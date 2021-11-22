Efektivní organizace a zjednodušení: v roce 2018, ať už jsi součástí malého start-upu nebo obrovské nadnárodní společnosti, se tvé podnikání pravděpodobně soustředí na to, aby vše fungovalo efektivně, flexibilně a přizpůsobivě. Ale zatímco zhušťujete komunikaci, omezujete rozpočet a optimalizujete pracovní postupy, nezapomeňte se zaměřit také na své schůzky.
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Proč pořádat menší schůzky?
Výhody pořádání menších schůzek jsou zřejmé. Zmenšení rozsahu tvé příští schůzky tě donutí opravdu se soustředit na seznam pozvaných. Kdo musí tam být? Čí příspěvek bude cenný? Kdo přinese jedinečný pohled na body na pořadu jednání? Pozvání klíčové skupiny lidí, kteří mají všichni zájem na výsledku schůzky, zaručí, že diskuse bude fundovaná a trefná. A nikdo nebude muset sedět na schůzce, kde jeho příspěvek není ani potřebný, ani relevantní – což znamená, že nikdo neodejde s pocitem, že schůzka byla zbytečná a odvedla ho od naléhavější práce.
Menší schůzky udržují účastníky motivované. Nedávný průzkum společnosti Gallup ukázal, že zaměstnanci v malých firmách (řekněme 10 lidí nebo méně) jsou nejvíce zapojení. Navíc byla úroveň angažovanosti u zaměstnanců ve větších firmách výrazně nižší. Totéž platí i pro schůzky: čím větší schůzka, tím menší je pravděpodobnost, že se účastníci budou cítit osobně zodpovědní za její průběh nebo výsledky.
A jednoduše řečeno, menší schůzky bývají rychlejší a konstruktivnější. Když se ozývá méně hlasů, diskuse ubíhá svižnějším tempem. A menší skupina dokáže dosáhnout shody nebo vypracovat strategii za kratší dobu než ta větší.
Kdy to udělat?
Zatímco existuje spousta schůzek, u nichž je zmenšení počtu účastníků jednoznačně přínosem, jako jsou brainstormingové sezení a strategické porady, u jiných by to mohlo být kontraproduktivní. Týmové briefingy a schůzky zaměřené na sdílení informací, kde komunikace probíhá převážně jedním směrem, nejsou pro menší počet účastníků tou nejlepší volbou.
Jak na to?
Jak malá by tedy měla být malá schůzka? magické číslo je sedm účastníků, plus minus jeden nebo dva. Pokud jich bude méně než pět, může být těžké vyvolat v diskusích energii a nadšení; pokud jich bude více než devět, pravděpodobně nebude mít každý šanci smysluplně přispět. Nebo si můžete vždycky vzpomenout na „pravidlo dvou pizz“ Jeffa Bezose: generální ředitel Amazonu je známým zastáncem malých schůzek a údajně věří, že pokud je k nasycení všech účastníků schůzky potřeba více než dvě pizzy, je schůzka příliš velká. Samozřejmě nemusíte skutečně objednávat dvě pizzy, abyste toto pravidlo dodrželi… ale určitě by to neuškodilo!
Řízení směny
I když jsou výhody menších schůzek zřejmé, pokud pracuješ ve firmě, kde jsou běžné větší schůzky, možná budeš muset při jejich omezování postupovat citlivě. Budeš se muset vyvarovat zraněných eg a zároveň zajistit plynulou komunikaci.
Sděl svému týmu, že se chystá změna v kultuře schůzek, a jasně vysvětli důvody této změny. Díky tomu, když se někdo ocitne v situaci, že není „pozván“ na schůzku, na kterou pravidelně chodí, nebude si to brát osobně.
Přistupuj ke svému seznamu pozvaných strategicky. Nepozývej automaticky někoho jen proto, že zastává vedoucí pozici. Snaž se o rozmanité pohledy a vyhýbej se pozvání účastníků, kteří budou pouze zesilovat stávající názory. A nepozývej na každé setkání stejnou malou skupinu: trochu to ozvláštni!
Zaveď jasnou komunikační strategii. Okamžitě rozesílej zápisy z jednání a jejich výsledky a zajisti, aby účastníci jednání chápali, že jsou zodpovědní za sdělení obsahu jednání ostatním členům týmu.
Jeden malý krok…
Zvaž, zda by tvoje příští schůzka nemohla být v menším kruhu: je pravděpodobné, že bude kratší, produktivnější a poutavější. A pokud tě to nepřesvědčí, možná tě přesvědčí tohle: na malé schůzce se nikdo nebude prát o ten poslední kousek pizzy!
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