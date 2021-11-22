Doodle’s Boekbare kalender is de unieke kalenderpagina waarmee je de volledige controle houdt over je afspraken.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Je hoeft niet heen en weer te mailen met gasten of potentiële klanten om een tijdstip af te spreken.

Stel je agenda in met tijdbuffers of limieten voor werkdagen, deel de link en laat iedereen afspraken met je boeken. Zelfs terwijl je slaapt!

Met Bookable Calendar kun je:

Stel de duur vast van elke vergadering waarvoor je bent gevraagd

Stel werktijden in (zodat mensen alleen tijdvakken kunnen reserveren wanneer jij (wil)

Stel een tijdshorizon vast (en sta alleen vergaderingen toe tot een bepaald moment)

Stel een minimale opzegtermijn in (om vergaderingen op het laatste moment te voorkomen)

Maak meerdere boekbare agenda’s aan met volledig aanpasbare instellingen

Maak vandaag nog je gratis Bookable-agenda aan!

Lees meer over de nieuwe ‘Bookable’-agenda van Doodle in onze FAQ hier.

De boekingskalender is nu Boekingspagina!