A gestão de projetos pode parecer um conceito contemporâneo. De fato, ele existe há tanto tempo quanto há projetos para gerenciar. Pense sobre a complexidade de planejar e executar a construção da Grande Muralha ou da ferrovia transcontinental. (Ou: Afinal, é graças à gestão de projetos que temos a Grande Muralha da China e a ferrovia transcontinental - dois projetos complexos com - literalmente - muitas partes móveis!)

Mas você não precisa estar criando uma estrutura que possa ser vista do espaço para se beneficiar do gerenciamento do projeto. Qualquer tarefa que envolva uma meta, um cronograma, um orçamento e as partes interessadas precisa de algum grau de gerenciamento de projeto. Quer você esteja pintando sua cozinha ou elaborando um orçamento para sua equipe no escritório, existem muitas ferramentas diferentes para ajudar você a realizar o trabalho. Avaliamos o software de gerenciamento de projetos mais popular por aí para que você possa efetivamente planejar, documentar, executar e avaliar seu próximo grande (ou pequeno!) projeto. Vamos entrar nele!

O que saber antes de iniciar seu próximo projeto

Todos os projetos devem ter uma meta claramente mensurável - evite objetivos pouco ambiciosos! Desta forma, é fácil dizer se você atinge ou não o resultado desejado. Você deve ser capaz de rastrear durante todo o processo e avaliar após o fato para que possa melhorar seus processos para o próximo round. Também é importante falar com todas as partes interessadas relevantes, e também em torno de alguma documentação para garantir que todos entendam o plano antes de começar. Não há nada pior do que chegar na metade de um projeto e depois precisar começar de novo porque alguém não teve a chance de se impor. Com tudo isso e mais para gerenciar, como um bom gerente de projeto pode cobrir todas as suas bases e ver um projeto passar eficientemente? A melhor ferramenta é como!

Colmeia

A máquina de marketing da Doodle é multi-nivelada, multi-tarefa e multi-tarefa! Temos redatores, blogueiros, webdesigners, marketing por e-mail e muito mais, informando nossa base de usuários de 30 milhões de pessoas sobre as melhores maneiras de agilizar sua programação e aproveitar ao máximo o Doodle, além de mantê-los atualizados sobre novas características e desenvolvimentos.

Usamos Colmeia para manter o motor de marketing na Doodle funcionando. A colmeia é a ferramenta de gerenciamento de projetos e produtividade que permite que as equipes trabalhem da maneira que desejam. Cada projeto na Colméia permite 6 visões separadas: Gantt, Kanban, calendário, mesa, etiqueta e vistas de equipe. Este tipo de flexibilidade significa que cada membro da equipe de marketing da Doodle pode trabalhar da maneira que melhor lhe convier. Às vezes, visualizar as dependências em um quadro de Gantt é ainda mais importante do que a coluna excessivamente simples "Em andamento" de um quadro de status. A colmeia também oferece integrações com 1000s de outras aplicações que usamos diariamente através do Zapier, permitindo-nos manter nossos processos ágeis.

Trello

Trello é incrivelmente legal. Basta vislumbrar a mascote de cachorro bonitinho Taco, para querer dar uma chance. Mas além do cão bonitinho, Trello oferece uma aplicação de gerenciamento de tarefas que o ajuda a rastrear quais tarefas estão sendo trabalhadas e quem é responsável por cada uma delas. Embora lhe falte a flexibilidade da Hive e algumas outras características chave (como o bate-papo local), o Taco é realmente intuitivo de usar. Cada projeto vive em seu próprio quadro. Cada placa Trello é como uma lista dinâmica de tarefas. você pode adicionar cartões a cada lista, representando tarefas, e mover os cartões de acordo com o progresso. Etiquete cada cartão com 'to do', 'in progress' ou 'done' para mostrar seu status. Os cartões podem ser atribuídos a diferentes membros da equipe. Quando você atingir determinados marcos, Trello o notificará.

Asana

O Asana pode ajudá-lo a lidar com projetos complexos que compreendem múltiplas tarefas e subtarefas com um pouco mais de destreza do que o Trello. O Asana trabalha de forma semelhante ao Trello, com listas e quadros, mas seu formato permite que você veja mais claramente as dependências entre tarefas e grupos de tarefas. Graças à sua característica de linha do tempo, você pode facilmente detectar gargalos e se preparar para situações inesperadas. Com Trello, as cartas podem se perder no embaralhamento quando você tem muitas em sua prancha. Com o Asana, é mais fácil manter o controle de cartões individuais, mesmo que seu projeto cresça mais envolvido do que o previsto. O Asana também tem uma visão de calendário, o que é realmente útil se você precisar entender todo o escopo de seu projeto e gerenciar seus prazos. Acrescentamos também que a IU é um pouco mais comercial, enquanto Trello tem uma sensação divertida e informal.