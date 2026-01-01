Jak město Arvada zlepšilo koordinaci schůzek, aby mohlo lépe sloužit rostoucímu městu
Doodle pomáhá výboru pro úplné sčítání organizovat schůzky až pro 70 účastníků a zajistit tak úspěšné sčítání lidu.
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Studie uživatelské zkušenosti s aplikací Doodle
Malý tým městské rady v Arvadě v Coloradu má za úkol uspokojovat rozmanité potřeby více než 100 000 obyvatel Arvady a starat se o vše od policejních služeb až po iniciativy v oblasti udržitelnosti. Když jsme hovořili s Charise Canalesovou, referentkou pro spolupráci s místními komunitami v kanceláři městského manažera v Arvadě, otevřeně nám řekla, jak důležitou roli hrají schůzky v jejím každodenním životě.
Řekla nám, že její role „obvykle zahrnuje koordinaci mnoha schůzek – stejně jako u jakékoli jiné práce na městském úřadu“. Navíc se mnoho z těchto schůzek koná s externími zúčastněnými stranami, ať už jde o firemní partnery nebo soukromé občany.
Časté schůzky s různorodými skupinami externích účastníků mohou rychle způsobit problémy s plánováním. Město Arvada však své plánování zefektivňuje pomocí předplatného Doodle Premium. „Doodle používáme neustále,“ řekla Charise.
Doodle umožňuje hladké plánování schůzek s externími partnery napříč různými kalendářovými aplikacemi
Interní schůzky na radnici města Arvada se snadno plánují, protože všichni v kanceláři používají stejný kalendář. Charise vysvětluje: „Stačí otevřít kalendáře všech a najít volný termín.“ Schůzky s externími partnery bývaly náročnější.
Charise si vzpomíná, jak se snažila organizovat velké externí schůzky přes e-mail: „Bylo to prostě spousta dohadování, jako třeba: ‚Tenhle čas mi vyhovuje‘ – ale tomuhle člověku ne. To byl temný středověk.“ A teď? „Pokud jde o externí partnery,“ říká Charise, „pak používáme Doodle.“
Když s předplatným Doodle Premium rychlá anketa Doodle určí čas schůzky, automaticky se zapíše do kalendářů účastníků. Charise odhaduje, že její tým ušetří 3 hodiny týdně, když teď externí schůzky plánují s plánem Team v aplikaci Doodle.
Zahájení sčítání lidu 2020
Čím větší je projekt, tím větší hlavolam může být plánování schůzek. A projekty už moc větší než městské sčítání lidu být nemohou! V kanceláři městského manažera se zaměstnanci připravují na sčítání lidu v roce 2020. Jako první krok zakládají výbor pro úplné sčítání, který tvoří přibližně 70 představitelů místní komunity a jehož úkolem je zvýšit povědomí o sčítání lidu v Arvadě.
Jak přiznává Charise, „dostat tolik lidí do jedné místnosti je výzva“. Díky předplatnému Doodle Premium se jim však podařilo rychle rozjet celý proces a již úspěšně naplánovali a uspořádali první školení výboru. Až přijde čas na další schůzku s výborem pro úplné sčítání, je to jasná volba: Doodle opět využijí.
Připomenutí mění pravidla hry
Když účastníci neodpovídají na pozvánky na schůzky, je velmi pracné je jednotlivě kontaktovat. Pro Charise bývalo připomínání lidem, aby potvrdili svou účast na schůzce, časově náročným a frustrujícím úkolem.
„Zvlášť,“ říká, „když jsme měli opravdu velké schůzky a podařilo se mi získat odpověď jen od pár lidí.“ Ale s předplatným Doodle Premium může u každé rozeslané pozvánky na schůzku nastavit termín pro odpověď a posílat automatická připomenutí všem, kteří ještě nevyplnili anketu – a to bez jakékoli další práce z její strany.
Příklady použití: Týmové schůzky, externí partneři, individuální schůzky, školení