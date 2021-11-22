Jako obyvatel Berlína v Německu a někdo, kdo v předchozí práci několik let pracoval na plný úvazek na dálku, naprosto chápu, jak moc se v těchto dnech mnoho lidí cítí jako v kleci. Jedna věc je rozhodnout se zůstat doma a „zazimovat se“ (protože sis to tak vybral). Ale úplně jiná věc je, když ti vláda nařídí, že nesmíš opustit svůj dům, nebo že pokud to uděláš, nesmíš být ve skupině více než dvou lidí.
Ale pak vidím pracovníky v první linii – zaměstnance obchodů s potravinami, kteří co nejrychleji doplňují zásoby jídla a domácích potřeb, lékárníky, kteří odpovídají na dotazy a poskytují potřebné léky, zdravotníky, kteří se starají o tisíce nakažených pacientů v přeplněných zařízeních, a zaměstnance maloobchodu a rozvážkových služeb, kteří doručují všechny online objednávky lidem domů. A přehodnocuji své pocity a uvědomuji si, jak vděčná jsem za statečnost a obětavost těchto pracovníků v první linii.
V poslední době mě zajímá, zda a jak manažeři těchto pracovníků v první linii přizpůsobují své metody, frekvenci a styl komunikace, aby oslovili velké množství pracovníků v první linii – na dálku. Musí to být těžké. Chtěl jsem se proto podělit o tři způsoby, jak mohou manažeři efektivně komunikovat se svými pracovníky v první linii během současné nejisté situace způsobené koronavirem.
Komunikuj pomocí častých, srozumitelných dávek informací
Musíš si uvědomit, že pracovníci v první linii nesedí za stolem ani nepracují u počítače. Jejich práce je praktická, únavná a vyžaduje velké množství přímé interakce se zákazníky. Ale i tak jsou to stále zaměstnanci. Stále potřebují vedení, jasné pokyny, podporu a rady od svých manažerů.
Protože však nesedí u počítače, hraje velkou roli, jaké nástroje a metody manažeři používají ke komunikaci s těmito zaměstnanci. A není čas ani prostor na zpoždění nebo nekonečné výměny e-mailů, textových zpráv či telefonátů, jejichž cílem je domluvit si termín pro velké skupiny pracovníků v první linii. Zpoždění by mohlo znamenat, že pracovníci v první linii budou přetíženi a ve stresu, což může mít dopad na jejich produktivitu i duševní pohodu.
Tipy pro profesionály:
Pravidelně sdílejte informace, aktuality a pokyny. Pokud jste to jako manažer dříve dělali jednou za dva týdny, dělejte to nyní každý týden. Pokud jste to dělali každý týden, dělejte to nyní dvakrát týdně. Častější komunikace zmírní stres a umožní zaměstnancům v první linii vyjádřit jakékoli obavy nebo problémy, s nimiž se možná potýkají.
Sdílej informace v přehledných úryvcích. Čím kratší, interaktivnější a snazší je pro ně zapojit se do obsahu, tím lépe.
Nepoužívej složitý ani formální jazyk. Mluv s nimi lidským a empatickým tónem. Ať jsou informace srozumitelné.
Buduj a podporuj kulturu digitálních individuálních schůzek
Pro většinu zaměstnanců jsou individuální schůzky běžnou součástí pracovního života. Pro manažery je to způsob, jak udržovat pravidelnou komunikaci se svými přímými podřízenými – ať už jde o získání aktuálních informací o probíhajících projektech, projednání klíčových překážek, s nimiž se možná potýkají, nebo o zjištění, jak se jejich zaměstnanci celkově cítí (spokojení, zapojení, naplnění).
Podle zprávy společnosti Soapbox „State of One-on-Ones Report“ však 34 procent dotazovaných manažerů uvedlo, že jejich největší výzvou při individuálních schůzkách je zajistit, aby přinášely přidanou hodnotu jejich přímým podřízeným. Jedná se o oprávněnou obavu, se kterou se podle mého názoru v současné době potýká i mnoho manažerů pracovníků v první linii. Vzhledem k tomu, že tisíce zaměstnanců pracují v první linii (např. zdravotníci, zaměstnanci obchodů s potravinami, doručovatelé, atd.) mohou manažeři nebo týmy personálního oddělení pracovat z domova a snažit se najít způsoby, jak poskytnout přidanou hodnotu svým týmům a přímým podřízeným, kteří všichni pracují v první linii a prostě se nemohou dostavit do fyzické zasedací místnosti na své individuální schůzky.
Tipy pro profesionály:
Jako manažeři buďte vždy k dispozici pro digitální individuální schůzky se svými přímými podřízenými.
Usnadni zaměstnancům rezervaci individuálních schůzek ve tvém kalendáři. Pošli svým přímým podřízeným personalizovanou URL adresu. Stačí kliknout a vybrat si. Hotovo. Žádné e-mailové výměny ani SMS či telefonáty, abys zjistil, který den a čas vyhovuje.
Při digitálních schůzkách jeden na jednoho nech kameru zapnutou. Vidět navzájem výrazy obličeje, řeč těla a navázat kontakt v těchto skutečných okamžicích výrazně přispěje k tomu, aby zůstali pracovníci v první linii motivovaní, zapojení a v dobré náladě. A využij integraci integrace se Zoomem v Doodle, abyste se nemuseli starat o vytváření a přidávání odkazu na Zoom do pozvánky v kalendáři. Probíhá to automaticky, přímo z Doodle.
Využij digitální nástroje a kanály, které zaměstnanci používají každý den
Stejně jako při každé krizi bude pravděpodobně vzniknout spousta dokumentů, příruček, poznámek a dalších materiálů, které připraví vedení vaší organizace, personální oddělení a další útvary. To vše jsou klíčové informace pro zaměstnance v první linii – ti je musí obdržet a přečíst si je.
Nezapomeň však, že tito zaměstnanci nesedí celý den u počítače – ve své každodenní práci stojí, chodí nebo řídí. Proto záleží na tom, jaké kanály používáš k diskusi a sdílení relevantních novinek. Pracovníci v první linii musí mít přístup k informacím prostřednictvím svých mobilních zařízení. To znamená využívat digitální nástroje a kanály, které vaši pracovníci v první linii již denně používají. Zveřejňuj klíčové odkazy, písemné materiály a videa v nástrojích pro interní komunikaci a spolupráci, které vaši zaměstnanci již používají. Může se jednat například o firemní intranet, sociální sítě, firemní blog, zaměstnanecký zpravodaj atd.
Pokud budeš důležité aktualizace zasílat pouze e-mailem, může se stát, že velká část tvých zaměstnanců v první linii přijde o klíčové informace, což by mohlo nejen ovlivnit jejich schopnost plnit základní úkoly, ale také vést ke zbytečnému zmatku, strachu a panice.
Tipy pro profesionály:
Pokud se vaši zaměstnanci přihlásili k odběru firemního zpravodaje, využijte tento kanál ke komunikaci a zasílání upozornění těmto zaměstnancům.
Pokud si chceš být jistý, že upoutáš pozornost těchto pracovníků (kteří nemají čas nazbyt), zkus jim poslat 60sekundové video s denním nebo týdenním tipem pro motivaci.
Pokud k komunikaci s touto skupinou zaměstnanců používáš konkrétní nástroj nebo aplikaci pro interní komunikaci, jako je Slack, StaffConnect, Beekeeper nebo SocialChorus, zajisti, aby tvá komunikace proudila přímo a často i do těchto kanálů. A pokud můžeš naplánovat schůzku přímo ze Slacku nebo jiného kanálu, udělej to. Ušetříš tím spoustu času.
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