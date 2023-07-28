Zorganizuj se: plánuj si online akce s přáteli a rodinou
Mezi přáteli, rodinou a zdánlivě nekonečným množstvím práce může být těžké se zorganizovat. Technologie, které mají být naším pomocníkem, nás často jen ještě více zpomalují. Představujeme Doodle: nejoblíbenější software pro zvýšení produktivity na světě. Náš bezplatný nástroj pro vytváření anket je jednoduchý, ale výkonný nástroj, který ti umožní během několika minut rychle vytvořit událost a domluvit si čas s ostatními, abys se mohl soustředit na důležitější věci – třeba na život.
S Doodle možná nebudeš moci udělat všechno najednou, ale budeš přesně vědět, kdy to musíš udělat. Intuitivní platforma Doodle se snadno používá. Stačí rozeslat pozvánku s termíny, kdy máš čas, a Doodle pak najde řešení, které vyhovuje všem. Jednoduché. Událost může vytvořit kdokoli a není třeba sdílet osobní údaje. Proto Doodle používá více než 15 milionů lidí po celém světě. I ty se můžeš s Doodle zorganizovat ještě dnes – a to zcela zdarma.
Takhle to funguje. Představ si, že potřebuješ udělat rychlý průzkum pro týdenní schůzku s kolegy, ale datum a čas se každý týden mění. Už jen hledání vhodného termínu může být stresující. A právě tady přichází na řadu Doodle.
Když vytvoříš anketu, Doodle kontaktuje pozvané osoby a jakmile si vyberou termín, pošleme ti e-mail. Stav své ankety můžeš také kdykoli zkontrolovat online.
Doodle se skvěle hodí k organizování schůzek, když máš nabitý pracovní rozvrh, ale je ideální i pro soukromý život. Ať už chceš uspořádat komorní večeři s přáteli, dlouho odkládané setkání spolužáků ze střední školy nebo velký výlet, platforma Doodle ti ušetří čas i námahu.
Zorganizuj se s Doodle Professional
V dnešní době má většina zařízení a platforem kalendář – tvůj telefon, tablet, počítač a dokonce i hodinky. Bohužel, čím více kalendářů a diářů máš, tím složitější to je. Nebylo by lepší, kdybys mohl mít všechno na jednom místě? S Doodle Professional to jde.
Doodle Professional ti umožňuje synchronizovat tvé kalendáře do jednoho přehledného kalendáře Doodle. Ať už jde o iCal, Outlook nebo dokonce webové kalendáře od poskytovatele internetových služeb, díky funkci Calendar Connect od Doodle už nikdy nebudeš mít dvojí rezervace. Organizovat se nikdy nebylo snazší než s Doodle Professional.
Doodle Mobile: Buď organizovaný i na cestách
Zvyš svou produktivitu, ať jste kdekoli, díky mobilní verzi Doodle. I když momentálně nenabízíme nativní aplikaci pro Android ani iOS, pracujeme na něčem ještě lepším. Mezitím můžete využívat naši plně optimalizovanou mobilní webovou stránku k plánování schůzek, správě kalendáře a spojení s přáteli, kolegy a klienty – kdykoli a kdekoli.
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