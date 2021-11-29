Pokud jde o diverzitu a inkluzi na pracovišti, statistiky hovoří jasně: podle výzkumu společnosti McKinsey mají etnicky diverzifikovaná pracoviště o 35 % vyšší šanci překonat své méně diverzifikované konkurenty a společnosti s diverzifikovaným složením z hlediska pohlaví mají o 15 % vyšší šanci dosáhnout lepších výsledků. Tržní analytik Josh Bersin zjistil , že rozmanité společnosti mají 1,7krát větší šanci stát se lídry v oblasti inovací, a Harvard Business Review uvádí , že mají o 70 % větší šanci dobýt nové trhy. A nejen to, personální agentura Glassdoor zjistila , že 67 % uchazečů o zaměstnání považuje diverzitu za důležitý faktor při hodnocení potenciálních pracovišť. Kromě toho, že odrážejí rozmanitý svět, ve kterém žijeme, jsou diverzifikovaná pracoviště žádanější a konkurenceschopnější než jejich protějšky. A přesto…
Chceš začít?
Vezměme si jako příklad Spojené státy: V roce 2016 časopis Fortune uvedl, že pouze 4 % pozic generálních ředitelů ve společnostech z žebříčku Fortune 500 zastávaly ženy. Ve skutečnosti bylo nejen méně generálních ředitelek než generálních ředitelů, ale bylo jich dokonce méně než generálních ředitelů jménem Dave. A nedávná studie odhalila, že u afroameričanů je o 16 % menší pravděpodobnost, že budou pozváni na pracovní pohovor – což je nevýhoda, která začíná ještě dříve, než vůbec vstoupí do dveří. Situace mimo USA je v podstatě stejná.
Co je tedy překážkou, pokud jde o diverzitu na pracovišti? Dlouhá odpověď zní, že existuje spousta strukturálních a systémových předsudků, které je třeba překonat. Existují však také praktické a snadno proveditelné strategie pro pracoviště, které mohou mít skutečný dopad, pokud jde o podporu a rozvíjení diverzního a inkluzivního pracovního prostředí. Na každé úrovni pracoviště, od náboru přes povýšení až po pořádání schůzek, je co zlepšovat. V Doodle jsou schůzky právě naší specialitou, a proto se s radostí podělíme o naše poznatky ohledně vytváření a udržování rozmanitých a inkluzivních schůzek.
Před schůzkou
Práce na vytváření inkluzivních schůzek začíná ještě před samotnou schůzkou. Díky několika jednoduchým a praktickým přípravám budeš na dobré cestě k pořádání schůzek, na kterých se všichni budou cítit pohodlně a budou se cítit povzbuzeni k účasti.
Začni tím, že zkontroluješ svůj seznam pozvaných: odráží složení účastníků na klíčových schůzkách rozmanité složení tvého pracoviště? Pokud ne, dá se to snadno napravit! Změň to a pozvi jiné účastníky – nezapomeň, že nové hlasy mohou přinést nové nápady.
Co ale když už máš na svých schůzkách pestrou sestavu účastníků, ale pokaždé vidíš ty samé tváře? Možná budeš muset pátrat trochu hlouběji. Existuje nějaký důvod, proč se někteří lidé na důležitých schůzkách neobjeví? Proč někteří přicházejí pozdě nebo odcházejí dříve? Proč se někteří zdají být vždy tak mlčenliví? Zkus porovnat termíny svých naplánovaných schůzek s kalendářem náboženských a etnických svátků. Pokud na schůzkách poskytujete občerstvení, ujistěte se, že zohledňujete celou řadu kulturních stravovacích požadavků a jasně označte vegetariánské, halal a košer možnosti.
Při plánování důležitých schůzek mysli i na pracující rodiče: schůzky brzy ráno a schůzky, které se protáhnou do pozdních hodin, se pravděpodobně budou kryt s rodinnými povinnostmi. Pokud se předem pokusíš získat podněty k programu schůzky, pomůže to lidem cítit se do schůzky zapojeni a mít zájem o její výsledek, a tobě to pomůže vyhnout se přehlédnutí témat, která by pro ostatní mohla být důležitá. A konečně, pokud před schůzkou rozešlete co nejvíce podkladů, účastníci si je budou moci prostudovat ve svém volném čase, což znamená, že lidé se zdravotním postižením nebo s odlišnými vzdělávacími potřebami nebudou mít potíže sledovat průběh schůzky.
Během schůzky
Dobře, udělali jste si přípravu a zajistili jste, aby se vaší schůzky mohla zúčastnit široká škála lidí a aby se při ní cítili pohodlně. Ale než schůzku ukončíte, diskusi ovládne vždy jen pár stejných hlasů. Je to běžný problém: na typické schůzce s 8 účastníky 3 lidé mluví 70 % času. A tyto dominantní hlasy mohou snadno přehlušit rozmanitější názory. Během schůzek je zásadní nastavit správný tón, aby se všichni mohli zapojit a cítili, že jejich příspěvky jsou ceněny. Pokud zjistíte, že schůzi znovu a znovu ovládá stále stejná hrstka lidí, zvažte zavedení celopodnikových pokynů, které zakazují přerušování během schůzek. Pokud schůzi vedete a všimnete si, že jedna osoba často přerušuje, je vhodné ji v takovém případě zdvořile přerušit a později s ní tuto záležitost probrat. Pokud hledáte zpětnou vazbu k důležité záležitosti, můžete také zkusit obejít stůl a postupně požádat o názor každého účastníka. Můžete dokonce zkusit položit otázku a dát účastníkům několik minut na to, aby si své odpovědi zapsali, než je sdělí. To dá každému čas na přípravu svých myšlenek a zabrání vzniku soutěživého prostředí, kde se jako první prosadí ti nejhlasitější a nejrychlejší.
Kromě toho, že je třeba zabránit přerušování, je důležité dát prostor různým hlasům a zajistit, aby byly nápady správně přiřazeny jejich autorům. Tato strategie může být tak jednoduchá, jako zopakovat něčí nápad a důrazně k němu připojit jeho jméno – a jak zjistily zaměstnankyně v Bílém domě za Obamovy vlády, může se to vyplatit. Jak píše Washington Post:
„Ženské zaměstnankyně přijaly strategii pro jednání, kterou nazvaly ‚amplifikace‘: Když žena vyslovila klíčovou myšlenku, ostatní ženy ji zopakovaly a uvedly její autorku. To donutilo muže v místnosti uznat tento příspěvek – a znemožnilo jim přivlastnit si tuto myšlenku jako svou vlastní.“
Během Obamova prvního funkčního období tvořili většinu jeho vedoucích spolupracovníků muži. Ve druhém funkčním období již polovinu všech resortů Bílého domu vedly ženy. Zdá se, že tato strategie, jejímž cílem bylo zviditelnit přínos žen, fungovala.
Když jsou pracoviště rozmanitá a inkluzivní, prospívá to všem a všemu – včetně hospodářského výsledku. A díky těmto jednoduchým strategiím může inkluzivnější kultura na pracovišti začít už u vašich schůzek. Koneckonců, schůzka, na které jsou všechny názory ceněny a vyslyšeny, je skvělá schůzka.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021