V posledních několika týdnech jsem viděl stále více zpráv, příspěvků na LinkedInu a tweetů o propouštění ve firmách napříč všemi odvětvími, velikostmi i lokalitami. Některá odvětví jsou však zasažena více než jiná. Vezměme si například cestovní ruch. Velké hotelové řetězce jsou nuceny poslat tisíce zaměstnanců na nucenou dovolenou, zatímco jiné musí provést masivní propouštění, aby v těchto nejistých časech zůstaly štíhlé a funkční. Některé společnosti dokonce posílají zaměstnance na delší dobu na neplacenou dovolenou.
Pro vrcholové vedení a představenstvo jsou to opravdu těžká rozhodnutí. Nikdo, včetně mě, nikoho nesoudí. Ale aby se k těmto obtížným rozhodnutím vůbec dospělo, musely se konat mimořádné schůze představenstva – a všechny se nevyhnutelně musely odehrát virtuálně. Vzhledem k překážkám v oblasti regulace a dodržování předpisů, kterým čelí mnoho představenstev, SEC nedávno vydala pokyny , které mají pomoci veřejným společnostem, investičním společnostem a akcionářům pořádat zasedání představenstva virtuálně v souvislosti s pandemií koronaviru. To je tedy dobrá zpráva a krok správným směrem.
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Smutnou skutečností však je, že procesy zasedání představenstva jsou prosáklé tradicemi staré školy, které se v digitálním prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, jeví jako archaické a v rozporu se zdravým rozumem. Jak jsou však členové představenstva připraveni se v souvislosti s COVID-19 přizpůsobit a přizpůsobit se? Co jim v tom právě teď brání? Mohla by být technologie klíčovým rozdílem mezi přežitím a neúspěchem po krizi?
Abych na tyto otázky odpověděl, promluvil jsem si s Benem Kepesem, ředitelem společnosti Diversity Ltd. Kromě toho, že zasedá v představenstvech mnoha organizací, je také analytikem technologického průmyslu a píše pro významná média, jako je GigaOm a ReadWrite. Během pandemie Covid-19 věnuje jeho firma Cactus Outdoor celou svou továrnu výrobě svých roušek, které se vyrábějí na Novém Zélandu z vlny a organické bavlny.
Zde jsou úryvky z našeho rozhovoru.
Jaký je tradiční postup při přípravě zasedání představenstva? Jak dlouho může trvat, než se všichni členové představenstva shodnou na dni, čase a programu zasedání?
Ben: Pro většinu z nás, kteří dnes trávíme spoustu času u digitálních a mobilních zařízení, je proces přípravy zasedání představenstva docela zastaralý a neefektivní. Obvykle to začíná tím, že se na začátku roku sejdeme, abychom s předstihem 12 měsíců domluvili přijatelné termíny schůzek. A zmínil jsem už, že se to obvykle dělá s papírem a perem? Vzhledem k tomu, že mnoho firem právě teď čelí nutnosti přijímat důležitá a obtížná rozhodnutí – a musí to udělat rychle –, tento zastaralý proces v krizové situaci prostě nefunguje.
K tomu všemu někdy trvá věčnost (alespoň se to tak zdá), než se členové představenstva dohodnou na dni a čase, který vyhovuje všem. A protože zastávají v organizaci tak vysoké pozice (a jejich odpovědnost má obrovskou váhu a vliv), jejich dostupnost se může změnit z minuty na minutu. To vede k ještě větším zpožděním při pořádání naléhavých zasedání představenstva – a často to může dokonce vyústit v jejich zrušení. Zrušená zasedání představenstva jsou luxusem, který si v současné době žádná společnost nemůže dovolit.
Mohlo by to nakonec způsobit zpoždění v diskusích a řešení důležitých témat či problémů, které by mohly pozitivně či negativně ovlivnit růst podniku a návratnost investic?
Ben: Jde vlastně o to, jak vypadá dobré řízení v dynamické organizaci, která se snaží orientovat v měnícím se prostředí. Představa, že představenstva technologických společností používají zastaralé postupy a metody při zasedáních, je v rozporu se zdravým rozumem. To hodně vypovídá o jejich schopnosti přizpůsobit se měnícímu se prostředí. V současné době budou představenstva přežívat nebo selhávat na základě své agility a přizpůsobivosti.
Smutnou realitou je, že členové představenstva někdy neplní své povinnosti kvůli zpožděním a neefektivitě související s kolizemi termínů. Pro každého, kdo zasedá v představenstvu, bude zásadní přizpůsobit své pracovní postupy a začlenit určité nástroje, jako jsou Doodle a Zoom, které usnadňují a zefektivňují plánování těch mimořádných zasedání představenstva, která mohou v konečném důsledku rozhodnout o tom, zda se jim podaří překonat současné nestabilní období.
Zavedl jsem Doodle do tří nebo čtyř tradičních správních rad , v nichž zasedám. Měl to obrovský dopad na jejich schopnost plánovat a pořádat ad hoc schůzky a mimořádná zasedání (jak to teď musí dělat tolik organizací). Ale u představenstev, která stále postupují staromódním způsobem a nevyužívají plně technologie a nástroje jako Doodle a Zoom, by to mohlo vést k tomu, že se zasedání představenstva prostě neuskuteční.
Nebezpečí, že se nepodaří naplánovat mimořádné zasedání představenstva, je reálné a závažné. Výsledkem je loď bez kormidla, kterou se organizace snaží navigovat nestabilními situacemi. To není přijatelný scénář v mimořádných situacích, jako je například současná pandemie koronaviru. Představenstvo musí být schopno rychle reagovat na situace, které se mění ze dne na den. Pro představenstva je proto zásadní komunikovat rychle, efektivně a pravidelně. Právě v tomto ohledu jsou nástroje pro práci na dálku, jako je Doodle Zoom, klíčovými pomocníky, díky nimž je to možné.
Myslíš si, že špatně vedené zasedání představenstva by mohlo přímo ovlivnit to, jak organizace zvládá (a překonává) mimořádnou situaci či krizi? Můžeš to rozvést?
Ben: Rozhodně. V dnešní době se lidé musí pravidelně scházet a rychle přijímat rozhodnutí v neustále se měnícím prostředí. Představenstvo, které nedokáže na tyto změny reagovat v reálném čase, tuto krizi (ani žádnou jinou) nezvládne – nebo vůbec neuspěje.
Většina představenstev, zejména u veřejně obchodovaných společností, působí ve vysoce regulovaném prostředí (např. zákon Sarbanes-Oxley, nařízení GDPR EU atd.). Pokud jde o dodržování předpisů, je tedy třeba zohlednit celou řadu zákonných povinností. Problémem však je, že představenstva mají tendenci fungovat v poměru 90/10 – 90 % se soustředí na dodržování předpisů a 10 % na obchodní strategii. V souvislosti se současnou pandemií koronaviru není tento poměr udržitelný ani perspektivní.
Pro dobré řízení potřebují představenstva program, harmonogram, cíle, výsledky, podklady pro zasedání a další nezbytné prvky. Pokud však všechny tyto „věci“ nakonec brání představenstvu v strategickém uvažování a jednání, jsou-li dokonce irelevantní, pak přinejmenším míjí smysl reakce na krizi. Zjistil jsem, že když představenstvo začlení do svého způsobu práce technologie a nástroje jako Doodle a Zoom, lze to vnímat jako ukazatel toho, zda je představenstvo připraveno na budoucnost a zda plní svůj účel. To je dnes důležitější než kdy jindy.
Jakou radu byste dali představenstvům, která se nyní snaží narychlo svolat mimořádné zasedání?
Ben: Téměř každá správní rada, v níž zasedám, se schází alespoň jednou týdně (a některé dokonce denně). Může jít o rychlé 30minutové briefingy nebo o podrobnější rozhovory, které mohou trvat i několik hodin. I organizace, které mají v současné době potenciál k velkému růstu (např. e-commerce, doručovací služby, logistika, sklady/distribuce), musí být schopny rychle reagovat na měnící se situace. To znamená, že členové představenstva musí být neustále v obraze. Pokud však nemají k dispozici vhodné nástroje pro komunikaci, schůzky a koordinaci s ostatními členy představenstva, investory a akcionáři, pak mají na krku mnohem větší problémy.
Dobrý program správy a řízení má dvě klíčové vlastnosti: přizpůsobivost a dynamiku. Důležitou součástí toho je možnost plánovat schůzky ad hoc. Každá organizace dnes tráví spoustu času diskusemi o digitální transformaci. Mnoho vedoucích pracovníků (a představenstev) však tento pojem vnímá jako něco, co se zaměřuje především na zákaznickou zkušenost a prodejní kontaktní body. Jde však o mnohem více a týká se to všech aspektů fungování organizace. Představenstva, která zavádějí nástroje jako Doodle a Zoom na úrovni představenstva, je dalším příkladem digitální transformace. Pokud představenstvo neprojevuje digitální myšlení, jak může očekávat, že jeho organizace přežije krizi, natož aby po jejím skončení rostla?
Chceš-li se zblízka podívat na to, jak integrace Doodle a Zoomu ve skutečnosti funguje – a jak může pomoci tvé správní radě zorganizovat mimořádné zasedání během několika minut – podívej se na toto video.
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