší představenstva, dosáhly za tříleté období lepších výnosů ve srovnání s firmami podobné velikosti s většími představenstvy.
A menší schůzka bývá rychlejší a konstruktivnější, protože se v ní ozývá méně hlasů. Z porady tak můžeš mnohem rychleji vyjít s výsledky, na jejichž základě lze jednat. Je také možné, že se tvoji ředitelé lépe poznají, takže vztahy mezi nimi budou soudržnější a smysluplnější – s pocitem společného cíle.
Buď stručný
Kromě zkrácení seznamu účastníků zvaž také zkrácení času.
Pokud jde o schůzky, kratší jsou vlastně lepší. Průměrný člověk se dokáže soustředit na složité rozhodovací úkoly pouze 45–50 minut v kuse, aniž by ztratil jasnost myšlení.
Ve skutečnosti studie společnosti DeskTime zjistila, že ideální je 52 minut soustředění, po nichž následuje 17minutová přestávka. Pokud se vaše schůzka protáhne na více než hodinu, všichni začnou být rozptýlení a unavení. Nebudou schopni navzájem si naslouchat, předkládat smysluplné a užitečné připomínky ani postupovat směrem ke společnému cíli.
Schůzky, které jsou naplánovány na delší dobu, se protáhnou, aby zaplnily celý čas, což vede k zdlouhavým a odbočujícím diskusím. Tomuto jevu se říká Parkinsonův zákon – zákon, který říká, že jakýkoli úkol se protáhne tak, aby zaplnil čas, který je k dispozici na jeho dokončení.
Pokud máš pocit, že se schůzka začíná příliš protahovat, možná budeš muset ji přerušit a naplánovat pokračování na jiný den. Ve skutečnosti můžeš ušetřit čas tím, že naplánuješ další schůzku, místo abys nechal věci táhnout se dál, když už všichni ztratili produktivitu.
Navíc, pokud se budeš řídit druhým návrhem na tomto seznamu a před schůzí zašleš členům představenstva důležité informace, můžeš také výrazně zkrátit dobu trvání schůze. Nebude třeba zdlouhavých zpráv a vysvětlování, aby se všichni dostali do obrazu. Všichni dorazí dokonale připraveni a budou moci stručně projednat danou záležitost a přijmout rozhodnutí.
Využij inovativní technologii
Pokud jde o zefektivnění zasedání představenstva, jedním z nejlepších kroků, které můžeš udělat, je být otevřený využívání inovativních technologií. Existuje mnoho skvělých nástrojů pro zvýšení produktivity , které můžeš během svých schůzek využít, aby byly praktičtější.
Například nástroje jako Doodle ti umožní rychle a efektivně zorganizovat zasedání představenstva. Hodí se to, když potřebuješ najít nejlepší čas na naplánování zasedání představenstva , protože můžete rychle porovnat dostupnost jednotlivých členů představenstva namísto nekonečné e-mailové korespondence.
Využití aplikací pro řízení projektů, jako jsou Trello a Asana, může pomoci zvýšit efektivitu tvých schůzek. Můžeš rychle a snadno delegovat další kroky konkrétním osobám a spolupracovat v reálném čase. Stačí si úkoly zapsat, jakmile tě napadnou, a hned je přiřadit.
Můžeš také využít umělou inteligenci ke zlepšení kvality svých schůzek. Například Otter.ai je skvělá aplikace, která pomocí umělé inteligence generuje podrobné poznámky z tvých hlasových konverzací. K dispozici je také Krisp, aplikace, která pomocí potlačení šumu utlumí okolní hluk – díky tomu si můžeš být jistý, že tvůj hlas bude během vzdálených zasedání představenstva znít jasně a zřetelně.
Důležité je také zaměřit se na podstatné body schůzky pomocí vizualizace času schůzky. Aplikace jako Less Meeting má odpočítávací časovač, který ti ukáže, kolik minut zbývá na projednání jednotlivých bodů programu. Kromě toho můžeš přidávat poznámky ve formě odrážek, obrázky, úkoly a dokumenty.
Od pomoci s plánováním schůzek až po produktivní spolupráci – využití inovativních nástrojů může zvýšit efektivitu zasedání tvé správní rady.
Čas je drahocenný
Pokud jde o vedení firmy, čas jsou peníze. Den má jen omezený počet hodin, takže se musíš soustředit na to, co je nejdůležitější.
Každé zasedání představenstva by tě mělo posunout blíže k dosažení tvých cílů a mělo by skončit konkrétními výsledky. Každý účastník by se měl zapojit do diskuse a odejít s pocitem smysluplnosti a jasnou představou o tom, na čem bude dál pracovat.
Díky přípravě a plánování, zefektivnění času tvých schůzek a počtu účastníků a výběru správných nástrojů budeš schopen využít čas schůzky co nejefektivněji. S těmito tipy budeš připraven na ty nejefektivnější zasedání představenstva, jaká kdy byla.
Chceš-li rychleji naplánovat zasedání představenstva – a vyhnout se zpožděním při důležitých obchodních rozhodnutích – začni používat Doodle.
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Autor: Seda Babayan
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