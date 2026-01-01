परियोजना प्रबंधन एक समकालीन अवधारणा लग सकती है। वास्तव में, यह उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी परियोजनाएँ हैं। महान दीवार या महाद्वीपीय रेलमार्ग के निर्माण की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की जटिलता के बारे में सोचिए। (या: आखिरकार, परियोजना प्रबंधन की बदौलत ही हमारे पास चीन की महान दीवार और महाद्वीपीय रेलमार्ग हैं – दो जटिल परियोजनाएँ जिनमें – सचमुच – बहुत सारे चलने वाले हिस्से हैं!)

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लेकिन परियोजना प्रबंधन का लाभ उठाने के लिए आपको अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला कोई ढांचा बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्य जिसमें लक्ष्य, समयसीमा, बजट और हितधारक शामिल हों, उसमें किसी न किसी स्तर पर परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चाहे आप अपनी रसोई पेंट कर रहे हों या ऑफिस में अपनी टीम के लिए बजट बना रहे हों, काम पूरा करने में आपकी मदद के लिए कई तरह के उपकरण उपलब्ध हैं। हमने सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन किया है ताकि आप अपने अगले बड़े (या छोटे!) प्रोजेक्ट की प्रभावी ढंग से योजना बना सकें, उसे दस्तावेज़ीकरण कर सकें, निष्पादित कर सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं!

अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जानने योग्य बातें

सभी परियोजनाओं के पास एक स्पष्ट, मापनीय लक्ष्य होना चाहिए – अस्पष्ट उद्देश्यों से बचें! इस तरह यह बताना आसान हो जाता है कि आपने वांछित परिणाम प्राप्त किया है या नहीं। आपको पूरे समय ट्रैक करने और बाद में मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए ताकि आप अगली बार के लिए अपनी प्रक्रियाओं में सुधार कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी संबंधित हितधारकों से बात करें, और कुछ दस्तावेज़ीकरण भी तैयार करें ताकि आप शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी योजना को समझते हैं। किसी प्रोजेक्ट को आधा पूरा करने के बाद, किसी के पास अपनी बात रखने का मौका न मिलने के कारण उसे फिर से शुरू करने की ज़रूरत से बुरा कुछ नहीं है। इन सब और इससे भी ज़्यादा चीज़ों का प्रबंधन करते हुए, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी सभी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है और किसी प्रोजेक्ट को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकता है? सबसे अच्छा टूल यही है जो यह सब संभव बनाता है!

छत्ता

Doodle की मार्केटिंग मशीन बहु-स्तरीय, बहु-गियर और बहु-कार्यक्षम है! हमारे पास कॉपीराइटर, ब्लॉगर, वेब डिज़ाइनर, ईमेल मार्केटर और अन्य हैं, जो हमारे 30 मिलियन उपयोगकर्ताओं को उनकी शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित करने के सर्वोत्तम तरीकों और Doodle का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में सूचित करते हैं, साथ ही उन्हें नई सुविधाओं और विकास के बारे में अपडेट रखते हैं।

हम उपयोग करते हैं छत्ता Doodle में मार्केटिंग इंजन को चालू रखने के लिए। Hive एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उत्पादकता टूल है जो टीमों को अपनी इच्छानुसार काम करने की सुविधा देता है। Hive में प्रत्येक प्रोजेक्ट में 6 अलग-अलग व्यूज़ होते हैं: गैंट, कैनबन, कैलेंडर, टेबल, लेबल और टीम व्यू। इस तरह की लचीलापन का मतलब है कि Doodle मार्केटिंग टीम का हर सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकता है। कभी-कभी एक गैंट चार्ट में निर्भरताओं को देखना एक स्टेटस बोर्ड के अत्यधिक सरल "प्रगति में" कॉलम से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हाइव ज़ेपियर के माध्यम से हम जिन 1000ों अन्य एप्लिकेशनों का दैनिक उपयोग करते हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन भी प्रदान करता है, जिससे हम अपनी प्रक्रियाओं को चुस्त बनाए रख सकते हैं।

ट्रेलो

ट्रेलो बेहद शानदार है। प्यारे कुत्ते के शुभंकर टाको की एक झलक ही आपको इसे आज़माने के लिए प्रेरित कर देती है। लेकिन प्यारे कुत्ते के अलावा, ट्रेलो एक कार्य प्रबंधन एप्लिकेशन भी प्रदान करता है जो आपको यह ट्रैक करने में मदद करता है कि किन कार्यों पर काम किया जा रहा है और प्रत्येक कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है। हालाँकि इसमें हाइव की लचीलापन और कुछ अन्य प्रमुख सुविधाओं (जैसे लोकल चैट) का अभाव है, टैको का उपयोग वास्तव में सहज है। प्रत्येक प्रोजेक्ट अपना खुद का बोर्ड रखता है। प्रत्येक ट्रेलो बोर्ड एक गतिशील टू-डू सूची की तरह है। आप प्रत्येक सूची में कार्ड जोड़ सकते हैं, जो कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रगति के आधार पर कार्डों को इधर-उधर कर सकते हैं। प्रत्येक कार्ड पर उसकी स्थिति दिखाने के लिए 'करने के लिए', 'प्रगति में', या 'पूरा हो गया' लेबल लगाएं। कार्ड विभिन्न टीम के सदस्यों को सौंपे जा सकते हैं। जब आप कुछ निश्चित मील के पत्थर हासिल करते हैं, तो Trello आपको सूचित करेगा।

आसन

Asana आपको Trello की तुलना में थोड़ी अधिक निपुणता के साथ कई कार्यों और उप-कार्यों वाले जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने में मदद कर सकता है। Asana, Trello की तरह ही सूचियों और बोर्डों के साथ काम करता है, लेकिन इसका प्रारूप आपको कार्यों और कार्य समूहों के बीच की निर्भरताओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। इसके टाइमलाइन फीचर की बदौलत, आप आसानी से बाधाओं को पहचान सकते हैं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। Trello में, जब आपके बोर्ड पर बहुत सारे कार्ड होते हैं, तो वे शफल में खो सकते हैं। Asana में, व्यक्तिगत कार्डों का ट्रैक रखना आसान है, भले ही आपका प्रोजेक्ट अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाए। Asana में एक कैलेंडर व्यू भी है, जो वास्तव में तब मददगार होता है जब आपको अपने प्रोजेक्ट के पूरे दायरे को समझने और अपनी समय-सीमाओं को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। हम यह भी जोड़ेंगे कि UI (यूआई) महसूस करने में थोड़ा अधिक व्यावसायिक है, जबकि Trello का एहसास मजेदार और अनौपचारिक है।