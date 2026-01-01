जब कार्यस्थल में विविधता और समावेशन की बात आती है, तो आँकड़े खुद कहानी कहते हैं: जातीय रूप से विविध कार्यस्थल अपने कम विविध प्रतिस्पर्धियों से 35% अधिक बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं, और लिंगों की विविध संरचना वाली कंपनियाँ 15% अधिक बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रखती हैं, मैकिंज़ी के शोध के अनुसार। बाजार विश्लेषक जोश बर्सीन पता लगाता है कि विविध कंपनियाँ नवाचार में अग्रणी होने की 1.7 गुना अधिक संभावना रखती हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्टें कि वे नए बाजारों पर कब्जा करने की 70% अधिक संभावना रखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भर्ती एजेंसी Glassdoor पता लगाता है कि 67% नौकरी चाहने वाले संभावित कार्यस्थलों का मूल्यांकन करते समय विविधता को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। जिस विविध दुनिया में हम रहते हैं, उसकी प्रतिबिंबित करने के अलावा, विविध कार्यस्थल अधिक वांछनीय होते हैं। और अपने समकक्षों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी। और फिर भी…

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आइए अमेरिका को एक केस स्टडी के रूप में लें: 2016 में, फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में केवल 4% सीईओ पद महिलाओं के पास थे। वास्तव में, न केवल पुरुष सीईओ की तुलना में महिला सीईओ की संख्या कम थी, बल्कि 'डेव' नामक पुरुष सीईओ की तुलना में महिला सीईओ की संख्या भी कम थी। और एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि अश्वेत अमेरिकियों को नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की संभावना 16% कम होती है, यह एक ऐसा नुकसान है जो उन्हें दरवाजे से पहले ही शुरू हो जाता है। अमेरिका के बाहर की स्थिति भी लगभग वैसी ही है।

तो, कार्यस्थल में विविधता के मामले में अड़चन क्या है? इसका लंबा जवाब यह है कि बहुत सारे संरचनात्मक और प्रणालीगत पूर्वाग्रह हैं जिन पर काबू पाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे व्यावहारिक और आसानी से लागू होने वाले कार्यस्थल रणनीतियाँ भी हैं, जिनका एक विविध और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और पोषित करने में वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। कार्यस्थल के हर स्तर पर, भर्ती करने से लेकर पदोन्नति करने और बैठकें आयोजित करने तक, करने के लिए बहुत कुछ है। Doodle में, बैठकें ही हमारी विशेषज्ञता का क्षेत्र हैं, और इसीलिए हम विविध और समावेशी बैठकों को बनाने और बनाए रखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए उत्साहित हैं।

बैठक से पहले

समावेशी बैठकों का आयोजन स्वयं बैठक से पहले ही शुरू हो जाता है। कुछ सरल और व्यावहारिक तैयारियों के साथ, आप ऐसी बैठकें आयोजित करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे जहाँ हर कोई सहज महसूस करे और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो।

सबसे पहले अपने निमंत्रितों की सूची जांचें: क्या प्रमुख बैठकों में प्रतिभागियों की संरचना आपके कार्यस्थल की विविधता को दर्शाती है? यदि नहीं, तो इसका समाधान आसान है! बदलाव करें और अलग-अलग प्रतिभागियों को आमंत्रित करें – याद रखें, नई आवाज़ें नए विचार ला सकती हैं।

लेकिन अगर आपकी बैठकों के लिए मेहमानों की विविध सूची पहले से ही है, फिर भी हर बार वही चेहरे दिखते हैं, तो क्या करें? आपको थोड़ी गहराई से जांच करनी पड़ सकती है। क्या कोई वजह है कि कुछ लोग महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते? कुछ लोग देर से क्यों आते हैं या जल्दी क्यों निकल जाते हैं? कुछ लोग कभी बोलते ही क्यों नहीं दिखते? अपनी निर्धारित बैठक की तुलना धार्मिक और जातीय छुट्टियों के कैलेंडर से करके देखें। यदि आप बैठकों में जलपान प्रदान करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न सांस्कृतिक आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें, और शाकाहारी, हलाल, और कोशर विकल्पों को स्पष्ट रूप से लेबल करें।

महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित करते समय कामकाजी माता-पिता का ध्यान रखें: सुबह-सुबह की बैठकें और देर तक चलने वाली बैठकें पारिवारिक जिम्मेदारियों से टकरा सकती हैं। अपनी बैठक के एजेंडा पर पहले से सुझाव आमंत्रित करने का प्रयास करने से लोगों को बैठक में शामिल होने और उसके परिणाम में रुचि लेने का एहसास होता है, और इससे आप उन मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने से बच सकते हैं जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अंत में, बैठक से पहले यथासंभव अधिक से अधिक सामग्री वितरित करने से प्रतिभागियों को अपने समय पर इसे देखने का अवसर मिलेगा, जिसका अर्थ है कि विकलांगता वाले या विविध सीखने की ज़रूरतों वाले लोग बैठक के दौरान साथ-साथ चलने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे।

बैठक के दौरान

ठीक है, आपने अपनी तैयारी कर ली है और यह सुनिश्चित किया है कि विविध पृष्ठभूमि के लोग न केवल शामिल हो सकें बल्कि भाग लेने में सहज महसूस करें। लेकिन जब तक आप चर्चा समाप्त करते हैं, वही कुछ आवाज़ें चर्चा पर हावी हो चुकी होती हैं। यह एक आम समस्या है: एक सामान्य आठ लोगों की बैठक में तीन लोग 70% बातें कर लेते हैं। और ये प्रभुत्वशाली आवाज़ें अधिक विविध दृष्टिकोणों को आसानी से दबा सकती हैं। अपनी बैठकों के दौरान सही माहौल बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि हर कोई भाग ले सके और महसूस कर सके कि उनके योगदान को महत्व दिया जा रहा है। यदि आप पाते हैं कि कुछ ही लोग बार-बार बैठक का समय ले लेते हैं, तो कार्यस्थल-व्यापी दिशानिर्देश स्थापित करने पर विचार करें जो बैठकों में किसी भी तरह के व्यवधान को प्रतिबंधित करते हों। यदि आप बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति बार-बार बीच में बोलता है, तो ऐसा होने पर विनम्रतापूर्वक बीच में बोलना और बाद में उनके साथ इस मुद्दे पर बात करना उचित है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, तो आप बारी-बारी से प्रत्येक प्रतिभागी से राय लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप कोई सवाल पूछकर प्रतिभागियों को अपने जवाब लिखने के लिए कुछ मिनट देने की कोशिश भी कर सकते हैं, फिर वे अपने जवाब साझा करें। इससे हर किसी को अपने विचारों को तैयार करने का समय मिलता है और उस तरह के प्रतिस्पर्धी माहौल को हतोत्साहित करता है जहाँ सबसे ज़ोरदार और सबसे तेज़ आवाज़ वाले लोग सबसे पहले सुने जाते हैं।

बाधाओं से बचाव के साथ-साथ विविध आवाज़ों को बढ़ावा देना और विचारों का सही श्रेय सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यह रणनीति उतनी ही सरल हो सकती है जितनी किसी के विचार को दोहराना और जोर देकर उसका नाम जोड़ना — और, जैसा कि ओबामा व्हाइट हाउस में महिला कर्मचारियों ने पाया, यह लाभदायक साबित हो सकता है। जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट करता है:

महिला कर्मचारियों ने एक बैठक रणनीति अपनाई जिसे उन्होंने "एम्प्लीफिकेशन" कहा: जब कोई महिला कोई महत्वपूर्ण बिंदु पेश करती, तो अन्य महिलाएँ उसे दोहरातीं और इसके रचयिता को श्रेय देतीं। इससे कमरे में मौजूद पुरुषों को उस योगदान को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा — और उन्हें उस विचार को अपना बताने का मौका नहीं मिला।

ओबामा के पहले कार्यकाल में उनके अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारी पुरुष थे। उनके दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस के आधे विभागों की अध्यक्षता महिलाओं ने की। ऐसा लगता है कि महिलाओं के योगदान को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए बनाई गई यह रणनीति सफल रही।

जब कार्यस्थल विविध और समावेशी होते हैं, तो हर कोई और हर चीज़ — जिसमें मुनाफ़ा भी शामिल है — लाभान्वित होती है। और इन सरल रणनीतियों की बदौलत, एक अधिक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति आपकी बैठकों से ही शुरू हो सकती है। आखिरकार, एक ऐसी बैठक जहाँ सभी आवाज़ों को महत्व दिया जाता है और सुनी जाती है, वह एक बेहतरीन बैठक होती है।