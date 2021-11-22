Jedním ze základních principů pořádání skvělé schůzky je: sestavit program. Přesný program udržuje schůzky na správné cestě a u tématu, umožňuje efektivní přípravu, podporuje účast na schůzce a zajišťuje, že budou probrána všechna klíčová témata. Ale to už jsi věděl, že? Domníváme se, že pokud čtete blog Doodle, jste v umění sestavování programu schůzky dobře zběhlí. A pravděpodobně už před schůzkou rozesíláte své programy pomocí funkci zasílání zpráv v Doodle Premium, protože víte, že vaši pozvaní budou lépe připraveni, pokud budou mít čas promyslet si klíčové body schůzky. Pokud však chcete v roce 2019 posunout úroveň svých schůzek na vyšší úroveň, program schůzky může být dobrým výchozím bodem. Zde jsou dva jednoduché nápady, jak svůj program oživit:
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Nech někoho jiného stanovit program
S programy schůzek je to takhle: obvykle je sestavuje jedna a táž osoba a často se jedná o někoho z vedení. To znamená, že vedení rozhoduje o tématech k diskusi a akčních bodech – tvůj program tedy „proudí shora dolů“ od vedoucích pracovníků k zbytku týmu. Pěstování dynamických rozhovorů, při nichž nápady proudí nahoru i dolů mezi vedením a zaměstnanci, je však klíčem k vytvoření a udržení dynamické, komunikativní a vstřícné pracovní kultury. Zkus tedy diverzifikovat tok informací tím, že trochu zamícháte program schůzky: funguje to u venture kapitalisty a bývalého generálního ředitele Bena Horowitze. Horowitz klade důraz na pravidelné individuální schůzky se svými zaměstnanci a na těchto schůzkách oni sami určují program. Jedná se o jednoduchou změnu v typickém postupu schůzek, která Horowitzovi umožňuje mít přehled o prioritách a obavách svých zaměstnanců a stimuluje dynamický tok nápadů a zpětné vazby na pracovišti.
Zastav se, spolupracuj a poslouchej!
Dobře: nechat občas někoho jiného stanovit program schůzky jeden na jednoho nebo schůzky v malé skupině může být fajn. Ale u schůzky celého týmu nebo valné hromady by to přece nemohlo fungovat, že? Omyl! Proč nezkusit vytvořit společný program pro vaši příští schůzku celého týmu? Funguje to takto: připravte hrubý program a rozesílejte ho před schůzkou. Schůzku uspořádejte ve velké místnosti s dostatkem tabulek nebo s papíry nalepenými na stěnách, přičemž na každý bod programu připadne jedna tabule nebo list papíru. Nech členy týmu procházet místností a pod každým bodem přidávat komentáře, otázky nebo dokonce i Doodles. Na základě připomínek týmu program upřesněte – nyní program schůzky reaguje na obavy týmu, odpovídá jeho prioritám a odpovídá na všechny jeho otázky.
A to je vše! Dvě jednoduché strategie, jak oživit vaše schůzky. Teď už si můžete z programu vyškrtnout bod „Oživit příští schůzku“…
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