La gestion de projet peut sembler être un concept contemporain. En fait, elle existe depuis qu'il y a des projets à gérer. Pensez à la complexité de la planification et de l'exécution de la construction de la Grande Muraille ou du chemin de fer transcontinental. (Ou : Après tout, c'est grâce à la gestion de projet que nous avons la Grande Muraille de Chine et le chemin de fer transcontinental - deux projets complexes avec - littéralement - beaucoup de pièces mobiles).

Mais il n'est pas nécessaire de créer une structure visible de l'espace pour bénéficier de la gestion de projet. Toute tâche qui implique un objectif, un calendrier, un budget et des parties prenantes nécessite un certain degré de gestion de projet. Que vous peigniez votre cuisine ou que vous établissiez un budget pour votre équipe au bureau, il existe de nombreux outils différents pour vous aider à accomplir votre travail. Nous avons évalué les logiciels de gestion de projet les plus populaires afin que vous puissiez planifier, documenter, exécuter et évaluer efficacement votre prochain grand (ou petit !) projet. C'est parti !

Ce qu'il faut savoir avant de lancer votre prochain projet

Tous les projets doivent avoir un objectif clair et mesurable - évitez les objectifs flous ! De cette façon, il est facile de savoir si vous avez atteint le résultat souhaité ou non. Vous devez être en mesure de suivre l'évolution du projet et de l'évaluer après coup, afin d'améliorer vos processus pour la prochaine étape. Il est également important de parler à toutes les parties prenantes concernées et d'établir une documentation pour vous assurer que tout le monde comprend le plan avant de commencer. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à mi-chemin d'un projet et de devoir recommencer parce que quelqu'un n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Avec tout cela et bien d'autres choses à gérer, comment un bon chef de projet peut-il couvrir toutes les bases et mener à bien un projet de manière efficace ? Avec le meilleur outil, voilà comment !

Ruche

La machine marketing de Doodle est multi-niveaux, multi-équipée et multi-tâches ! Nous avons des rédacteurs, des blogueurs, des concepteurs de sites Web, des spécialistes du marketing par e-mail et bien plus encore, qui informent notre base d'utilisateurs de 30 millions de personnes sur les meilleurs moyens de rationaliser leur emploi du temps et de tirer le meilleur parti de Doodle, tout en les tenant informés des nouvelles fonctionnalités et des développements.

Nous utilisons Hive pour faire tourner le moteur marketing de Doodle. Hive est un outil de gestion de projet et de productivité qui permet aux équipes de travailler comme elles l'entendent. Chaque projet dans Hive permet 6 vues distinctes : Gantt, Kanban, calendrier, tableau, étiquette et vues d'équipe. Ce type de flexibilité signifie que chaque membre de l'équipe marketing de Doodle peut travailler de la manière qui lui convient le mieux. Parfois, la visualisation des dépendances dans un diagramme de Gantt est encore plus importante que la trop simple colonne "En cours" d'un tableau d'état. Hive offre également des intégrations avec des milliers d'autres applications que nous utilisons quotidiennement par le biais de Zapier, ce qui nous permet de maintenir nos processus agiles.

Trello

Trello est incroyablement cool. Il suffit d'apercevoir l'adorable chien mascotte Taco pour avoir envie de l'essayer. Mais au-delà du chien mignon, Trello offre une application de gestion des tâches qui vous aide à suivre les tâches sur lesquelles vous travaillez et qui est responsable de chacune d'entre elles. Bien qu'il lui manque la flexibilité de Hive et certaines autres fonctionnalités clés (comme le chat local), Taco est vraiment intuitif à utiliser. Chaque projet vit sur son propre tableau. Chaque tableau Trello est comme une liste de tâches dynamique. Vous pouvez ajouter des cartes à chaque liste, représentant des tâches, et déplacer les cartes en fonction de l'avancement. Étiquetez chaque carte avec les mentions "à faire", "en cours" ou "terminé" pour indiquer son statut. Les cartes peuvent être attribuées à différents membres de l'équipe. Lorsque vous atteignez certains jalons, Trello vous en informe.

Asana

Asana peut vous aider à gérer des projets complexes comprenant plusieurs tâches et sous-tâches avec un peu plus de dextérité que Trello. Asana fonctionne de manière similaire à Trello, avec des listes et des tableaux, mais son format vous permet de voir plus clairement les dépendances entre les tâches et les groupes de tâches. Grâce à sa fonction de chronologie, vous pouvez facilement repérer les goulots d'étranglement et vous préparer à des situations inattendues. Avec Trello, les cartes peuvent se perdre dans le mélange lorsque vous en avez trop sur votre tableau. Avec Asana, il est plus facile de garder la trace des cartes individuelles, même si votre projet devient plus complexe que prévu. Asana dispose également d'un affichage sous forme de calendrier, ce qui est vraiment utile si vous devez saisir toute l'étendue de votre projet et gérer vos échéances. Nous ajouterions également que l'interface utilisateur est un peu plus professionnelle, alors que Trello est plus amusant et informel.