Doodle’s Bookable Calendar je jedinečná rezervační stránka s kalendářem, díky které máš plnou kontrolu nad rezervacemi schůzek.
Chceš začít?
Už nemusíš s hosty nebo potenciálními klienty vyměňovat e-maily, abys domluvil termín schůzky.
Nastav si kalendář s časovými rezervami nebo omezením na pracovní dny, sdílej odkaz a umožni komukoli si s tebou domluvit schůzku. Dokonce i když spíš!
S Bookable Calendar můžeš:
Nastav si délku každé schůzky, o kterou tě požádají
Nastav pracovní dobu (aby si lidé mohli rezervovat časové úseky pouze tehdy, když ty chceš)
Stanov si časový horizont (a povoli schůzky pouze do určitého data)
Nastav minimální lhůtu pro oznámení (aby se předešlo schůzkám na poslední chvíli)
Vytvoř si více rezervovatelných kalendářů s plně přizpůsobitelnými nastaveními
Nastav si ještě dnes svůj bezplatný kalendář Bookable!
Více informací o novém kalendáři Bookable od Doodle najdeš v našich často kladených otázkách zde.
Bookable Calendar je nyní rezervační stránka!
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