Expert na kreativitu Austin Kleon se řídí jednoduchým heslem: Ukaž svou práci!
Mnoho z Kleonových vlastních tvůrčích vzorů, jak sám říká, „začlenili sdílení do své každodenní rutiny“. Sdílení toho, co vytvoříš, tě povzbuzuje k tomu, abys se soustředil na proces stejně jako na výsledek a oslavoval je; otevírá ti to cestu k zpětné vazbě a dialogu; a v nejlepším případě to baví a zapojuje ostatní. A to platí stejně tak na pracovišti jako pro osamělého tvůrce. Díky demo dnům mají inženýři a designéři ve zvyku sdílet svou práci i rozpracované projekty s širším týmem. Myslíme si však, že princip „Ukaž svou práci“ má uplatnění i mimo tyto týmy zaměřené na produkty. Zde sdílíme jednu jednoduchou úpravu a jeden velký nápad, díky kterým si váš tým zvykne na to, že svou práci ukazuje, sdílí a oslavuje.
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Přidej úspěchy do programu schůzky
Až budeš příště pořádat poradu s celým týmem, zkus tohle: na konci schůzky vyhraď 5 minut na ocenění úspěchů. Je to příležitost, kdy můžeš ocenit jednotlivce, kteří jdou nad rámec svých povinností, nebo týmy, které úspěšně dokončily velký projekt. Pokud je to možné, využijte při tom vizuální pomůcky a rekvizity – grafickému týmu za projekt rebrandingu nejen pogratulujte, ale ukažte ho i zbytku skupiny. Seznam úspěchů udržujte krátký a nezapomeňte na různých schůzkách vyzdvihovat různé týmy. A ujistěte se, že jste se předem připravili, třeba dotazováním vedoucích týmů, místo abyste žádali lidi, aby se o své úspěchy podělili přímo na místě. Pokud to uděláte správně, tento jednoduchý postup nejen posílí kolektivní pocit hrdosti, ale také poskytne celému týmu cenný vhled do práce jejich kolegů. Pokud však chcete „prezentaci své práce“ posunout na další úroveň, zkuste toto:
Vyzkoušej schůzku typu „Show and Tell“
Co je to Show and Tell Meeting? No, název vlastně říká vše: je to schůzka, na které různé týmy představují svou práci skupině. Zařadit úspěchy do programu schůzky je skvělé, ale na schůzce typu „Show and Tell“ můžete jít ještě hlouběji: je to příležitost, kdy mohou zaměstnanci sdílet hotovou práci nebo práci, na které právě pracují; mluvit o úspěších, na které jsou hrdí, nebo o projektech, které se ukázaly jako náročné. Je v pořádku zaměřit se zde na proces stejně jako na konečný výsledek, nebo dokonce místo něj: ve skutečnosti je důležité vidět jak pracují ostatní týmy a také čím přispívají, může mezi odděleními vyvolat vzájemné uznání a respekt. Setkání typu „Show and Tell“ je také skvělým způsobem, jak prostřednictvím krátké ukázky seznámit lidi s novými systémy, jako je například zjednodušený proces podávání žádostí o dovolenou. Výsledky se mohou lišit, ale domníváme se, že tento formát schůzky je nejlepší používat jen sporadicky: místo toho, abyste jej zařazovali do svého pravidelného rozvrhu aktualizací a stand-upů, svolávejte občas schůzku typu „Show and Tell“, abyste trochu věci oživit. Nezapomeň stanovit rozumný časový limit nebo střídat týmy – mělo by to být zábavné setkání, ne maratónská schůzka!
Čas od času všichni potřebujeme připomenutí, abychom se zastavili, zhodnotili svůj postup a byli hrdí na to, čeho jsme dosáhli – zavést na pracovišti zvyk prezentovat svou práci je jednoduchý, ale účinný způsob, jak ocenit a oslavit všechny druhy úspěchů.
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