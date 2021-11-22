Projektové řízení se může jevit jako moderní pojem. Ve skutečnosti však existuje už od té doby, co existují projekty, které je třeba řídit. Zamysli se nad složitostí plánování a realizace výstavby Velké čínské zdi nebo transkontinentální železnice. (Nebo: Koneckonců, právě díky projektovému řízení máme Velkou čínskou zeď a transkontinentální železnici – dva komplexní projekty s – doslova – spoustou pohyblivých částí!)
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Ale nemusíš vytvářet strukturu, kterou by bylo vidět z vesmíru, abys mohl těžit z projektového řízení. Jakýkoli úkol, který zahrnuje cíl, časový plán, rozpočet a zainteresované strany, vyžaduje určitou míru projektového řízení. Ať už maluješ kuchyň nebo sestavuješ rozpočet pro svůj tým v kanceláři, existuje spousta různých nástrojů, které ti pomohou tu práci zvládnout. Vyhodnotili jsme nejoblíbenější software pro řízení projektů, abyste mohli efektivně plánovat, dokumentovat, realizovat a vyhodnocovat svůj příští velký (nebo malý!) projekt. Pojďme na to!
Co je dobré vědět, než se pustíš do dalšího projektu
Všechny projekty by měly mít jasný, měřitelný cíl – vyhýbej se vágním cílům! Takhle snadno poznáš, jestli jsi dosáhl požadovaného výsledku, nebo ne. Měl bys být schopen průběžně sledovat a následně vyhodnotit, abys mohl vylepšit své procesy pro příští kolo. Je také důležité promluvit si se všemi relevantními zúčastněnými stranami a připravit příslušnou dokumentaci, abyste se ujistili, že všichni rozumí plánu ještě předtím, než začnete. Není nic horšího, než se dostat do poloviny projektu a pak muset začít znovu, protože někdo neměl možnost se k tomu vyjádřit. Jak může dobrý projektový manažer při správě všech těchto a dalších záležitostí pokrýt všechny aspekty a projekt efektivně dotáhnout do konce? Pomocí toho nejlepšího nástroje!
Hive
Marketingový aparát společnosti Doodle je víceúrovňový, má mnoho převodů a zvládá více úkolů najednou! Máme copywritery, blogery, webové designéry, e-mailové marketéry a další, kteří informují naši uživatelskou základnu čítající 30 milionů lidí o nejlepších způsobech, jak zefektivnit plánování a co nejlépe využít Doodle, a zároveň je průběžně informují o nových funkcích a novinkách.
Používáme Hive k tomu, aby marketingový motor Doodle běžel na plné obrátky. Hive je nástroj pro řízení projektů a produktivitu, který týmům umožňuje pracovat tak, jak chtějí. Každý projekt v Hive umožňuje 6 samostatných zobrazení: Ganttův diagram, Kanban, kalendář, tabulka, štítky a týmové zobrazení. Díky této flexibilitě může každý člen marketingového týmu Doodle pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje. Někdy je zobrazení závislostí v Ganttově diagramu dokonce důležitější než příliš zjednodušený sloupec „Probíhá“ na stavové tabuli. Hive také nabízí integraci s tisíci dalších aplikací, které denně používáme prostřednictvím Zapieru, což nám umožňuje udržovat naše procesy agilní.
Trello
Trello je neuvěřitelně skvělé. Stačí jen letmý pohled na roztomilého psího maskota Taca a hned to chceš vyzkoušet. Ale kromě roztomilého pejska nabízí Trello aplikaci pro správu úkolů, která ti pomůže sledovat, na jakých úkolech se právě pracuje a kdo za ně nese odpovědnost. Ačkoli mu chybí flexibilita Hive a některé další klíčové funkce (jako lokální chat), je Taco opravdu intuitivní na používání. Každý projekt má svou vlastní tabuli. Každá tabule v Trellu je jako dynamický seznam úkolů. Do každého seznamu můžete přidávat karty představující úkoly a přesouvat je podle toho, jak postupujete. Každou kartu označte štítkem „k vyřízení“, „v procesu“ nebo „hotovo“, abyste ukázali její stav. Karty lze přiřadit různým členům týmu. Jakmile dosáhnete určitých milníků, Trello vás na to upozorní.
Asana
Asana ti pomůže zvládnout složité projekty skládající se z mnoha úkolů a podúkolů s o něco větší obratností než Trello. Asana funguje podobně jako Trello, s seznamy a tabulemi, ale její formát ti umožňuje jasněji vidět závislosti mezi úkoly a skupinami úkolů. Díky funkci časové osy můžete snadno odhalit úzká místa a připravit se na neočekávané situace. V Trellu se karty mohou ztratit v záplavě ostatních, když jich na tabuli máte příliš mnoho. V Asaně je snazší sledovat jednotlivé karty, i když se váš projekt stane složitějším, než jste předpokládali. Asana má také kalendářové zobrazení, které je opravdu užitečné, pokud potřebujete uchopit celý rozsah svého projektu a spravovat termíny. Dále bychom dodali, že uživatelské rozhraní působí o něco více profesionálně, zatímco Trello má zábavnější a neformálnější atmosféru.
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