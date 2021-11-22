„Zákazník je král.“ Většina z nás to už mnohokrát slyšela (a sama to říkala). Stalo se to také mantrou každého dnešního podniku. Osobně se mi líbí, jak o tom mluví zakladatel Amazonu Jeff Bezos: „Naše zákazníky vnímáme jako pozvané hosty na večírku a my jsme hostitelé. Naším každodenním úkolem je trochu vylepšit každý důležitý aspekt zákaznické zkušenosti.“ Bezos trefil hřebík na hlavičku.
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Pokud se podíváš na data, rychle pochopíš, proč Bezos a další vedoucí představitelé firem kladou tak velký důraz na zlepšování zákaznické zkušenosti. Podle společnosti Gartnerje 75 procent organizací schopno prokázat, že spokojenost zákazníků vede k růstu tržeb díky vyšší retenci zákazníků nebo jejich celoživotní hodnotě. Navíc je u věrných zákazníků pětkrát větší pravděpodobnost, že znovu nakoupí, a čtyřikrát větší, že společnost doporučí přátelům.
Pro malé podniky však může být v krizových dobách neuvěřitelně obtížné udržet si důvěru a loajalitu zákazníků. Vzhledem k tomu, že se veškerá komunikace přesouvá do online prostředí, může i jeden malý omyl znamenat ztrátu zákazníků. A i ztráta jediného zákazníka může pro malý podnik znamenat, že se po odeznění krize bude jen těžko vzpamatovávat. Data to potvrzují: nedávná studie společností Thryv a America’s Small Business Development Centers (ASBDC) zjistila, že tři čtvrtiny malých podniků v USA již několik měsíců po začátku pandemie zaznamenaly výrazný pokles poptávky. Zároveň má 60 procent z nich oprávněné obavy ohledně svého dlouhodobého zotavení.
Jednou z věcí, které na malých firmách (a podnikatelích, kteří je vedou) obdivuji nejvíc, je jejich bojovný duch. I když je situace momentálně pochopitelně náročná, existují určité kroky, které můžeš podniknout, abys si udržel důvěru a loajalitu svých klientů – i když jen na dálku.
Buď kreativní v tom, jak, kdy a kde komunikuješ
Když jsem vyrůstal, máma mi vždycky říkala: „Slovo, které vyjde z tvých úst, je jako kulka vystřelená z pistole. Jakmile něco řekneš, už to nemůžeš vzít zpět.“ To mi vždycky utkvělo v paměti. Je to přesně ten druh rady, kterou by si malé podniky měly právě teď vzít k srdci.
Styl komunikace je stejně důležitý jako samotné informace a poskytované služby. To bude od malých podniků (jejich majitelů a zaměstnanců) vyžadovat kreativitu v tom, jak, kdy a kde s zákazníky komunikují. Vezměme si například malý podnik, který obvykle pořádá čtvrtletní obchodní revize (QBR) se svými klienty v kancelářích klienta. Tradičně mohou tyto schůzky trvat dlouhou dobu, někdy až celý den, a jsou proloženy přestávkami na kávu, snídani a oběd.
V současné situaci si však malé podniky nemohou dovolit odložit nebo zrušit tyto čtvrtletní obchodní revize s důležitými klienty. Jak se říká v showbyznysu: show musí pokračovat. Místo toho, aby však malé podniky jednoduše svolaly tým a uspořádaly tu samou starou schůzku přes Zoom, měly by najít způsoby, jak učinit upravenou verzi svých čtvrtletních obchodních hodnocení (QBR) stejně kreativní, dynamickou a interaktivní, jako by tomu bylo, kdyby seděly v kanceláři svého klienta.
Zde je několik návrhů:
Vytvoř si ve svém obývacím pokoji atmosféru zasedací místnosti nebo konferenční místnosti. Do pozadí přidej knihovny, připrav pečivo, bloky papíru, propisky a bílou tabuli.
Vytvoř si (virtuální) krátké přestávky, aby měli všichni účastníci schůzky čas zajít na toaletu, dát si něco k pití nebo si jen protáhnout nohy.
Požádej každého účastníka schůzky, aby během ní představil jeden konkrétní nápad.
Místo toho, abys k zasílání zápisu z jednání a úkolů používal e-mail, vytvoř soukromý kanál na Slacku, kde budou mít všichni účastníci jednání o čtvrtletním hodnocení výkonu (QBR) přístup k zápisu a budou moci klást doplňující otázky.
Nabízejeme speciální služby a individuální podporu
V krizových dobách se rozpočty omezují (nebo škrtávají), zdroje jsou omezené a úroveň stresu exponenciálně stoupá. Jedna věc však může výrazně přispět k udržení důvěry a loajality vašich klientů – a tou je nabídka speciálních služeb a podpory. Může jít o cokoli. Například by to mohlo být jednoduše to, že svým klientům nabídneš možnost poradit se s tebou ohledně konkrétního tématu. Může to být také bezplatná konzultace (a analýza) projektu.
Nedávná studie společnosti Salesforce potvrzuje mou teorii. Studie totiž zjistila, že existuje pět hlavních důvodů, proč se lidé rozhodnou dlouhodobě podporovat malé podniky. Patří mezi ně:
Zákaznický servis byl po celou dobu vynikající.
Malá firma nabízela osobnější přístup.
Malá firma nabízela jedinečné produkty nebo služby.
Postupem času firma i její zaměstnanci pochopí potřeby a zájmy zákazníků.
Malý podnik má svůj jedinečný charakter nebo šarm, který na zákazníky působí přitažlivě.
Právě takovéto drobné pozornosti (a péče) mohou mít zásadní vliv na loajalitu zákazníků. Ukazují vašim klientům, že vám na nich záleží, že nemyslíte jen na vlastní zisk a že jim chcete pomoci zorientovat se v nejistých vodách krize (stejně jako tomu je u vašeho vlastního podnikání). Když se o své klienty staráte (a uděláte pro ně něco navíc), může to znamenat rozdíl mezi udržením dlouhodobého klienta a rozvojem vašeho vztahu a obchodní spolupráce s tímto klientem po skončení krize.
Chovej se ke svému klientovi jako k jednotlivci, ne jako k organizaci
Jako majitel firmy je snadné vnímat klienty jako pouhé subjekty. Ale vzhledem k tomu, jak izolovaní a vystresovaní jsou v současné době všichni (protože jsou už měsíce nuceni zůstat doma), mohlo by lpění na tomto způsobu uvažování a přístupu dlouhodobě uškodit vašemu podnikání. Jednou z nejatraktivnějších vlastností malých podniků (ve srovnání s většími korporacemi) je jejich rodinná atmosféra. Každá interakce a kontakt má osobní rozměr, který je specifický pro každého klienta a osobnosti členů týmu.
Jaké kroky tedy může tvoje malá firma podniknout, aby se ke klientům chovala jako k jednotlivcům, a ne jako k subjektům? Tady je pár tipů (s laskavým svolením ode mě):
Domluv si individuální schůzky s různými zainteresovanými stranami od stejného klienta. Neshromažďuj je všechny do jedné schůzky. Udělej si čas na to, abys s každým z nich navázal osobní vztah, a to samostatně.
Nedělej na každé schůzce to samé. Přizpůsob svůj přístup, způsob komunikace i styl samotné schůzky tak, aby odpovídaly osobnostem, potřebám a prioritám jednotlivých účastníků.
Posílej inspirativní zprávy každému klientovi podle toho, jaký s ním máte vztah. Pokud jeden z vašich klientů právě provádí propouštění nebo posílá zaměstnance na nucenou dovolenou, pošlete mu inspirativní zprávu nebo citát o odolnosti. Nebo mu prostě pošlete osobní pohlednici, abyste mu dali najevo, že vám na něm záleží a že jste k dispozici na rozhovor, aniž byste ho soudili.
Pokud chceš, aby plánování schůzek s klienty probíhalo hladce a aby se tvé podnikání rozvíjelo, kontaktuj náš prodejní tým a domluv si předvedení produktu.
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