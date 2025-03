Det er et af de grundlæggende principper for afholdelse af et godt møde: at sætte en dagsorden. En stram dagsorden holder møderne på sporet og på emnet, giver mulighed for effektiv forberedelse, tilskynder til mødedeltagelse og sikrer, at alle vigtige emner bliver dækket. Men det vidste du jo allerede, ikke? Vi regner med, at hvis du læser Doodle-bloggen, er du velbevandret i kunsten at sætte en dagsorden for et møde. Og du sender sikkert allerede dine dagsordener rundt før mødet med Doodle Premium's messaging-funktion, fordi du ved, at dine inviterede deltagere vil være bedre forberedt, hvis de har haft tid til at tænke over mødets hovedpunkter. Ikke desto mindre kan dagsordenen være et godt sted at starte, hvis du ønsker at højne niveauet for dine møder i 2019. Her er to enkle idéer til at ryste din dagsorden op:

Lad en anden sætte dagsordenen

Her er sagen med dagsordener: De bliver som regel sat af den samme person, og ofte er denne person ansat på ledelsesniveau. Det betyder, at ledelsen beslutter diskussionsspørgsmål og handlingspunkter - så din dagsorden "flyder nedad" fra medarbejdere på højt niveau til resten af teamet. Men at dyrke dynamiske samtaler, hvor ideer flyder opad og nedad mellem ledelse og medarbejdere, er nøglen til at skabe og opretholde en dynamisk, kommunikativ og lydhør arbejdskultur. Så prøv at sprede informationsstrømmen ved at ryste op i mødedagsordenen: det virker for venturekapitalist og tidligere CEO Ben Horowitz. Horowitz gør en dyd ud af at holde regelmæssige individuelle møder med sine medarbejdere, og på disse møder fastsætter de selv dagsordenen. Det er en simpel ændring af den typiske mødeprocedure, som gør det muligt for Horowitz at holde øje med sine medarbejderes prioriteter og bekymringer, og det stimulerer en dynamisk strøm af idéer og feedback på arbejdspladsen.

Stop, samarbejd og lyt!

Okay: At lade en anden person lejlighedsvis sætte dagsordenen for et enkeltmøde eller et møde i en lille gruppe kan være cool. Men det ville på ingen måde fungere på et møde for alle medarbejdere eller en generalforsamling, vel? Forkert! Hvorfor ikke prøve at lave en fælles dagsorden til dit næste møde med hele teamet? Sådan fungerer det: Lav en løs dagsorden, og send den rundt før mødet. Hold mødet i et stort lokale med masser af whiteboards eller med papir klistret op på væggene, et board eller et ark papir til hvert punkt på dagsordenen. Få dit team til at gå rundt i lokalet og tilføje kommentarer, spørgsmål og endda klodser under hvert punkt. Forbedr din dagsorden på baggrund af dit teams input - nu tager din mødedagsorden højde for dit teams bekymringer, matcher deres prioriteter og besvarer alle deres spørgsmål.

Og det er det! To enkle strategier til at give dine møder mere energi. Du kan godt strege "Ryst det næste møde" af din dagsorden nu...