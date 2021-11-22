Existují průměrné schůzky a pak jsou tu ty hrozné, takové, po kterých si říkáš, jak se to těm, co to mají na starosti, vůbec podařilo uspořádat schůzku tak špatnou. No, už se nad tím nemusíš divit – tady, v osmi jednoduchých krocích*, je spolehlivý recept Doodle na opravdu příšernou schůzku.
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#1 Pokud máš pochybnosti, svolaj schůzku
Bez schůzky se nedá uspořádat příšerná schůzka. A ty nejhorší schůzky jsou ty, které pravděpodobně vůbec neměly být schůzkami. Tak se pusť do plánování! Máš jednoduchou otázku, kterou bys mohl rychle vyřešit v chatovém vlákně? Svolej schůzku! Máš oznámení, které bys mohl snadno rozeslat e-mailem? Svolej schůzku! V ideálním případě svol schůzku, po které si všichni účastníci řeknou: „Počkat, proč to vlastně byla schůzka?“ A když už mluvíme o účastnících…
#2 Čím více, tím lépe
Platí to pro večírky, společné zpívání, hry jako Twister – a rozhodně to platí i pro příšerné schůzky! Pokud polovina lidí, které jsi pozval, neví, o čem ta schůzka je, a druhé polovině je to jedno, jsi na správné cestě. Samozřejmě, že mohl prostě pozvat pár vybraných zainteresovaných osob a požádat je, aby relevantní výsledky schůzky předali svým týmům… ale kde by v tom byla zábava?
#3 Technické potíže jsou nevyhnutelné
Dobře, možná by ses jim mohl vyhnout, kdybys si před začátkem schůzky vyhradil pět minut na přípravu veškerého vybavení. Ale proč připravovat účastníky o zážitek, kdy tě mohou sledovat, jak bezradně zíráš na hromadu kabelů a tiše nadáváš, dokud ti někdo z IT nepřijde na pomoc a nezapojí projektor? Právě z toho se skládají ty nejhorší schůzky!
#4 Překvapivá témata
Přidej prvek překvapení tím, že předem nerozesíláš program schůzky, čímž účastníky donutíš spontánně formulovat témata k diskuzi. Tímto jediným nenápadným tahem se tvoje příšerná schůzka promění v (ještě příšernější) živé improvizační představení!
#5 Programy se stejně neustále mění
Jakmile všem odhalíš svůj překvapivý program, budeš se ho chtít držet jen stěží. Odbočky a rozptýlení jsou skvělé – odbočky jsou od toho, aby se jimi člověk nechal unést. Po asi patnácti minutách diskuse mimo téma si možná všimneš, že účastníci si mumlají a vrtí se – což je jasný znak toho, že se ti skutečně daří vést opravdu příšernou schůzku.
#6 Časové limity nikdo nemá rád
Tedy alespoň všichni, kteří nemají jinou práci, naplánované schůzky nebo domov, kam by se měli vrátit… to jsou přece všichni na tvém pracovišti, že?
#7 Nezapomeň ale věci zkrátit
Klíčové je zajistit, aby schůzka výrazně překročila stanovený čas (tedy pokud jsi ignoroval naši předchozí radu a nastavil časový limit), ale skončila náhle. Opravdu náhle. Tak, aby nezbyl čas na přijetí jakýchkoli rozhodnutí nebo nastínění dalších kroků. A v případě, že bys se nějaký pokrok, je důležité, abyste na to nenavazovali. Jinak se nikdy nedostanete k závěrečnému a nejdůležitějšímu kroku celého tohoto procesu…
#8 Svolej další schůzku!
Pokud jsi správně provedl kroky 1 až 7, důvod, proč jsi tu hroznou schůzku vůbec svolal, stále nebyl vyřešen. Což může znamenat jen jedno: je čas svolat další hroznou schůzku!
Bonusové body
Pokud chceš posunout své příšerné schůzky na vyšší úroveň, tady je nápad: místo rozesílání pozvánky na schůzku přes Doodle zkus staromódní e-mailovou konverzaci. Nezapomeň dát všechny do kopie, aby se všichni zapojili do procesu 73 e-mailů, na jehož konci se konečně rozhodne, že úterý ve 14:00 je nejlepší čas na schůzku. Nezapomeň znovu dát všechny do kopie, až si uvědomíš, že v tu dobu máš vlastně domluvený oběd a musíš schůzku přeplánovat. Opakuj podle potřeby.
* Postupuj podle těchto kroků na vlastní riziko. Nebo ještě lépe, vůbec je nedodržuj! Poradíme ti, jak pořádat schůzky, které skutečně fungují, podívej se na některé z našich dalších článků.
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